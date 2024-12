A turbulência política complica os esforços para reavivar as exportações sírias

Funcionários da nova Síria de fato O governo instruiu ministérios e lojas a reabrirem menos de uma semana após a dramática deposição do ex-presidente sírio Basah al-Assad, em um esforço para reativar a economia estagnada do país.

Assad fugiu para a Rússia após uma coligação de rebeldes liderada por Hayat Tahrir al Sham derrubou seu governo e capturou a capital, Damasco, potencialmente dando um fim inesperado à guerra civil de 13 anos, na qual mais de meio milhão de pessoas foram mortas e 13 milhões foram deslocadas.

Ministro das Finanças em exercício, Riad Abd El Raoud disse ao Financial Times que o novo governo empreenderia "um reexame de todas as políticas monetárias e econômicas atuais.”

Veja também: Atualização de colheita de 2024

Entre essas políticas está a decisão do Ministério da Economia e Comércio Exterior de outubro de dar luz verde à exportação de 10,000 toneladas métricas de azeite de oliva após proibindo exportações em setembro de 2023. As licenças de exportação foram restritas a empresas aprovadas pelo governo.

Resta saber como o próximo governo mudará esse arranjo ou se ele suspenderá completamente a proibição de exportação. No entanto, seus líderes prometeram promulgar reformas de livre mercado e reprimir corrupção onipresente em todo o aparato estatal.

A decisão foi tomada depois que o Ministério da Agricultura disse que previa um excedente de azeite de oliva, com produção prevista para atingir 55,000 toneladas em áreas controladas pelo regime de Assad; o consumo de azeite de oliva na Síria é de cerca de 48,000 toneladas anualmente.

Cerca de 40% dos olivais do país ficam no noroeste da Síria, regiões ocupadas pela Turquia ou governadas por atores não estatais há quase uma década.

De acordo com o Ministério da Agricultura, os produtores de azeitonas sírios esperam colher 11% mais azeitonas do que em 2023/24. O ministério também estimou que a produção de azeitonas de mesa chegará a 86,000 toneladas.

No entanto, alguns agricultores do norte do país disseram à mídia local que esperavam uma colheita menor do que o inicialmente previsto devido à falta de chuvas no outono e ao aumento das infestações de pragas.

Também houve preocupações sobre a qualidade. Um agrônomo disse à mídia local que a crise econômica fomentada pela guerra civil impediu que os moinhos operassem diariamente e resultou em fazendeiros deixando azeitonas por vários dias em sacos de estopa esperando para serem moídos.

O agrônomo acrescentou que a escassez de água após anos de seca fez com que muitas azeitonas não fossem lavadas, deixando resíduos de pesticidas das aplicações mais recentes.

A crise econômica do país também afetou o consumo local, com o consumo per capita de azeite de oliva caindo de seis quilos para cerca de três quilos por ano.

As autoridades do regime anterior esperavam que as exportações de azeite pudessem impulsionar a economia. Os olivais cobrem cerca de 423,000 hectares e compreendem 61 milhões de árvores frutíferas. A indústria era vista como estratégica, beneficiando 20 por cento da população.

O novo governo está agora a trabalhar para levantar as sanções ocidentais, permitindo as exportações para países europeus, incluindo a Itália, onde uma colheita decepcionante significa que os engarrafadores buscarão produtos no exterior.

Daniel Dawson contribuiu para este relatório.