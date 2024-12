Europa e países da América do Sul assinam controverso acordo de livre comércio

O protocolo para um acordo comercial histórico foi assinado em Montevidéu, Uruguai, por delegados da Comissão Europeia e quatro países do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

A novo acordo estabelece a maior área de livre comércio do mundo, unindo 720 milhões de consumidores.

O acordo também abrangerá todos os setores econômicos significativos, incluindo a agricultura.

Negociadores de ambos os lados do Atlântico começaram a trabalhar no acordo em 1999.

Segundo a Comissão Europeia, a eliminação de tarifas criará uma série de novas oportunidades.

Todos os anos, os países da UE exportam mais de € 80 bilhões em bens e serviços para o Mercosul. Os países europeus também respondem por mais de € 384 bilhões em investimentos dentro das economias do Mercosul.

Em 2023, o Mercosul exportou para a UE 53.7 mil milhões de euros em produtos minerais, produtos alimentares, bebidas, tabaco e produtos vegetais

Esses laços econômicos posicionam o Mercosul como o décimo maior parceiro comercial da União Europeia.

Bruxelas descreveu o acordo como estratégico, com o objetivo de desafiar a posição da China como principal parceiro comercial do Mercosul.

O azeite de oliva também está incluído nos diversos setores econômicos abrangidos pelo acordo.

As exportações de azeite de oliva da UE para o Mercosul atualmente enfrentam uma tarifa de 10%, enquanto a Argentina aplica uma tarifa de 31.5%.

O acordo elimina essas tarifas, aumentando potencialmente a competitividade do azeite de oliva da UE nos mercados do Mercosul.

Isso gerou preocupação entre os produtores de todo o Mercosul, muitos dos quais temem que os azeites de oliva europeus mais baratos possam corroer a fatia de mercado dos produtores nacionais.

"Se um acordo fosse alcançado entre a Comunidade Europeia e o Mercosul, seria um desafio e algo que não seria muito favorável para a nossa categoria”, disse Miguel Zuccardi, chefe de produção de azeite de oliva da empresa sediada em Mendoza, Argentina. Família Zuccardi.

Do outro lado do Atlântico, Rafael Pico, vice-diretor da Asoliva, associação nacional espanhola que representa produtores e exportadores de azeite de oliva, alertou sobre o cronograma para a remoção dessas tarifas.

"O acordo do Mercosul para o azeite não é muito vantajoso para nós”, disse Olive Oil Times. "A UE pode importar azeites de oliva de países do Mercosul isentos de impostos desde o primeiro dia. No entanto, exportar da UE para esses países está sujeito a uma tarifa que será eliminada gradualmente ao longo de 15 anos.”

Em 2023, as exportações de azeite de oliva da UE para o Mercosul ultrapassaram € 493 milhões. De acordo com a Comissão Europeia, a remoção de tarifas poderia tornar os produtos feitos pela UE mais atraentes para os consumidores do Mercosul.

Hoje, o Brasil é um dos maiores importadores de azeite de oliva do mundo, com uma média de aproximadamente 90,000 toneladas métricas anuais nas últimas três temporadas, de acordo com dados do Conselho Oleícola Internacional (COI).

Alguns grandes produtores europeus de azeite de oliva expressaram preocupação com a potencial competitividade das exportações de azeite de oliva argentino.

As exportações de azeite de oliva da Argentina atingiram uma média de 27,000 toneladas anuais nos últimos três anos.

O acordo inclui disposições para proteger indicações geográficas (IGs), garantindo que os azeites de oliva de qualidade certificados pela UE sejam reconhecidos e protegidos contra imitações nos países do Mercosul.

De uma perspectiva agrícola mais ampla, os agricultores europeus estão abordando o acordo com grande apreensão.

O novo acordo se estende a vários setores críticos, incluindo carne bovina, aves, açúcar, arroz, vinho, destilados, laticínios, frutas e vegetais.

Em algumas áreas, o protocolo introduz limites de volume de exportação para salvaguardar a agricultura da UE. O objetivo é equilibrar as importações previstas do Mercosul com as necessidades dos agricultores e produtores de alimentos europeus.

Grandes organizações agrícolas em vários países europeus argumentam que limitar as cotas de exportação para a UE em áreas como carne bovina ou açúcar ainda não protegerá esses setores do impacto das importações em larga escala de alimentos mais baratos do Mercosul.

Além disso, as regras que regem o uso de fertilizantes, pesticidas e aditivos diferem significativamente entre os dois blocos.

Isso cria disparidades que afetam os custos de produção, a produtividade, a segurança alimentar e as práticas de rotulagem.

As diferenças nas abordagens ambientais e práticas de sustentabilidade complicam as negociações há anos.

O presidente francês Emmanuel Macron criticou o acordo proposto, afirmando que foi assinado por "países que não respeitam o Acordo de Paris sobre das Alterações Climáticas. "

A Copa-Cogeca, que representa milhões de agricultores e cooperativas agroalimentares em toda a Europa, anunciou uma nova mobilização contra o acordo.

Embora já tenham ocorrido vários protestos em Bruxelas, Madrid, e outras cidades europeias, as duas organizações apelaram a todos os agricultores para que levantassem as suas vozes na segunda-feira, 16 de dezembroth.

"As evidências são esmagadoras: os países do Mercosul não atendem aos padrões de produção exigidos pela agricultura da UE, seja em termos de produtos de proteção vegetal, bem-estar animal ou práticas de sustentabilidade”, disse Copa-Cogeca.

"Os países do Mercosul também operam sob padrões trabalhistas e de segurança mais baixos, o que lhes permite produzir a custos mais baixos, o que torna a concorrência justa impossível para os produtores da UE”, observaram as organizações.

"Este acordo irá agravar a pressão económica sobre muitas explorações agrícolas que já enfrentam dificuldades altos preços de insumos e condições climáticas desafiadoras”, alertou Massimiliano Giansanti, presidente da Copa.

O apelo da Copa-Cogeca provavelmente atrairá cada vez mais atenção de vários setores da comunidade agrícola.

A associação agrícola nacional italiana Coldiretti classificou o acordo como "inaceitável."

"A decisão foi tomada para penalizar severamente o setor agrícola com regulamentações inconsistentes e concorrência desleal, alimentando uma corrida para o fundo nos custos de produção, com regras não recíprocas que prejudicam as empresas agrícolas italianas e europeias”, Coldiretti disse.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, respondeu a essas críticas.

"Ouvimos as preocupações de nossos fazendeiros e agimos sobre elas. Nossos padrões europeus de saúde e alimentação permanecem intocáveis”, disse von der Leyen. "Os exportadores do Mercosul terão que cumprir rigorosamente essas normas para acessar o mercado da UE.”

"Esta é a realidade de um acordo que economizará às empresas da UE € 4 bilhões em direitos de exportação por ano”, acrescentou.

Von der Leyen pediu que o acordo não fosse visto apenas "como uma oportunidade económica”, mas como "uma necessidade política”, especialmente após a eleição do ex-presidente Donald J. Trump nos Estados Unidos, que ameaçou impor tarifas sobre as importações da UE.

No entanto, instituições de vários países europeus já manifestaram sua oposição ao acordo.

A posição deles é fundamental: para que o acordo entre em vigor, ele deve primeiro ser aprovado pelo Conselho de Ministros da União Europeia, composto por ministros de todos os 27 estados-membros.

Se aprovado, o acordo será encaminhado ao Parlamento Europeu, onde muitos representantes já expressaram preocupações ou oposição direta.

Um voto negativo no Conselho ou no Parlamento impediria a ratificação do acordo.

A França, maior exportadora agrícola da Europa, lidera a oposição ao acordo há anos e agora reafirmou sua posição.

Polônia e Holanda parecem compartilhar essa posição, enquanto Bélgica, Irlanda e Áustria provavelmente se oporão ao acordo.

A posição da Itália ainda está em discussão. Como uma potência agrícola e grande economia da UE, sua oposição pode desempenhar um papel decisivo na interrupção do processo de ratificação.

Notavelmente, Alemanha, Portugal, Suécia e Estônia expressaram abertamente apoio ao acordo.

A Espanha, um grande produtor de azeite, também é apoiando o acordo, embora importantes organizações agrícolas, incluindo a Associação de Jovens Agricultores (Asaja), tenham anunciado sua oposição e mobilização contra ela.

O chanceler alemão Olaf Scholz descreveu o acordo como essencial para aumentar a resiliência econômica da UE e fortalecer as alianças geopolíticas do bloco. Seu apoio ao acordo reverte a posição do seu antecessor, que estava cético quanto à conformidade do Brasil com as regras sobre desmatamento.

O vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin elogiou o protocolo histórico. "é o maior acordo entre blocos em todo o mundo”, disse ele.

Se o acordo for aprovado, observou Alckmin, ele poderá aumentar as exportações brasileiras para a União Europeia em 6.7% ao ano.

Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), as exportações brasileiras para a UE podem aumentar de € 103.5 bilhões para mais de € 110 bilhões.

"O acordo é bom para os nossos países aqui no Mercosul, é bom para a União Europeia, mas também é bom para o mundo, para a geopolítica global”, disse Alckmin.

"Em um momento de fragmentação, de tensão política no mundo todo, dois grandes blocos estão abrindo mercados, assinando um tratado, uma grande parceria”, concluiu.