Inundações históricas no Sul do Brasil poupam moinhos e olivais

Chuvas sem precedentes devastaram centenas de cidades e comunidades no estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, e as autoridades temem que mais possam estar por vir.

No mês passado, o estado olivícola mais importante do Brasil recebeu 800 milímetros de chuva, mais do que Londres recebe anualmente.

Foi um pesadelo. Ninguém sabe o que fazer a seguir. O governo não sabe o que vai acontecer. Há uma sensação em algumas áreas de que as pessoas não querem mais morar lá. - Rafael Marchetti, CEO, Prosperato

A chuva resultou em inundações históricas, com 157 pessoas mortas e 88 ainda desaparecidas. Outras 650,000 mil pessoas foram deslocadas, mais de um quarto da população do estado.

Juntamente com o custo humano, as inundações causaram danos estimados em 2 mil milhões de dólares (1.85 mil milhões de euros) e perturbaram as vendas e o transporte de azeite do estado.

No entanto, os produtores locais confirmaram Olive Oil Times que as inundações não perturbaram a colheita, que terminou em Abril e causou danos limitados aos pomares e moinhos.

"Os olivais são plantados em áreas altas”, disse Rafael Sittoni Goelzer, diretor de relações de marketing da empresa com sede em Viamão Estância das Oliveiras, situado em área afetada pelas enchentes a leste de Porto Alegre.

"Não temos olivais no Brasil em áreas costeiras ou baixas, portanto nenhum pomar no estado sofreu impactos diretos das enchentes”, acrescentou. "As usinas estão localizadas próximas às áreas de plantio e também não são impactadas.”

No entanto, a produtor premiado acrescentou que a logística estava paralisada por tempo indeterminado, impossibilitando o transporte do azeite da última colheita para supermercados e lojas de especialidades alimentares.

"Além de ter cerca de 50 pontos rodoviários bloqueados, o único aeroporto internacional do estado está submerso, sem previsão de retorno à operação”, disse Goelzer. "Não temos condições de transportar nossos produtos dentro do estado e estamos tendo dificuldades para enviar os azeites para outros estados e países.”

Incapaz de vender seu azeite, Goelzer disse que a empresa está focada em apoiar os esforços de resgate. Ele e a sua equipa estão a trabalhar para recolher alimentos, água, roupas e colchões para algumas das 76,000 mil pessoas forçadas a abandonar as suas casas.

Rafael Marchetti, presidente-executivo da Próspero, Do Brasil maior produtor de azeite, confirmou que as vendas desaceleraram à medida que o estado se prepara para novas inundações, com mais chuva na previsão.

"Estávamos prestes a começar a vender o azeite produzido na última colheita ”, disse Marchetti. "Tínhamos tudo preparado e, no dia marcado para anunciar o lançamento, começaram as enchentes.”

"Nossa casa foi inundada, mas só tivemos perdas materiais. Minha família e eu estamos bem”, acrescentou. "Porto Alegre e cidades próximas estão um caos. As principais autoestradas estão bloqueadas e as nossas vendas de azeite estão praticamente congeladas porque as transportadoras não conseguem fazer os trajetos.

No início das fortes chuvas, que começaram na última semana de abril, Marchetti decidiu esperar alguns dias para ver se as enchentes iriam diminuir antes de liberar as últimas colheitas azeite virgem extra.

No entanto, as águas das cheias continuaram a subir e os meteorologistas prevêem que poderá demorar mais de um mês para baixarem.

"Já se passaram [três] semanas e as vendas da empresa estão congeladas, até mesmo em nossa loja local na fábrica”, disse Marchetti. Embora a loja permaneça aberta, o tráfego de pedestres caiu substancialmente.

A Prosperato comercializa grande parte de seu azeite virgem extra em Porto Alegre e no restante do Rio Grande do Sul. A empresa também vende em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas não tem conseguido transportar os azeites para lá.

"As empresas de transporte não podem nos dizer quando voltarão a funcionar”, disse Marchetti. "A estrada principal de acesso a Porto Alegre continua bloqueada.”

"Todos os clientes sabem que as coisas vão demorar mais para chegar”, acrescentou. "Eles entendem a situação e estão aguardando a chegada de suas ordens.”

Como o moinho e os pomares da empresa estão localizados em altitudes mais elevadas, não foram danificados e o engarrafamento, a tampagem e a rotulagem continuam.

"Estamos trabalhando para estarmos preparados para a nova safra e para quando a situação voltar ao normal”, disse Marchetti. No entanto, parte do azeite não pode ser engarrafado porque um carregamento de tampas não chegou devido às inundações, que danificaram o armazém do fornecedor.

Mais a oeste do estado, os produtores por trás Lagar H. estão a trabalhar para reconstruir a infra-estrutura danificada que apoia o seu olival e a comunidade local.

Os olivais da empresa ficam próximos a Cachoeira do Sul, cerca de 160 quilômetros a oeste de Porto Alegre, no rio Jacuí.

"Estamos muito impactados com esta tragédia”, disse a coproprietária Glenda Haas. "Toda a nossa família é gaúcha e, embora pessoalmente todos estejam bem, é muito difícil ver a dor e a perda de tantas pessoas em um lugar que significa tanto para nós.”

"Alguns funcionários tiveram que abandonar as suas casas, mas estamos a ajudá-los na reconstrução e na compra de bens necessários”, acrescentou.

Embora os olivais da empresa não tenham sido danificados, Haas disse que as chuvas extremas danificaram algumas das suas drenagens e bueiros, que retiram o excesso de água das árvores.

Como muitos de seus colegas, Haas concluiu a colheita antes do início da chuva e despachou sua última produção de azeite para centros de distribuição em São Paulo antes do início das enchentes.

"Neste momento estamos a ajudar inúmeras instituições e movimentos voluntários com doações em dinheiro ou azeite, além de prestar todo o apoio necessário diretamente aos nossos colaboradores”, afirmou.

O desastre natural ocorre após uma colheita fraca no sul do Brasil, provocada por chuvas anteriores que caíram de setembro a dezembro.

"Na época em que as azeitonas floresceram, em setembro, choveu muito ”, disse Marchetti. Isso resultou na queda de algumas flores da árvore e não se transformaram em azeitonas.

No entanto, a continuação das chuvas ao longo de Novembro e Dezembro ajudou a aumentar o rendimento do azeite nas restantes azeitonas para níveis significativamente acima da média.

No geral, a colheita do Prosperato diminuiu cerca de 30% em relação aos anos anteriores. Nem todos os produtores tiveram a mesma sorte.

Juntamente com azeitonas dos pomares da empresa, a Prosperato obtém azeitonas de cerca de 20 outros agricultores regionais. "Alguns outros produtores perderam 90 ou até 100 por cento da sua colheita”, disse Marchetti. "Este ano, só comprámos azeitonas a dois dos nossos parceiros habituais.”

Marchetti mora em Guaíbo, cidade próxima a Porto Alegre, na margem oeste do Lago Guaíba. À medida que o lago começou a subir, atingindo o recorde de 5.3 metros em alguns pontos, Marchetti saiu para ficar com a irmã, que mora no norte do estado.

Ele planeja voltar e começar a reconstruir assim que as águas baixarem, mas não sabe para onde voltará e como começará a reconstruir, sentimento compartilhado por muitos dos 2.2 milhões de moradores do Rio Grande do Sul.

"Foi um pesadelo. Ninguém sabe o que fazer a seguir”, concluiu. "O governo não sabe o que vai acontecer. Há uma sensação em algumas áreas de que as pessoas não querem mais morar lá.”