Traça-da-folha-da-oliveira ameaça lavouras brasileiras: pesquisadores buscam soluções

Dois estudos conduzidos por pesquisadores brasileiros descrevem novos métodos para lidar com infestações de traça-da-oliveira, que são comuns nos olivais do estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do país.

As larvas da traça da folha da oliveira, também conhecida como Palpita forficifera, alimentam-se de folhas e ramos jovens de oliveiras, prejudicando o desenvolvimento de árvores recém-plantadas.

Atualmente, os produtores controlam as infestações após as larvas terem sido detectadas por meio da pulverização de inseticidas. No entanto, poucos inseticidas sintéticos são registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil.

Consequentemente, os pesquisadores executaram estudos separados sobre a eficácia de um inseticida botânico para controle populacional e a introdução de um predador alvo. Suas descobertas foram apresentadas na segunda Conferência Latino-Americana de Azeite de Oliva, que foi sediada em Montevidéu, Uruguai.

No primeiro estudo, os pesquisadores testaram um inseticida botânico com oximatrina como ingrediente ativo em comparação com um inseticida sintético comum com espinetorame como ingrediente ativo.

Eles descobriram que o inseticida botânico à base de oximatrina teve um desempenho semelhante ao inseticida sintético nas larvas da traça-da-folha-da-oliveira, embora tenha sido menos eficaz contra adultos.

"Os resultados indicam que o inseticida botânico pode ser uma opção ecologicamente correta e adequada para P. forficifera gestão, pois pode causar níveis de mortalidade semelhantes aos do inseticida sintético”, escreveram. "Recomenda-se a realização de ensaios de campo em olivais comerciais para melhor avaliar o impacto da oximatrina na P. forficifera. "

No segundo estudo, realizado in vitro, os pesquisadores testaram se espécies de vespas de Darwin poderiam exercer parasitismo natural na lagarta da oliveira. Isso forneceu uma nova ferramenta de Manejo Integrado de Pragas para produtores no Rio Grande do Sul, a maior região produtora de azeite de oliva do país, e na vizinha Santa Catarina.

Segundo os pesquisadores, as duas espécies de vespas de Darwin – Eiphosoma sp. nov. e Temeluche sp. nov. – foram descobertas recentemente no sul do Brasil, e nenhum estudo anterior examinou se elas naturalmente se alimentam de lagartas de oliveira.

Os pesquisadores coletaram larvas de lagarta-da-oliveira em olivais de Chapecó, Santa Catarina, e Pelotas, Rio Grande do Sul, antes de introduzir larvas de duas espécies de vespas de Darwin e deixar as amostras infectadas incubarem.

Após 14 horas de incubação, ambas as larvas da espécie de vespa Darwin emergiram das larvas da lagarta da oliveira, sugerindo que elas podem caçar naturalmente as lagartas em um ambiente descontrolado.

Pesquisadores na Itália realizaram estudos semelhantes para determinar se as vespas samurais podem ser predadoras naturais eficazes do percevejo marrom marmorizado, um vetor do mortal Xylella fastidiosa bactéria.

Os resultados indicaram que a vespa parasitou efetivamente mais de um terço dos ovos de percevejos em uma região no norte do país.

Esforços semelhantes no sul da Espanha descobriram que as formigas ibéricas presa natural em larvas de traça-da-azeitona em olivais sem perturbar o resto do ecossistema.

"Essas descobertas são importantes para prospectar o controle biológico natural da lagarta da oliveira em pomares de oliveiras”, concluíram os pesquisadores.