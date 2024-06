O aumento das importações de azeite contribui para o déficit comercial da Espanha com a Argentina

O défice comercial agrícola da Espanha com a Argentina diminuiu ligeiramente em 2023, apesar de um aumento de 229 por cento nas importações de azeite.

De acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação espanhol, o défice comercial de Espanha com a Argentina diminuiu de 1.68 mil milhões de euros em 2022 para 1.13 mil milhões de euros em 2023.

Há certamente muita procura de azeites argentinos, que proporcionam frescura e elevada qualidade, em mercados com colheitas baixas… e com diminuição dos stocks de azeite. - Guillermo Kemp, diretor executivo, Solfrut

A ligeira melhoria resultou principalmente da diminuição das compras de crustáceos e farinha de soja da Argentina, as duas maiores importações agrícolas em valor.

No entanto, o azeite, a sétima maior importação agrícola da Espanha proveniente da Argentina, registou um aumento significativo, passando de 11.5 milhões de euros em 2022 para 37.6 milhões de euros.

O aumento das importações foi alimentado pelos preços historicamente elevados e pelo péssimo ano agrícola de 2022/23 em Espanha, no qual a produção atingiu 660,000 toneladas, o rendimento mais baixo em mais de uma década.

Isto foi agravado por colheitas pobres em toda a bacia do Mediterrâneo e um proibição de exportação em massa na Turquia, um dos poucos países onde a produção superou as expectativas.

Por outro lado, a Argentina desfrutou de um colheita abundante de 35,000 toneladas em 2023, dando ao maior produtor mundial fora da bacia do Mediterrâneo uma maior capacidade de exportação de azeite.

De acordo com Rural Rosario, uma associação agrícola da região central da Argentina, áreas virgens e azeite virgem extra as exportações aumentaram 137 por cento nos primeiros dez meses de 2023, atingindo um recorde de 30,567 toneladas, em comparação com o mesmo período de 2022.

"Com a queda dramática da produção europeia em geral e da produção espanhola em particular, a Argentina, apesar de ter uma pequena oferta exportável, posicionou-se no primeiro semestre de 2023 como o sexto exportador mundial de azeite ”, escreveu a associação.

Rural Rosario disse que a Espanha era o maior mercado para os exportadores de azeite argentinos em 2023, representando 34 por cento das exportações em valor e 33 por cento em volume. Os Estados Unidos e o Brasil foram os outros principais destinos de exportação.

"Certamente há muita demanda por azeites argentinos, que proporcionam frescor e alta qualidade, em mercados com colheitas baixas… e com diminuição dos estoques de azeite ”, Guillermo Kemp, o diretor executivo da Solfrut, um grande produtor e exportador argentino, disse Olive Oil Times em uma entrevista de 2023.

A maior parte das exportações argentinas de azeite para a Espanha são a granel e geralmente destinadas a grandes engarrafadores, incluindo Deoleo. O petrazeite é então vendido no mercado interno ou reexportado.

Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo espanhol, Espanha exportou 12.74 toneladas de azeite para a Argentina em 2023, no valor de 77,390 euros.

Embora o movimento do défice comercial agrícola global em 2024 ainda não seja visto, é pouco provável que as importações espanholas de azeite da Argentina voltem a aumentar.

Os dados oficiais só serão publicados no final do ano, mas os produtores de toda a Argentina antecipam um diminuição da produção em 2024.

Entretanto, dados da Agência Espanhola de Informação e Controlo Alimentar mostram que a produção de azeite atingiu 851,014 toneladas na campanha 2023/24, significativamente superior à estimativas iniciais de cerca de 700,000 toneladas.

Como resultado, as autoridades disseram que a Espanha tem 492,290 toneladas de estoques de azeite. Combinado com as importações, acreditam que será suficiente para satisfazer a procura local e as exportações até que o primeiro azeite da colheita 2024/25 esteja pronto para ser vendido em Novembro.