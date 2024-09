Numa recepção dedicada, os responsáveis ​​do condado de Zadar, incluindo o prefeito Božidar Longin, felicitaram o premiado azeite virgem extra, produtores de queijo e vinho.

Situado na costa do sul da Croácia, o Condado de Zadar é liderando os esforços do país para se reposicionar como um destino líder em turismo gastronômico e enológico.

Tornar o condado de Zadar um destino gastronômico é um dos nossos objetivos, e isso não pode ser alcançado sem produtores de azeites de oliva extravirgens, vinhos e queijos de alta qualidade. - Božidar Longin, prefeito do condado de Zadar

"Temos qualidade”, disse Longin. "Temos também uma quantidade respeitável de azeites, vinhos e queijos de primeira qualidade, e agora devemos trabalhar numa introdução mais forte à oferta turística.”

No grande salão da antiga cidade de Zadar, capital do condado homônimo, os produtores de azeitonas locais foram homenageados por ganharem 12 prêmios no Festival Eurovisão da Cana 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Agricultores e moleiros croatas ganhou 80 prêmios de 97 inscrições no maior concurso de qualidade de azeite de oliva do mundo, o quarto maior entre todos os países.

A cerimônia também homenageou 13 produtores de vinho premiados no prestigiado Decanter World Wine Awards, em Londres, e vários produtores de queijo que conquistaram o prêmio Greate Taste Awards e o World Cheese Awards.

O prefeito Božidar Longin homenageou os premiados produtores de azeite, vinho e queijo de Zadar.

De acordo com Ivica Vlatković, um premiado produtor de azeite e Presidente da Associação de Produtores de Oliveiras do Condado de Zadar, as azeitonas são cultivadas em 2,580 hectares, com cerca de 3,501 fazendas envolvidas no cultivo de azeitonas.

Mais de 40 lagares de azeite processam cerca de 800,000 litros de azeite, e dois painéis com 43 avaliadores de azeite autorizados operam na região.

"É especialmente gratificante que ano após ano, chegam jovens e ambiciosos produtores de azeitonas, cujo objetivo principal é a alta qualidade do azeite produzido”, disse Vlatković. "O interesse por esta competição internacional cresce a cada ano.”

Vlatković fez parte de uma esforço concertado promover a produção de azeite de oliva extra virgem de alta qualidade na região da Dalmácia, no sul da Croácia, aumentando o conhecimento dos produtores e moleiros de azeitonas locais.

Ele atribui o crescente sucesso dos produtores croatas no NYIOOC para melhorias nas técnicas de cultivo, colheita e moagem de azeitonas.

Anteriormente, Vlatković disse que a maioria dos produtores esperava a colheita até o final da temporada para aproveitar os maiores rendimentos de azeite de oliva, acreditando que sacrificar a qualidade pela quantidade era a maneira mais econômica de cultivar azeitonas.

Essa tendência se inverteu, e os agricultores continuam a colher o mais cedo possível. Vlatković atribuiu a reversão à crença recém-descoberta de que focar na qualidade paga mais do que na quantidade, juntamente com os impactos das mudanças climáticas, que ele acredita estarem fazendo com que as azeitonas amadureçam mais cedo.

Embora a qualidade esteja melhorando em Zadar, Vlatković alertou que os produtores de azeite de oliva enfrentam desafios semelhantes.

Está cada vez mais desafiador contratar trabalhadores suficientes para concluir a colheita, mesmo com alguns produtores migrando da colheita manual para a semimecânica.

Vlatković acrescentou que o clima cada vez mais chuvoso em outubro cria desafios logísticos para o planeamento de uma colheita precoce e cria as condições para mosca de fruta verde-oliva infestações.

Devido a esses desafios em evolução, Vlatković acredita que educar os produtores de azeitonas é o único caminho a seguir. Ele vê NYIOOC prêmios como o melhor indicador de que os níveis de qualidade são mantidos através dos desafios.

"O objetivo é produzir, marcar e vender azeites de oliva extravirgem de alta qualidade a preços adequados para que não apenas os produtores de azeitonas, mas também os consumidores sejam beneficiados”, disse ele.

Por sua vez, Vlatković conquistou um par de prêmios de ouro para sua marca Fortica em 2024 NYIOOC. Ele também ganhou 15 prêmios na competição desde 2017.

Junto com Vlatković, a recepção contou com a presença de outros representantes do condado NYIOOC vencedores, incluindo Ante Vulin, OPG Nives Morović, Miodrag Deša, Tomislav Cudina e a Mário Barešić, todos os quais ganharam prêmios de ouro.

Vencedores do prêmio Silver OPG Lalin, que ganhou dois, grupo Nida e a PZ Maslina e Vinho, também participou do evento.

"Os prêmios que vocês ganham na competição são a melhor evidência de quão séria e responsavelmente vocês abordaram o cultivo e a produção, combinando tradição e novos conhecimentos. Em tal combinação, o sucesso não pode estar ausente”, Longin disse aos produtores.

Ele acrescentou que o desenvolvimento de áreas rurais só é possível com uma abordagem ativa e criando novos valores conectando atividades e culturas tradicionais por meio da introdução de novas atividades, como o turismo rural.

Mais de dois milhões de turistas estrangeiros visitam o Condado de Zadar a cada ano. Europeus, australianos, canadenses e americanos estão entre os visitantes mais frequentes.

"Neste contexto, a produção de vinho de qualidade, azeite e queijo e a abertura de um número crescente de fazendas de agroturismo onde os hóspedes recebem produtos autóctones nacionais são atividades que o condado de Zadar apoia, e continuaremos a fazê-lo no futuro”, disse Longin.

"Tornar o condado de Zadar um destino gastronômico é um dos nossos objetivos, e isso não pode ser alcançado sem produtores de azeites de oliva extravirgem, vinhos e queijos de alta qualidade”, concluiu.