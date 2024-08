Terra Creta Organiza Conferência

Visitantes de países da 14 - e agricultores locais da 50 - se inscreveram na Conferência Internacional Terra Creta da 2012 sobre azeite e qualidade, a ser realizada em Chania, Creta, na próxima semana.



O gerente de marketing da Terra Creta, Karpadakis Emmanouil, disse Olive Oil Times o objetivo da conferência de 11 a 14 de outubro é oferecer aos participantes "uma experiência total de azeite - da árvore à garrafa. ”

Outros objetivos principais são expandir o conhecimento de questões de qualidade, benefícios à saúde e atributos biológicos e fornecer dicas sobre a melhor forma de armazenar e usar o azeite.

A Terra Creta também espera promover a excelência e características do azeite em sua região - Kolymvari, no oeste de Creta - e educar os produtores e fornecer informações sobre a demanda e as tendências internacionais, especialmente nos mercados emergentes, disse ele.

Qualidade do azeite e benefícios para a saúde

Entre a formação de especialistas na conferência está o professor Apostolos (Paul) Kiritsakis, do Observatório Grego de Estresse Oxidativo na Saúde e no AgriFood, cuja apresentação será em azeite de alta qualidade como alimento funcional.

Enquanto isso, "Azeite, um novo medicamento em potencial ”é o tema de uma apresentação de Prokopios Magiatis, do departamento de Farmacognosia e Química de Produtos Naturais da Universidade de Atenas.

A corretora internacional de alimentos e vinhos Liz Tagami fará uma apresentação intitulada "Questionando a qualidade do azeite ”, o Dr. Edwin N. Frankel, do Olive Center da Universidade da Califórnia, abordará o efeito da adulteração do azeite virgem em seu valor nutricional e biológico, e o Dr. Manolis Paschalis, da AGENT Laboratories, discursará sobre o ameaça de azeite representada por contaminação de alimentos.

"“Óleo de vida, alimentos tradicionais e saúde” é o título de uma apresentação a ser feita pela Prof. Antonia Trichopoulou da Faculdade de Medicina do Centro Colaborador da OMS, Universidade de Atenas, e o tema do escritor Nikolaos Psilakis é "O milagre da nutrição cretense. ”

Mercado internacional de azeite

Apostolos Kalfas do Tropical Brazil conversará sobre o azeite no mercado emergente do Brasil; Patrick Billoy de Etn. Franz Colruyt abordará tendências e potencial na Bélgica; Praful Mehta, do Unity Brands Group, fornecerá insights sobre ética e qualidade no mercado dos EUA; e John Gibson, da Minoan Imports, falará sobre o dinamismo e as particularidades desse mercado.

Yadong Qian, da Jiangsu Tian Yun Food Technology Co., explicará o mercado em expansão da China e Il Woo Joo, da Seil International, cobrirá o azeite na área de cosméticos da Coréia do Sul.

Os mercados de azeite na Finlândia, Alemanha e Rússia e o mercado internacional de produtos orgânicos também serão abordados.

Inovação

Entre os tópicos a serem discutidos durante os workshops de inovação na conferência estão a marca de um novo produto - especificamente a variedade tsounati - e como a declaração de acidez no rótulo frontal dos produtos de azeite afetou o comportamento do consumidor.

Outras atividades

As atividades adicionais incluem programas de culinária do famoso chef Dimitris Skarmoutsos, um dos principais expoentes da culinária grega contemporânea; a degustação de azeite e competição; refeições baseadas na dieta tradicional cretense; uma excursão de meio dia pela antiga cidade de Knossos; e seguindo o processo de produção de azeite da colheita à extração de azeitonas da antiga oliveira de Vouves, com cerca de 3500 anos.

O inglês será o idioma oficial, mas a tradução simultânea estará disponível em grego e russo.

Jornalistas de sete países farão a cobertura da conferência, entre eles um colaborador do Olive Oil Times.