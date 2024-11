Produtor toscano premiado abre restaurante centrado em azeite de oliva

O azeite de oliva extravirgem é um alimento básico na culinária mediterrânea há muito tempo, mas sua popularidade tem crescido constantemente em restaurantes e cozinhas domésticas no mundo todo.

Em restaurantes, o azeite de oliva extravirgem é usado não apenas como azeite de cozinha, mas também como azeite de acabamento para adicionar sabor e profundidade a uma variedade eclética de pratos.

Os chefs apreciam sua versatilidade e capacidade de realçar sabores simples e complexos. Como resultado, o azeite de oliva extra virgem se tornou um ingrediente essencial em alguns dos pratos mais restaurantes de prestígio.

Agora, os irmãos por trás Frantoio Prunetti abriu um novo restaurante entre as colinas ondulantes e olivais verde-prateados em Greve, Chianti, no coração da região central italiana da Toscana.

"“Estávamos esperando o momento certo para compartilhar nossas ideias com todos que amam a boa comida italiana”, disse o coproprietário Gionni Pruneti.

"Este conceito é um sonho criado para tornar a experiência dos hóspedes inesquecível e desenvolver a cultura correta do azeite, ao mesmo tempo em que promovemos um estilo de vida bom e saudável”, acrescentou Paolo Pruneti.

A nova Evo Cucina, Restaurante Extra Floor, se dedica a mostrar a qualidade e versatilidade de seus azeites de oliva extravirgem premiados.

Desde 2016, Frantoio Pruneti é premiado anualmente no NYIOOC World Olive Oil Competition, incluindo um Prêmio Ouro em 2024 para um meio orgânico Frantoio monovarietal.

O pequeno restaurante, que tem suas raízes na Abertura 2019 da primeira Galeria Pruneti Extra, oferece uma experiência gastronômica íntima e exclusiva, onde cada prato é cuidadosamente elaborado para destacar as notas ricas e aromáticas dos azeites de oliva extravirgens.

Os irmãos preveem que o sabor característico e a reputação saudável do azeite de oliva extravirgem atrairão apreciadores da gastronomia aventureiros e preocupados com a saúde.

Seja usado em molhos para saladas, marinadas ou como ingrediente principal em pratos de massas e molhos, o azeite de oliva extravirgem acrescenta uma dimensão deliciosa a qualquer receita.

Azeite de oliva extra virgem Pruneti Colline di Firenze tempera a Salada Aromática. (Foto: Extra Floor Restaurant)

"Cada receita contém azeite de oliva extra virgem para proporcionar uma exploração real do sabor do Chianti Classico, já que cuidados contínuos são tomados durante o processo, garantindo aos consumidores o melhor dos nossos produtos e uma experiência real por meio da cultura do azeite de oliva extra virgem”, disse Gionni.

O azeite de oliva extravirgem Pruneti é o centro das atenções em cada prato, servido e incorporado de diversas maneiras para elevar o prato a novos patamares.

"O mais engraçado e interessante é que na maioria das vezes, o azeite de oliva extravirgem nem é usado em sua consistência natural, mas transformado em um creme, uma mousse ou até mesmo uma maionese ou uma manteiga”, disse Gionni.

Existem várias variedades de azeite de oliva extra virgem, cada uma com um perfil de sabor distinto. Delicate tem um sabor suave e é frequentemente usado em cozinhados leves, marinadas e molhos para salada.

Médio é um pouco mais robusto e é ótimo para refogar, grelhar e assar, enquanto robusto é forte, apimentado e ótimo para pratos encorpados ou como acabamento.

Em todo o menu de degustação, entradas e pratos principais, a eclética variedade de azeites de oliva do Frantoio Pruneti complementa cada prato, desde o Fruttato Equilibrato, que equilibra o tártaro de carne e a entrada de caviar de truta, até o Fruttato Intenso, que destaca os sabores de um corte de cordeiro local.

Os azeites monovarietais Moaiolo e Frantoio, Colline di Firenze e Chianti Classico DOP também aparecem em vários pratos, complementando os sabores e texturas das iguarias clássicas da Toscana.

As azeitonas são cultivadas a poucos metros de distância, nos olivais ancestrais da família, criando uma experiência literal, do campo à mesa.

"Não somos apenas os donos do restaurante”, disse Paolo. Somos os fazendeiros de nossos campos, os produtores de nosso azeite de oliva extra virgem, e o engarrafador, vendedor e promotor de nosso azeite de oliva extra virgem.”

Incluir azeite de oliva extra virgem em cada prato não para no prato. Ele também é incorporado em bebidas exclusivas e sobremesas, elevando ainda mais a experiência e o uso do azeite de oliva.

O azeite virgem extra Pruneti Fruttato Equilibrato destaca a mousse de ricota de ovelha Valdarno. (Foto: Restaurante Extra Floor)

Por exemplo, Pruneti Fruttato Intenso complementa o creme de chocolate amargo no menu de sobremesas. Enquanto isso, um Fruttato Equilibrado mais suave destaca a mousse de ricota de leite de ovelha e um Frantoio monovarietal complementa o fiordilate sorvete no bolo de amêndoa e laranja.

Em parceria com a chef Chiara Valsecchi e o especialista em hospitalidade Roberto Selvi, a harmonização de cada prato é meticulosamente considerada com seleções especiais de vinhos ou bebidas Pruneti mixOILogy.

Nenhum detalhe foi deixado ao acaso nesta nova Evo Cucina, que, segundo os irmãos, promete uma experiência única e deliciosa ao mesmo tempo em que ensina aos visitantes sobre o azeite de oliva extravirgem.

Eles esperam que, ao implementar essas estratégias, restaurantes como o The Extra Floor possam promover efetivamente o azeite de oliva extra virgem, ao mesmo tempo em que educam os clientes sobre sua versatilidade e benefícios para a saúde.