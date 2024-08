Promovendo comida grega (real) para turistas culinários

O turismo sempre foi um grande negócio para a Grécia. As pessoas se aglomeram aqui por suas lindas praias, a história e os habitantes locais. Mas e a comida? Essa foi a pergunta que o 7th Encontros Internacionais e Conferência de Incentivos, Valorizando a Experiência Alimentar em Atenas estava procurando uma resposta. A conferência organizada pela Heliotopos, teve como objetivo sensibilizar e compreender sobre a crescente importância da experiência alimentar no turismo. A conferência chega em um momento especialmente crítico, visto que o turismo alimentar está ganhando força na Grécia e em outros lugares. Especialistas em turismo, jornalistas e chefs de todo o mundo se reuniram para apresentar e discutir a importância da comida

e gastronomia no setor de turismo.

A conferência começou com uma apresentação do Sr. Nicolas Kanellopoulos, presidente da Organização Nacional de Turismo da Grécia. Na sua apresentação, Kanellopoulos sublinhou a importância da comida como factor de selecção de um destino, mas acrescentou que a gastronomia grega não é um dos critérios que o visitante tem em mente quando visita a Grécia. No entanto, ele estava otimista sobre o futuro da promoção da cultura alimentar grega e destacou que a vantagem indiscutível da dieta mediterrânea oferece aos gregos a oportunidade de apresentá-la como parte de sua identidade turística.

Kanellopoulos mencionou várias iniciativas, como o desenvolvimento de rotas turísticas de azeitona e vinho pela Grécia, promoção de produtos locais em hotéis e uma categorização oficial de restaurantes que oferecem culinária grega tradicional usando receitas tradicionais e ingredientes tradicionais. No encerramento, Kanellopoulos apresentou os dois principais objetivos da Organização Nacional de Turismo da Grécia. "Nosso objetivo é melhorar a qualidade da comida servida nos hotéis e restaurantes gregos por meio de critérios de avaliação e adoção do café da manhã grego ”, disse.

A Dra. Antonia Trichopoulou, professora e diretora do Centro Colaborador de Nutrição da Organização Mundial da Saúde no Departamento de Higiene e Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Atenas, confirmou o valor da dieta greco-mediterrânea em sua apresentação, afirmando que o azeite é o ponto focal da dieta e que estudos demonstraram que a dieta mediterrânea não é apenas benéfica para a saúde, mas também para o meio ambiente. No entanto, ela expressou sua preocupação com a integridade na promoção de produtos alimentares gregos. Ela explicou que muitos produtos alimentares são chamados tradicionais quando na verdade não são. "Por isso, o conceito de tradicional é destruído e não tem mais valor ”, afirmou. Por esse motivo, ela explicou que deveria haver certos critérios e regulamentos no que diz respeito à definição de produtos tradicionais.

Um tema comum em todas as discussões foi a desconexão entre a experiência alimentar de um turista e "cozinha grega real. Embora os gregos do ramo do turismo estejam cientes do valor da dieta greco-mediterrânea, de alguma forma esse conhecimento e tradição não são transferidos para turistas que visitam a Grécia.

A identidade da comida grega está em questão e experimentar a "O grego ”da comida grega é indescritível para o turista médio, como explica o escritor de culinária Albert Arouh em sua apresentação. Os turistas visitam a Grécia com uma ideia preconcebida do que é comida grega, devido ao fato de que a maioria dos restaurantes gregos fora da Grécia servem "pratos gregos típicos ”, que na verdade não são tão típicos da Grécia. Infelizmente, quando na Grécia, esses turistas são servidos com os mesmos pratos de clichê, porque hoteleiros e restauradores querem atender às expectativas de seus clientes estrangeiros.

Também foi apresentada a importância da culinária regional, com representantes das ilhas de Creta, Egina e Santorini, além de ilhas menos conhecidas, como Ikaria, Samos e Kea, discutindo o potencial e a promoção da culinária nessas áreas para o turismo grego.

Até recentemente, a comida e a gastronomia não apareciam no topo da lista de prioridades para a indústria do turismo grego, mas hoje está na cabeça de todos. Na semana passada, várias conferências e sessões na Grécia foram organizadas com foco na comida grega, incluindo o estabelecimento do café da manhã grego, a gastronomia grega e a discussão sobre o reconhecimento da dieta mediterrânea por UNESCO.

O evento destacou o potencial que a Grécia tem de se tornar um importante destino gastronômico, no entanto, isso só pode acontecer se a indústria do turismo puder resistir aos velhos clichês e trabalhar em conjunto para abraçar as tradições culinárias lendárias da Grécia e autênticas cozinhas regionais.

A conferência foi organizada pela Helioptopos, uma empresa que fornece conferências internacionais, serviços de gestão de destinos e viagens de interesse especial em toda a Grécia e sob os auspícios do Ministério da Cultura e Turismo da Grécia, da Cidade de Atenas, do Conselho de Comércio Exterior Helênico, do Município de Thessaloniki, Grécia Câmara de Hotéis e Associação das Empresas de Turismo da Grécia.