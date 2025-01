Gregos celebram o Natal com biscoitos tradicionais à base de azeite de oliva

Como a maioria dos feriados na Grécia, Natal gira em torno de religião e comida.

Melomakarona e kourabiedes são os doces de Natal mais adorados da Grécia, encontrados em todas as casas, padarias e confeitarias do país durante a época festiva.

Feitos com ingredientes simples, esses pequenos biscoitos decadentes ostentam sabores diferentes, mas festivos. Kourabiedes também são mais crocantes, enquanto melomakarona sinta-se mais macio na boca.

Na verdade, me sinto bem (comendo melomakarona) porque elas realmente representam o que é a dieta mediterrânea grega: comida deliciosa feita com ingredientes bons para você. - Elena Paravantes, nutricionista e dietista

Ambos melomakarona e kourabiedes classificar como bolos de viagem ou bolos de viagem, o que significa que não são refrigerados e também podem suportar os solavancos da viagem.

Melomakarona (pronuncia-se meh-loh-mah-KAH-roh-nah, singular melomakarono) é provavelmente a iguaria natalina grega mais clássica e um deleite popular no país durante a temporada de festas.

Melomakarona são biscoitos feitos de farinha, azeite de oliva, açúcar e suco de laranja, encharcados em calda de mel com nozes trituradas para a cobertura. Canela e raspas de laranja também podem adicionar sabor extra à blend.

Variações, como melomakarona cobertos de chocolate ou recheados com nozes e até ameixas, também existem.

Algumas receitas também sugerem substituir cerca de um terço da farinha por semolina, o que ajuda a absorver a calda e torna a massa mais cremosa. melomakarona suculento por dentro.

Ao fazer melomakarona, azeite de oliva de alta qualidade é um ingrediente indispensável.

"Apenas o frescor da estação azeite virgem extra entra em nosso melomakarona”, disse Konstantinos Daremas, padeiro de quarta geração e dono de uma pastelaria em Markopoulo, perto de Atenas. Olive Oil Times. "Dessa forma, obtemos um ótimo sabor acompanhado dos inúmeros atributos saudáveis ​​do azeite de oliva.”

Uma pilha de melomakarona (Foto: Konstantinos Daremas)

"O azeite vem de nossos pomares orgânicos de propriedade privada”, disse ele. "E se necessário, compramos mais azeite de oliva extra virgem de produtores orgânicos certificados. preço do azeite virgem extra disparou nos últimos dois anos, mas não fazemos concessões.”

Daremas também desaprovou a substituição de uma pequena quantidade de azeite vegetal por azeite de oliva na preparação de melomakarona.

"Alguns cozinheiros e padeiros supostamente usam azeite vegetal para fazer o melomakarona mais leve, mas eles só usam isso para cortar custos”, disse ele. "O azeite vegetal não acrescenta nada ao melomakarona em termos de sabor ou consistência”.

A blogueira de culinária Eva Monochari aconselha usar exclusivamente azeite de oliva extra virgem para fazer melomakarona, especialmente das variedades de azeitona Manaki ou Koutsourelia, que produzem azeites suaves e frutados, perfeitos para fazer bolos e doces.

Outro segredo para fazer deliciosos melomakarona não é trabalhar demais a massa, mas sová-la até que todos os ingredientes estejam blenddos.

Em sua receita básica, melomakarona são veganos e adequados para quem está em jejum, pois não contêm ovos nem manteiga, principalmente se o mel usado para preparar o xarope for substituído por xarope de bordo ou de agave.

Feito com ingredientes do dia a dia, melomakarona também são mais saudáveis ​​do que a maioria dos doces e sobremesas de Natal.

"Eu amo comer melomakarona”, disse a nutricionista e dietista registrada Elena Paravantes. "Na verdade, sinto-me bem com isso porque eles realmente representam o que os gregos Dieta mediterrânea é tudo sobre: ​​comida deliciosa feita com ingredientes bons para você.”

"Por um lado, sim, esses doces têm muito açúcar, mas por outro lado o azeite, o mel, as raspas de laranja e as nozes são todas fontes de antioxidantes”, acrescentou. "Mais importante ainda, a gordura do melomakarona vem exclusivamente do azeite de oliva.”

O Chef Petros Syrigos sugere usar o melomakarona durante todo o ano como biscoitos comuns, sem a calda de mel, pois podem acompanhar perfeitamente uma xícara de café.

Kourabiedes (pronuncia-se koo-rah-BYED-es, singular kourabie) é outra iguaria de Natal grega, competindo com melomakarona pelo título de doce de Natal mais popular do país.

Kourabiedes cobertos com açúcar de confeiteiro (Foto: Stratos Petrou via Facebook)

Cobertos com uma camada de açúcar de confeiteiro, esses biscoitos redondos ou em formato de lua crescente são o deleite perfeito para as festas de fim de ano.

Diferentemente dos melomakarona, que estão exclusivamente associados à época de festas, kourabiedes são feitos em casas gregas e confeitarias durante todo o ano. Eles também são um deleite popular em casamentos e outras celebrações.

As receitas mais comuns para kourabiedes incluem manteiga como o ingrediente gorduroso primário. Em algumas regiões da Grécia, no entanto, como o Peloponeso e Creta, onde o azeite de oliva é abundante, o tradicional kourabiedes receitas favorecem o azeite de oliva extra virgem para fazer os doces decadentes.

A blogueira de culinária Maria Patsia era fã de kourabiedes feito com manteiga. No entanto, ela ficou emocionada quando encontrou uma receita para kourabiedes com azeite de oliva extra virgem, ouzo e nozes.

“[A receita] me desafiou, pois dizia que convenceria até o mais fanático por manteiga kourabiedes… a curiosidade me fez tentar”, disse ela. "E tenho certeza de que você nunca comeu nada parecido antes.”

Ao fazer azeite de oliva kourabiedes, não é necessária conversão de quantidades para substituir a manteiga por azeite, uma vez que kourabiedes receitas com azeite de oliva são autossustentáveis.

Um melomakarono e um kourabie servidos juntos são uma iguaria de Natal comum nas casas gregas. (Foto: Arquivo OOT)

Além do azeite, são utilizados farinha, açúcar, gemas, amêndoas e açúcar de confeiteiro para polvilhar após o cozimento. kourabiedes.

Algumas receitas deixam de fora as gemas, tornando o azeite de oliva kourabiedes uma saborosa opção vegana.

As amêndoas são grosseiramente picadas e adicionadas à blend. Alternativamente, uma amêndoa inteira é adicionada ao centro de cada corujinha antes de assar.

Um passo crucial ao fazer kourabiedes é bater bem o azeite e o açúcar até a blend ficar clara e fofa. O restante dos ingredientes são então gradualmente adicionados à blend. Um leve toque de ouzo na massa adiciona um toque picante aos deliciosos biscoitos.

Alguns também sugerem congelar o azeite antes de usá-lo para que a massa do kourabiedes fica mais fofo.

"Antigamente, as pessoas costumavam mergulhar uma garrafa de azeite de oliva em um poço até que ficasse gelado e então o usavam como base para um jejum perfumado, fofo e arenoso. kourabiedes”, disse a cozinheira doméstica Roula Voulga.

Como parte do espírito festivo que toma conta de todos durante o Natal, um tópico quente de discussão na Grécia é se deve optar por melomakarona or kourabiedes.

No entanto, quando estiverem em uma casa grega durante a temporada festiva, os visitantes provavelmente serão presenteados com um par de melomakarono e de um corujinha aninhados juntos em um prato.

E assim, o eterno 'melomakarona or kourabiedes' o dilema foi respondido.