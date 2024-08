Aumento dos preços do azeite e do cacau desafiam chocolateiros especiais

Das azeitonas aos grãos do cacau, os fenómenos climáticos extremos em todo o mundo contribuíram para o aumento dos preços dos produtos básicos de cozinha e de luxo.

O preço do cacau atingiu recorde de US$ 9,865 (9,244 euros) por tonelada em abril de 2024 e desde então caiu ligeiramente para 8,380 dólares (7,935 euros). Antes de Setembro de 2023, os preços do cacau não ultrapassavam os 3,600 dólares (3,300 euros) por tonelada em mais de 30 anos.

Não tivemos que aumentar os preços das barras de chocolate no varejo. Isso ocorre principalmente porque usamos azeite de oliva em vez de grande parte da manteiga de cacau em muitas das barras. - Hallot Parson, gerente geral, K+M Chocolates

Os preços globais do cacau aumentaram devido a vários factores, incluindo uma colheita fracassada devido ao mau tempo, doenças do feijão, contrabando, especulação de mercado e mineração ilegal de ouro, que reduziram a produção e a disponibilidade de feijão no Gana, o segundo maior produtor mundial.

Entretanto, a seca e as altas temperaturas da primavera em toda a bacia do Mediterrâneo em 2023 e 2024 resultaram em anos consecutivos de fracas colheitas de azeitona e totais de produção de azeite baixos em uma década. A confluência de factores fez com que o preço de referência do azeite do Fundo Monetário Internacional atingisse recordes em janeiro em $10,281 (€9,446) por tonelada e permanecendo historicamente elevado.

O aumento dos preços do cacau e do azeite atingiu um nicho de mercado de chocolateiros de azeite, incluindo Chocolates K+M.

Fundada em Napa, Califórnia, em 2017 pelo chef francês Thomas Keller e pelo produtor toscano de azeite Armando Manni, a empresa fabrica seu chocolate a partir de uma receita cuidadosamente balanceada que inclui azeite virgem extra e cacau em pó.

Seu método preserva a riqueza do grão de cacau e fornece benefícios para a saúde usando azeite extra virgem em vez de manteiga de cacau. Na verdade, investigadores da Universidade de Pisa publicaram um estudo em 2017 demonstrando que o extra virgem chocolate amargo enriquecido com azeite melhorou os perfis de risco cardiovascular de participantes saudáveis.

"O preço do cacau causou uma enorme pressão sobre os produtores de chocolate em todo o mundo”, disse Hallot Parson, gerente geral da K+M Chocolates. Olive Oil Times. "Temos alguma sorte de ter um inventário decente de grãos de cacau, mas a manteiga de cacau tornou-se particularmente cara.”

"Para contextualizar, de 2019 a 2023, pagamos normalmente entre 8 e 9 dólares (7.40 e 8.30 euros) por quilograma de manteiga de cacau biológica”, acrescentou. "O preço atual ronda os 36 dólares (33 euros) por quilograma. Se comprarmos um contentor de 12.5 toneladas, o que é muito mais do que precisamos ou podemos pagar, o preço apenas cai para 26 dólares (23.8 euros) por quilograma, mais o envio da América do Sul.”

Felizmente para a K+M Chocolates, o uso de azeite de oliva extra virgem em vez de manteiga de cacau em vários produtos deu-lhes uma vantagem competitiva, apesar do histórico preços altos do azeite.

"Até agora, não tivemos que aumentar os preços das barras de chocolate no varejo”, disse Parson. "Isso ocorre principalmente porque usamos azeite de oliva em vez de grande parte da manteiga de cacau em muitas das barras. No entanto, também nos concentramos em fazer chocolate premium para chefs confeiteiros e uso em restaurantes. Para essas aplicações, a boa fluidez do chocolate é fundamental, e essa fluidez vem em grande parte de um maior teor de manteiga de cacau.”

Embora a empresa não tenha aumentado os seus preços, Parson disse que os preços dos serviços de alimentação estavam a subir, impactando os grandes produtores europeus de chocolate que historicamente dominaram o mercado.

"Ironicamente, podemos agora estar em posição de oferecer preços extremamente competitivos em relação a estas marcas produzidas em massa”, disse Parson. "Isto nunca foi possível para a maioria das empresas de chocolate artesanal devido às economias de escala e ao cuidado adicional que colocamos no nosso fornecimento e produção.”

Juntamente com o aumento dos preços das matérias-primas, Parson disse que a empresa enfrenta desafios com a sua expansão na Ásia devido à logística e aos custos de transporte.

"Exportámos para a Coreia várias vezes, mas, em última análise, revelou-se demasiado dispendioso estabelecer uma presença lá”, disse Parson.

Apesar dos preços mais elevados, os consumidores ainda desejam chocolate e azeite. De acordo com a Fortune Business Insights, uma empresa de pesquisa de mercado, o mercado de azeite da Ásia-Pacífico deverá crescer para 18.4 mil milhões de dólares (16.8 mil milhões de euros) até 2030, um aumento de 30% em relação a 2022.

Uma investigação separada estima que o mercado global de chocolate crescerá de forma constante para 197 mil milhões de dólares (181 mil milhões de euros) até 2032, 50% acima do seu valor de 2023.