Dezenove meses depois Oleato chegou nos Estados Unidos, a Starbucks removerá a bebida de café com infusão de azeite de oliva de suas lojas nos EUA e Canadá.

A decisão vem no momento em que a empresa anunciou um terceiro trimestre consecutivo de queda nas vendas, alimentado por um declínio de dez por cento na América do Norte. A Starbucks também suspendeu uma perspectiva previamente planejada para o ano fiscal de 2025.

""Está claro que precisamos mudar fundamentalmente nossa estratégia para reconquistar clientes", disse o recém-nomeado presidente-executivo Brian Niccol aos investidores em uma teleconferência onde delineou planos para otimizar o extenso menu da empresa e acelerar o serviço simplificando o trabalho dos baristas.

"Minha experiência me diz que quando retornamos à nossa identidade principal e oferecemos consistentemente uma ótima experiência, nossos clientes retornarão”, acrescentou o ex-executivo da Pizza Hut, Taco Bell e Chipotle Mexican Grill. "Temos um plano claro e estamos agindo rapidamente para que a Starbucks volte a crescer.”

Oleato foi uma ideia do ex-presidente executivo Howard Schultz, que disse que a inspiração para a bebida veio após uma longa viagem à Sicília, onde foi apresentado ao costume de beber uma colher de sopa de azeite virgem extra antes do café da manhã. Mais tarde, ele começou a blendr o azeite de oliva diretamente no café.

A linha de cafés incluía cinco bebidas quentes e frias preparadas com uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem Nocellara del Belice proveniente de uma produtor premiado em Partanna.

A linha de bebidas estreou na Itália em fevereiro de 2023 e desde então se espalhou para lojas no Canadá, China, França, Japão e Reino Unido. A Starbucks não disse publicamente se descontinuará o Oleato de suas lojas internacionais, onde as vendas caíram em 2024.

Durante seu ano e meio de existência, a linha de bebidas Oleato foi recebida com entusiasmo e ceticismo.

Desde o início, alguns especialistas esperavam que a Starbucks pudesse se tornar uma embaixador mundial do azeite apresentando azeite de oliva extra virgem para a próxima geração de consumidores e fornecendo uma nova plataforma para produtores de azeite de oliva.

Algumas lojas Starbucks sediadas nos EUA até vendiam garrafas de Oleífico Asaro dal 1916 ,s Partanna Robust blend, usado para fazer as bebidas. No entanto, não está claro qual impacto esse canal de vendas adicional teve no produtor siciliano.

Apesar de um Schultz então otimista afirmar que Oleato iria "transformar a indústria do café” e seu sucessor, Laxman Narasimhan, descrevendo o lançamento da bebida como "“altamente bem-sucedido” e "um dos cinco principais lançamentos de produtos nos últimos cinco anos”, clientes e críticos estavam dando à bebida críticas mistas.

Enquanto alguns clientes gostaram do "sabor super rico, cremoso e de nozes”, outros relataram cólicas e experimentaram um efeito laxante após beber a bebida de café com azeite de oliva. Dietistas atribuíram isso à combinação de altos níveis de gordura e cafeína.

Baristas e gerentes de várias lojas também confirmaram à Bloomberg News que o item não era muito popular.