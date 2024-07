Três pratos gregos adorados para experimentar neste verão

O verão na Grécia é a época perfeita para experimentar alguns dos pratos clássicos do país. Com uma tradição perdida nas brumas do tempo, a gastronomia do país dá ênfase aos pratos básicos do célebre Dieta mediterrânea na sua melhor forma, com azeite virgem extra na vanguarda.

"O verão grego não é apenas sobre o mar e o sol, é também sobre sabores”, disse Maria Prokopiou, endocrinologista e diabetologista radicada em Atenas. Olive Oil Times. "Sabores cheios de cores que refletem a rica história e a terra fértil do país.”

A culinária grega é um buquê único de cores e sabores. Além do sabor fantástico, também nos fornece uma riqueza de oligoelementos, antioxidantes e vitaminas que trazem muitos benefícios à saúde. - Maria Prokopiou, endocrinologista e diabetologista

"É praticamente impossível visitar a Grécia no verão e não provar o tomate, a berinjela, o feijão, o quiabo e a abobrinha, além de ervas como salsa, endro, orégano e hortelã, presentes nas diversas receitas de todo o país.”

Enquanto o colorido salada grega cativa as papilas gustativas, Prokopiou citou mais alguns pratos que são uma delícia para experimentar no quente verão grego.

Moussaka

O azeite virgem extra desempenha um papel central no rei da cozinha tradicional grega, a moussaka. (Foto: Spyros Papailias via Facebook)

Servida em todos os restaurantes e tabernas do país, a moussaka é uma caçarola de carne e berinjela coberta com uma camada de molho bechamel que fica dourado quando assado.

"O rei da cozinha tradicional grega é a moussaka”, disse Prokopiou. "A receita original inclui camadas de berinjelas salteadas e carne moída preparada com tomate e ervas, cobertas por um cremoso molho bechamel feito com leite, farinha e azeite.”

Embora o bechamel básico seja feito com manteiga blendda com farinha para formar um roux, uma variação frequentemente encontrada na Grécia é substituir a manteiga por uma quantidade igual de azeite para um resultado mais saudável.

Acredita-se que a Moussaka tenha surgido no Oriente Médio há séculos. No entanto, suas origens exatas são misteriosas. Com o tempo, o prato incorporou elementos de diferentes cozinhas, inclusive do Império Otomano, para se tornar o icônico prato grego conhecido mundialmente.

Reza a lenda que o toque francês ao prato – o bechamel – foi acrescentado pelo renomado chef grego e defensor da gastronomia francesa Nikolaos Tselementes na década de 1920.

Junto com o excelente sabor, a moussaka oferece uma variedade de nutrientes ao corpo humano.

"A berinjela contém muitos antioxidantes em sua pele e polpa, como fibras, potássio e nasunina, substância associada à redução do colesterol no sangue e considerada protetora das células cerebrais”, disse Prokopiou.

"O corpo humano também obtém proteína animal de boa qualidade e ferro da carne moída, cálcio do leite usado no molho e energia da farinha”, acrescentou.

A nasunina, um constituinte químico encontrado em abundância nas cascas de berinjela, tem atraído muita atenção dos cientistas por seus efeitos benéficos na saúde humana, como a redução da inflamação cerebral e suas potenciais aplicações na indústria alimentícia.

"Para quem está de dieta ou observando a ingestão calórica diária, porém, a moussaka deve ser consumida com moderação, pois pode ser rica em calorias dependendo se a berinjela é frita ou assada e se a carne é magra”, disse Prokopiou.

Para aspirantes a cozinheiros domésticos, a moussaka é um prato complicado de preparar. Porém, quando feito corretamente, recompensa generosamente paladares exigentes. Um toque moderno é usar berinjelas e batatas em fatias finas como base do prato para torná-lo mais robusto.

Alguns chefs sugerem usar um molho de iogurte simples em vez do bechamel para uma versão mais leve de moussaka. Este molho é facilmente feito com iogurte grego coado, ovos e um toque de noz-moscada.

Μoussaka também pode ser um prato vegano, substituindo a carne moída por cogumelos salteados ou molho de tomate e lentilha e o molho bechamel por purê de batata.

Lathera de feijão verde

O azeite de oliva extra virgem ajuda a casar os ingredientes da espuma do feijão verde. (Foto: Pixabay)

Feijão verde (Fasolakia em grego) cozido em azeite é um alimento básico grego que pertence a uma família especial de pratos da culinária grega chamada lathera, significando 'em azeite.

Lathera contém dezenas de receitas de refeições vegetais cozidas em azeite, perfeitas para vegetarianos ou para quem segue uma dieta sem carne.

"O feijão verde fresco é o representante mais conhecido da lathera pratos”, disse Prokopiou. "Cozidos com cebola, tomate e azeite virgem extra, são uma excelente fonte de fibras, vitaminas e oligoelementos, incluindo cálcio e fósforo, magnésio, potássio e vitaminas A e K.”

Prokopiou acrescentou que essas substâncias classificam o feijão verde como um alimento rico em antioxidantes, que protegem contra os radicais livres. "Além disso, eles têm poucas calorias”, disse ela.

Lathera os pratos são preparados com ingredientes frescos da estação e são o tipo de comida que pode alimentar famílias inteiras com ingredientes econômicos, mas saborosos. Feijão verde e feijão fradinho, abobrinha e flores de abobrinha, quiabo, ervilha, berinjela e alcachofra podem ser usados ​​para fazer lathera pratos.

Segundo a chef grega e autora de livros de receitas Dina Nikolaou, combinar azeite com vegetais é a chave para realçar os sabores de um prato.

"O ingrediente básico, o azeite e os vegetais são 'casar' para dar a delícia final”, disse Nikolaou. "E se acompanharmos lathera com um pedaço de queijo feta, então podemos falar da quintessência do sabor.”

Além disso, o azeite virgem extra utilizado para preparar um lathera a receita amplia o valor nutricional do prato.

A pesquisa científica descobriu que os fenóis do azeite de oliva extra virgem são transferidos para os vegetais cozidos nele. Além disso, certos nutrientes presentes em alguns vegetais tornam-se mais biodisponíveis para o corpo humano na presença de azeite.

gemista

Gemista é um prato de verão onipresente com infusão de azeite de oliva extra virgem na Grécia, que lembra boas lembranças de infância. (Foto: Dimitra Christidi via Facebook)

Nenhuma comida traz de volta mais memórias de infância para os gregos do que gemista.

Tradicionalmente uma refeição de domingo para toda a família no verão, gemista (que significa 'recheado') é uma assadeira de tomate e pimentão recheado com recheio de arroz.

"Gemista é feito com tomate e pimentão que foi esvaziado por dentro”, disse Prokopiou. "A polpa é então salteada com azeite, salsa, maçã ralada, queijo mizithra ralado e arroz para fazer o recheio e rechear os legumes vazios. Em seguida, os legumes são assados ​​depois de polvilhados com azeite virgem extra.”

Mizithra é um queijo grego tradicional de ovelha ou cabra com baixo teor de calorias e baixo teor de gordura. É muito utilizado ralado como condimento em receitas de massas.

Os tomates, botanicamente classificados como frutas, mas amplamente considerados vegetais porque são principalmente cozidos ou usados ​​em saladas, são rico em licopeno, um antioxidante.

Prokopiou disse que o licopeno fica mais disponível à medida que os tomates são cozidos, o que aumenta o valor nutricional do prato.

Todas as partes de um prato gemista são comestíveis, inclusive as cascas dos tomates e dos pimentões, que são amolecidas e adoçadas com o cozimento.

Outros vegetais, como berinjela e abobrinha redonda, também podem ser usados ​​para fazer gemista. Algumas batatas geralmente complementam os vegetais do prato.

"A Gemista oferece uma gama de substâncias saudáveis, incluindo os fenóis do azeite, o licopeno, minerais e oligoelementos que fortalecem o nosso sistema imunitário ”, disse Prokopiou. "Em suma, gemista é uma refeição completa, contendo proteínas do queijo, carboidratos e vegetais.”

"A culinária grega é um buquê único de cores e sabores”, concluiu. Para além do sabor fantástico, também nos fornece uma riqueza de oligoelementos, antioxidantes e vitaminas que trazem muitos benefícios para a saúde do corpo humano, independentemente do prato que escolhermos.