Produtores artesanais de oliva se reúnem em Roma para discutir estratégia

AIFO, a Associação Italiana de Fabricantes de Azeite, realizou um workshop o dia inteiro em 23 de marçord na casa de Roma San Sebastiano al Palatino. O charmoso complexo da igreja Palatine Hill parece estar no interior remoto, mas está, na verdade, perto da rua em forma de superestrada que liga o Coliseu à Piazza Venezia. O grupo, formado por produtores de azeite com pequenas e médias empresas, reuniu-se para discutir como posicionar o azeite virgem extra de alta qualidade em um mundo onde o custo baixo é mais valorizado.

As azeitonas da Apúlia estão sendo arrancadas para dar espaço a fazendas fotovoltaicas. Isso me faz estremecer - Piero Gonnelli

O grupo ouviu membros, palestrantes do mundo acadêmico, representantes de agências governamentais e consultores. Todos pareciam concordar que a diferenciação das marcas do mercado de massa era fundamental, e que demoraria muito e muito trabalho duro para que o azeite de oliva de alta qualidade recebesse o preço que merece. Houve também uma discussão animada sobre como os subprodutos da extração do azeite de oliva deveriam ser tratados.

Piero Gonnelli, presidente e membro fundador da AIFO, a fim de destacar as conseqüências dos baixos preços no setor, disse: "Hoje, as azeitonas da Apúlia estão sendo arrancadas para dar espaço a fazendas fotovoltaicas. Isso me faz estremecer. Na Toscana, 50 a 60% dos olivais foram abandonados. ”Gonnelli, que era perfilado pelo Olive Oil Times, cultiva azeitonas e produz e engarrafa azeite na Toscana. O último número é particularmente preocupante, uma vez que o azeite toscano tem uma vantagem sobre os azeites de outras regiões.

Os compradores italianos compram um litro de azeite, em média, a cada dez a quinze dias. Os consumidores estão comprando azeite suficiente, mas, de acordo com membros da AIFO, falta qualidade. Mauro Loy, especialista em marketing e ex-executivo de uma rede de supermercados, informou que cerca de 85% do azeite virgem extra é comprado em redes de supermercados. A seleção é amplamente orientada pelo que está à venda. Os membros da AIFO desejam que os consumidores tenham a opção de escolher entre seus azeites de elevada qualidade e o azeite de oliva extra-virgem padrão dos embaladores de grandes marcas. (Os consumidores italianos já podem escolher entre dois tipos de leite, padrão e de alta qualidade.) Os membros da AIFO não estão apenas olhando para os consumidores italianos, mas estudando maneiras de alcançar mercados em expansão, como os EUA, o Extremo Oriente e a Rússia.

Giampaolo Sodano, vice-presidente da AIFO, cujo perfil apareceu no Olive Oil Times e que presidiu ao evento, explicou que o seminário conduz à reunião anual em maio, onde os documentos serão reunidos para fazer lobby junto ao Parlamento Europeu em Bruxelas. A AIFO está particularmente interessada em receber o reconhecimento da profissão Mastro Oleario ou Master Oil Producer. Na mesma linha, alguns membros, como Gonnelli, acreditam que a palavra e o conceito artesanal descreve melhor o que estão fazendo e deve ser usado para conectar-se aos consumidores. Gonnelli observou que os consumidores já estão familiarizados com a cerveja artesanal e as massas artesanais.

O professor Maurizio Servili, da universidade de Perugia, afirmou que a diferenciação e o conceito de alta qualidade italiana eram essenciais, uma vez que os padrões internacionais liberais demais estavam sendo minados por padrões ainda mais diluídos introduzidos por países individuais. Professor Servili disse: "A Argentina agora é membro do COI (Conselho Oleícola Internacional), mesmo assim, a Argentina se tornou um pequeno padrão agradável, permitindo que o azeite de oliva extra virgem tenha um ácido linolênico de 1.5 por cento em vez do limite internacional de 1 por cento. Eles estabeleceram padrões para si próprios que permitem o campesterol, que pode ser de 4.5% em vez do limite internacional de 4%. ” Servili seguiu dizendo que os novos padrões abriram a porta para a adulteração do azeite de cártamo e que a Austrália havia criado padrões semelhantes aos da Argentina. Segundo ele, vai se transformar em um vale-tudo.

Vários oradores discutiram o que define "Italiano de alta qualidade ”. Alguns, mas não todos, DOP e IGP seriam considerados para a categoria. Vários oradores expressaram a opinião de que havia azeites geograficamente indicados que não eram suficientemente bons para a categoria. A análise química objetiva será crítica na verificação dos azeites. Sodano disse que os consumidores deveriam receber rótulos claros que "deve fornecer um número preciso (mínimo permitido) de polifenóis. ” Isso foi considerado importante no que diz respeito à saúde, uma vez que o azeite de alta qualidade é mais rico em propriedades de melhoria da saúde do que um azeite de oliva extra virgem padrão.

O professor Massimo Pizzichini fez uma interessante apresentação sobre seus projetos e patentes envolvendo a captura de polifenóis dos resíduos gerados na extração do azeite. Ele falou dos polifenóis e seu papel na vida das oliveiras, que incluem ser um conservante e também proteger a árvore e os frutos da mosca da oliveira e de bactérias nocivas. Na empresa empreendedora do professor PhenoFarm, bagaço e água da vegetação, que contêm 98% dos polifenóis disponíveis na extração do azeite de oliva, são isolados com o uso de membranas. Ele prevê uma forte demanda por polifenóis de empresas alimentícias, farmacêuticas e cosméticas, e repreendeu os produtores de azeite por não aceitarem seus projetos. Sua raiva foi recebida com silêncio, suspiros e risos nervosos e manteve todos alertas até tarde.