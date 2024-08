Conselho Olive apela à proposta de padrões australianos "Barreiras ao Comércio"

Chamando partes da proposta normas de azeite para a Austrália e Nova Zelândia possível "barreiras ao comércio internacional ”que poderiam realmente adulterar o azeite "mais fácil ”, o Conselho Oleícola Internacional (COI) emitiu hoje um comunicado recomendando uma reconsideração do projecto de orientações.

A declaração, intitulada "Comentários do COI sobre o projeto de azeite de oliva padrão da Austrália / Nova Zelândia e azeite de oliva”, Expuseram cerca de vinte "discrepâncias ”- ou partes das normas propostas inconsistentes com as convenções existentes do COI - que incluíam definições, categorias de azeite e métodos de teste que diferem ou não existem nas normas do COI. "Seria conveniente ”, de acordo com o documento, "para que o rascunho da norma da Austrália / Nova Zelândia seja reexaminado. ”

A Austrália e a Nova Zelândia, que não são países membros do COI, sustentam há muito tempo que as regras existentes do COI não protegem adequadamente os consumidores e produtores da região. Leandro Ravetti, que ajudou a redigir os padrões disse Olive Oil Times "Operadores inescrupulosos que atualmente lucram com a diferença significativa de preços disponível com a revenda enganosa de azeites de sementes e / ou azeite de qualidade inferior como azeite virgem extra de alto valor serão seriamente afetados por este novo regulamento. Enquanto isso, operadores genuínos e honestos da Austrália, Nova Zelândia e outros países receberão a vantagem de um campo de jogo igual, onde seus produtos de alta qualidade são protegidos e reconhecidos. ”

Em um encerramento que lembra a resposta do conselho aos métodos usados ​​no estudo da UC Davis no ano passado, outro desvio do Novo Mundo dos protocolos do IOC, a declaração de hoje concluiu: