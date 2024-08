Leandro Ravetti sobre os padrões propostos para o azeite da Austrália

Sarah Schwager

Olive Oil Times Colaboradora | Reportagem de Buenos Aires

No início deste mês, detalhes de um rascunho foram lançados o primeiro padrão para tratar o azeite e o azeite de bagaço de oliva na Austrália e na Nova Zelândia. O líder da redação Leandro Ravetti disse Olive Oil Times o que ele acha que tudo isso significa para produtores, importadores e consumidores de azeite.

Esperava-se que os padrões propostos para a Austrália e a Nova Zelândia abalassem a indústria mundial de azeite de oliva, sendo o primeiro a abordar adequadamente os problemas de identificação incorreta e a qualidade do azeite extra-virgem.

Atualmente, os consumidores são enganados por práticas de rotulagem falsas e confusas. - Leandro Ravetti

"Operadores inescrupulosos que atualmente lucram com a significativa diferença de preço disponível ao revender enganosamente azeites de sementes e / ou azeite de qualidade inferior como azeite de oliva virgem extra de alto valor serão seriamente afetados por esse novo regulamento ”, afirmou Leandro Ravetti. "Enquanto isso, os operadores genuínos e honestos da Austrália, Nova Zelândia e exterior receberão a vantagem de um campo de jogo igual, onde seus produtos de alta qualidade são protegidos e reconhecidos. ”

Embora tenha havido muito escândalo recentemente na Austrália sobre a qualidade do azeite local versus o importado vendido em supermercados, Ravetti disse que prefere falar sobre produtores honestos e de alta qualidade ou operadores sem escrúpulos, independentemente de onde estejam localizados. "Existem evidências significativas da Austrália e do exterior indicando que grandes porcentagens de azeite em todo o mundo são rotuladas incorretamente, adulteradas com outros azeites de sementes ou foram engarrafadas com azeite inferior ”, disse ele.

"Ao mesmo tempo, os consumidores estão sendo induzidos ao erro, fazendo-os acreditar que estão comprando um produto saudável (EVOO) que é natural, fresco e não refinado. Freqüentemente, não é o caso ou eles estão sendo enganados, pagando pelo que acreditam ser um determinado tipo de azeite que, em muitos casos, é de um grau inferior ou, em alguns casos, não é azeite. ”

Nascido e criado na Argentina e considerado um dos seus principais pesquisadores de azeitonas, o engenheiro agrícola que se mudou para a Austrália na 2001 para se juntar Curva de limite como seu diretor técnico agora é considerado um dos consultores mais qualificados e experientes da Austrália.

Um membro da Comitê Técnico da Austrália Normas FT-034 Azeite Representando os olivicultores australianos, Ravetti foi responsável por redigir o Padrão, seguindo as orientações recebidas de um comitê técnico de vários representantes em toda a indústria e coletando e resolvendo seus comentários e observações.

Ravetti disse que enquanto o rascunho das normas e padrões internacionais da Austrália e da Nova Zelândia (como o Codex Standard para Azeites e Azeites de Oliva), o Padrão Internacional do Comércio do Azeite para Azeites e Azeites de Oliva, o Regulamento da Comissão Europeia sobre as características do azeite e do azeite de bagaço de azeitona; Normas dos EUA para Graus de Azeite e Azeite de Oliva) têm uma série de áreas em comum, particularmente em relação a metodologias analíticas reconhecidas mundialmente e limites críticos, o novo padrão proposto difere significativamente em vários aspectos.

Estes incluem uma denominação comercial mais simples e clara das diferentes categorias de azeites e azeites de bagaço de azeitona "a fim de evitar os atuais termos enganosos e confusos ”; uma revisão dos limites de intervalo para uma série de parâmetros químicos, a fim de evitar que o azeite genuíno (particularmente o australiano e o neozelandês) seja excluído por sua variação natural de composição; a introdução de métodos analíticos recentemente desenvolvidos, que são capazes de detectar técnicas de refino modernas não detectáveis ​​atualmente pelas metodologias mais antigas incluídas nas normas existentes; e a introdução de uma política de melhor data que atualmente é "faltando em todos os outros padrões ”.

Ravetti disse que nenhum dos padrões internacionais acomoda a variação natural dos azeites produzidos na Austrália e na Nova Zelândia.

"A Austrália, através do Departamento de Agricultura, Pesca e Florestas e com representação da indústria olivícola australiana, fez várias tentativas para introduzir algumas das alterações propostas aos padrões de azeite no Comitê de Gorduras e Óleos da Comissão do Codex Alimentarius ”, disse ele. "Em cada estágio, houve oposição de outros países, particularmente da União Européia, mas, a meu ver, sem bases científicas ou técnicas sólidas para essa oposição. ”

Ravetti disse que as principais razões pelas quais a Austrália e a Nova Zelândia estão agora buscando um "conjunto de normas tecnicamente sólidas e orientadas para o consumidor ”para o azeite é abordar o fato de que atualmente os consumidores são enganados por práticas de rotulagem falsas e / ou confusas, o que pode resultar na compra desconhecida de produtos de qualidade inferior e / ou atributos de saúde inferiores .

"Muitos azeites australianos e da Nova Zelândia de alta qualidade não são reconhecidos internacionalmente, com padrões arbitrários sendo utilizados como barreiras comerciais contra variações naturais em componentes menores que não têm relevância para a qualidade real dos azeites ”, disse ele.

O Sr. Ravetti acredita que as principais características do rascunho da norma são seu forte foco na proteção dos consumidores e sua ênfase no EVOO como a mais alta qualidade. O padrão propõe novas denominações de notas que, segundo ele, são mais fáceis de entender.

"Por exemplo, o novo documento propõe chamar um blend de azeite refinado e outros azeites 'Mistura de Azeite Refinado 'em vez de termos confusos atualmente usados, como 'Extra light 'ou 'Azeite puro '. ”

Ele também incorpora novas técnicas analíticas e uma política de melhor antes da data destinada a proteger e incentivar o frescor do EVOO, bem como detectar práticas fraudulentas.

Em relação à decisão de definir o nível de acidez livre no EVOO em 0.8 em linha com os padrões internacionais, o Sr. Ravetti disse, embora não esteja em condições de discutir publicamente quaisquer aspectos que tenham sido debatidos no Comitê Técnico, pessoalmente ele é a favor da ideia de níveis mais baixos de acidez livre para EVOO.

"Mas é preciso lembrar que o documento proposto é fruto do consenso alcançado entre um grande número de stakeholders ”, afirmou. "Parece claro ao longo do novo documento que todas as mudanças em comparação com as legislações internacionais foram introduzidas somente quando absolutamente necessárias e muito bem apoiadas por evidências técnicas. ”

Ele disse que é importante destacar que parte da nova química, como a análise de diacilgliceróis (DAGs), limitaria a presença de azeites com alta acidez livre, que podem falhar neste teste durante o prazo de validade do produto.

Ravetti disse que também é importante observar que a norma será um documento voluntário e só terá força legal se for convocada por reguladores ou em contratos.

* As opiniões expressas neste artigo são opiniões pessoais do Sr. Ravetti e não representam necessariamente as opiniões da Standards Australia ou do Comitê Técnico sobre os projetos de normas.