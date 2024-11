Consumidores chineses confundidos pelas escolhas do azeite

O azeite de oliva reduz o envelhecimento, é uma defesa alimentar de primeira linha contra os estragos das doenças cardíacas e tem um gosto ótimo. Essa é uma reputação e tanto a ser mantida, o que deixa o consumidor chinês médio um pouco em apuros. A gama desconcertante de escolhas e as mensagens de marketing confusas confundem muitos consumidores chineses sobre o que comprar.

O problema é que uma blend de marketing exagerado e preços bizarros torna difícil para os não iniciados separar o joio do trigo. Toda marca de azeite de oliva vai se gabar de quão saudável é, quão rica em gorduras insaturadas, quão pura e quão de alta qualidade. Mas é claro, isso é propaganda para você. Que tal usar os números para distinguir entre o bom e o ruim? Bem, isso pode funcionar se você puder encontrar — e então acreditar — nos números. Relatórios chineses sobre o assunto dizem que a rotulagem da maioria dos azeites de oliva é confusa e difícil de entender para o consumidor médio.

Todo mundo quer azeite de oliva fresco, certo? Então dê uma olhada na data de produção, que deve estar estampada em algum lugar do rótulo – exceto que você não tem certeza se a data que está lendo é a data em que as azeitonas foram espremidas e prensadas (preencha o país aqui) ou se esta é a data em que tudo foi embalado na China. O mesmo com a data de validade e outras informações críticas. Em outubro de 2009, a China estabeleceu algumas leis e padrões para o azeite de oliva e sua embalagem, mas o que este jornalista chinês encontra nas prateleiras ainda deixa muito a desejar.

Mas você paga pelo que recebe, certo? Bem, você gostaria de pensar assim, mas o que pode justificar a diferença entre uma garrafa de 1 litro de azeite de oliva virgem italiano que custa 200 yuans (cerca de US$ 29.40) e o azeite de oliva com girassol de 2.5 litros que custa menos de 20 yuans (US$ 2.94)? Ter até mesmo um pouco de azeitona parece tornar certos azeites de cozinha mais caros do que aqueles que não têm. Se as azeitonas são o ingrediente mágico que explica as diferenças de preço, você pode imaginar por que o preço das coisas premium é tão caro. Em outras palavras, é isso que o marketing faz de melhor — inflar os preços em todos os lugares — mas se isso é ou não o melhor para o consumidor é outra questão.

Alguns relatórios chineses aconselham sobre como escolher o azeite. Observe a clareza do azeite, eles dizem. Parece espesso ou fino? ​​A cor é muito escura ou muito clara? Fique com as boas marcas, eles dizem. Mais marketing, mais confusão.

Claro, a maioria das boas marcas são importadas, estocadas em Carrefour ou supermercados mais sofisticados voltados para expatriados, que, com suas rendas mais altas e origens ocidentais, são consumidores muito diferentes do chinês médio, que terá que se esforçar muito antes de conseguir entender tudo e encontrar algo com o qual possa se apegar.