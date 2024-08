Conselho procura informações sobre as definições e métodos de teste do azeite

Conselho Azeitona Internacional

Interrompendo o uso dos termos descritivos 'puro 'e 'light '- que há muito enganam os consumidores de azeite - está entre as mudanças procuradas pelos membros da indústria que o Conselho Azeitona Internacional agora está buscando feedback sobre.

Redefinição do termo "azeite de oliva ”- atualmente usado para produtos que contêm uma blend de azeite refinado e azeite virgem e outra fonte de confusão para o consumidor - também está na mesa como parte de uma proposta da Turquia.

E entre as várias mudanças propostas para testes e parâmetros está um "maneira rápida e simples ”de medir compostos fenólicos que ajudaria na utilização de alegações de saúde nos rótulos.

Sob um novo sistema projetado para aumentar a transparência, o COI começou a circular essas propostas sobre métodos novos ou revisados ​​de análise, parâmetros ou limites. Hoje, publicou 12 dessas propostas e solicitou feedback até 8 de setembro de partes interessadas relevantes. As propostas vêm de várias partes do mundo e não são do secretariado executivo do COI, mas foram examinadas pelos especialistas em química do COI em sua última reunião e discutidas pelo Comitê Consultivo do COI em sua reunião de 22 a 23 de maio na Croácia.

Eles incluem:

- Relaxamento do limite K270 (absorção de UV) para o azeite refinado de 1.1 para 1.25 e do limite K270 para o azeite de 0.9 para 1.15. Proposto pela delegação turca do COI, isso está relacionado à dificuldade em manter os valores atuais ao exportar azeite para outros países e a facilitar o comércio.

- Um novo método para a determinação do teor de pirofeofitina de cobre de azeite de bagaço de azeitona. Proposta pela Administração de Alimentos e Medicamentos de Taiwan para combater a fraude, usando o uso de pirofeofitina de cobre para "esverdeado ”azeite de bagaço de azeitona.

- uso rotineiro do "método colorimétrico simples e rápido (Folin-Ciocalteu, expresso em hidroxitirosol) para quantificação do teor de compostos fenólicos nos azeites. Proposto por especialistas do COI e útil para alegações nutricionais nos rótulos.

- A combinação de três métodos de análise num só, nomeadamente os de preparação de ésteres metílicos, determinação de ácidos gordos e determinação de ácidos gordos trans. Proposto por um grupo de trabalho sobre métodos IOC como uma simplificação dos métodos no padrão IOC.

- Uma definição nova ou alterada de "azeite".; exclusão do "azeite comum ”categoria; classificação de azeites com uma acidez> 2.0 por cento como "lampante azeite"; exclusão das palavras "puro "e "luz"; e substituição do termo "bem equilibrado "por "alta intensidade amarga e picante ”. Proposta pela Delegação Turca para evitar que os consumidores enganem definindo e descrevendo melhor o azeite. "A simplificação de categorias e o uso de termos mais descritivos melhorarão o comércio internacional e a compreensão do consumidor sobre o produto. ”

Uma lista completa das propostas está publicada no site do COI. O COI disse que eles serão ampliados em projetos de propostas técnicas quando entregues pelos autores à secretaria executiva.