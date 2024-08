Uma dieta vegana com baixo teor de gordura pode reduzir o colesterol LDL mais do que uma dieta enriquecida com azeite

Novas pesquisas indicam que seguir uma dieta vegana com baixo teor de gordura sem azeite virgem extra pode reduzir os níveis de colesterol LDL em indivíduos com alto risco de doença cardiovascular mais do que uma dieta vegana complementada com azeite virgem extra.

O cruzamento estudo, publicado no Journal of the American Heart Association (JAHA), descobriu que os indivíduos perderam mais peso e demonstraram níveis mais baixos de colesterol LDL após seguirem uma dieta com baixo teor de gordura do que a dieta enriquecida com azeite. No entanto, alguns pesquisadores proeminentes criticaram o desenho do estudo.

"Há alguma controvérsia e debate no mundo das doenças cardiovasculares em torno do efeito dos azeites vegetais, incluindo o azeite virgem extra, nos fatores de risco”, disse Andrea Krenek, pesquisadora da Universidade da Flórida e coautora do estudo.

"dietas mediterrâneas geralmente incluem muito azeite de oliva extra virgem, enquanto dietas vegetais com baixo teor de gordura geralmente recomendam evitá-lo”, acrescentou ela. "No entanto, ambas as dietas são conhecidas por reduzir o risco de doenças cardíacas.”

"Até onde sabemos, isto ainda não tinha sido estudado no âmbito de uma dieta vegana baseada em alimentos integrais e vegetais, por isso pretendíamos conceber um estudo para investigar esta questão de investigação”, explicou Krenek. "Não houve muitas evidências anteriores com o objetivo de avaliar se o azeite virgem extra produz especificamente redução de risco em comparação com o resto do padrão vegetal.

O ensaio envolveu 40 pessoas que apresentavam risco de doença cardiovascular aterosclerótica. Eles seguiram duas dietas veganas, cada uma por quatro semanas, com um período de intervalo de uma semana.

Em uma dieta, os participantes usaram quatro colheres de sopa de Fazenda de Oliveiras da Califórnia azeite de oliva extra virgem todos os dias. Foram orientados a consumir o azeite cru; caso contrário, nenhuma orientação foi dada sobre quando ou como consumi-lo. Na outra dieta, os participantes foram orientados a usar o mínimo de azeite possível, menos de uma colher de sopa por dia.

Ambas as dietas incluíam frutas integrais, vegetais, grãos integrais, legumes, nozes e sementes, excluindo alimentos de origem animal.

Entre as duas fases da dieta, os participantes tiveram um período de intervalo de uma semana, durante o qual puderam retornar aos seus hábitos alimentares habituais. Essa pausa é uma prática comum de pesquisa para garantir que a primeira dieta não afete os resultados da segunda.

Os pesquisadores coletaram dados sobre o metabolismo, saúde clínica, comportamento e dieta dos participantes no início e no final de cada período de dieta. À medida que os participantes seguiam cada dieta, os pesquisadores mediram como cada uma os afetava pessoalmente.

"Estudos anteriores demonstraram que o processamento do azeite, desde o refinado ao virgem e ao extra virgem, pode impactar os marcadores lipídicos e inflamatórios, por isso fornecemos azeite extra virgem, que também é consumido nas dietas mediterrâneas ”, disse Krenek.

Os cientistas descobriram que ambas as dietas ofereciam benefícios à saúde. "Tanto as dietas com alto e baixo teor de azeite virgem extra reduziram os fatores de risco de doenças cardíacas, incluindo os níveis de colesterol LDL, em comparação com dietas típicas que incluem produtos de origem animal”, disse Krenek.

O colesterol LDL é frequentemente chamado "colesterol ruim” porque deposita placas na artéria, que podem se acumular e aumentar o risco de doenças cardíacas.

No entanto, Krenek disse que havia diferenças significativas entre as duas dietas, particularmente nos principais marcadores de risco de doenças cardíacas.

"A dieta com baixo teor de azeite de oliva extra virgem rendeu maior colesterol LDL e redução de lipídios em comparação com a dieta com alto teor de azeite de oliva extra virgem”, disse Krenek. "Ao avaliar por ordem de dieta, aqueles que começaram com azeite de oliva extra virgem com alto teor e depois fizeram a transição para o azeite de oliva extra virgem com baixo teor de LDL.

"Em contraste, aqueles que começaram com azeite virgem extra com baixo teor de azeite e depois adicionaram azeite virgem extra durante as quatro semanas seguintes, de baixo para alto, tiveram um aumento no LDL”, acrescentou. "Isso deu alguns insights interessantes para informar futuras questões de pesquisa.”

No geral, ambas as dietas reduziram vários marcadores de saúde importantes relacionados à saúde e inflamação do coração.

Os participantes do estudo experimentaram uma redução no peso corporal durante ambas as fases da dieta, com maior perda de peso observada durante a dieta com baixo teor de gordura.

Os pesquisadores disseram que a perda de peso sugere que mesmo dentro de uma dieta vegana baseada em alimentos integrais e vegetais, a quantidade de gorduras adicionadas, incluindo azeite de oliva extra virgem, pode afetar o equilíbrio energético geral e os marcadores de saúde subsequentes.

Os pesquisadores observaram um aumento no consumo de fibra alimentar durante ambas as fases da dieta, o que, segundo eles, ajudou a reduzir o colesterol LDL.

Eles acrescentaram que a mudança para gorduras insaturadas de alimentos integrais e a redução de gorduras saturadas provavelmente contribuíram para resultados positivos para a saúde.

De acordo com Krenek, as descobertas mais interessantes do estudo incluem que "tanto o azeite virgem extra baixo como o alto dentro de uma dieta vegana baseada em alimentos integrais apoiam a redução do risco de doenças cardíacas em comparação com os padrões onívoros padrão, embora uma ingestão menor possa produzir maior redução de lipídios em comparação com uma ingestão relativamente maior.

"A adição de azeite virgem extra após consumo de quantidades menores pode impedir a redução de riscos ”, acrescentou.

No entanto, Mary Flynn, fundadora do olive oil Health Initiative do Miriam Hospital da Brown University, criticou os objetivos e a metodologia do estudo.

"O azeite de oliva extra virgem normalmente não reduz o colesterol LDL, e isso é conhecido há muito tempo. O azeite extra virgem aumentará o HDL e melhorará a função do HDL”, disse ela. "As gorduras poliinsaturadas reduzem mais o LDL do que as gorduras monoinsaturadas, mas também oxidam o LDL, e o LDL oxidado contribui para a aterosclerose.”

Flynn acrescentou que o principal ingrediente do azeite de oliva extra virgem benefícios para a saúde em relação às doenças cardiovasculares advêm da sua fenóis e não a gordura.

Ela apontou para os resultados de um 2023 revisão do qual ela foi a autora principal. O estudo descobriu que "o azeite virgem extra pode diminuir o LDL-c para valores basais superiores a 120 miligramas por decilitro e aumentar o HDL-c com um aumento linear com maior teor de fenol total” em comparação com outras gorduras dietéticas ou dietas com baixo teor de gordura.

"Dietas que incluem azeite de oliva extra virgem diário são eficazes para perda de peso e controle de peso a longo prazo”, escreveram os pesquisadores. "Além disso, foi demonstrado que um azeite virgem extra com um teor total de fenol de pelo menos 150 miligramas por quilograma diminui a oxidação do LDL.

"Embora uma dieta que inclua azeite de semente vegetal possa diminuir mais o LDL do que o azeite extra virgem, uma dieta que inclua diariamente azeite extra virgem produzirá LDL mais saudável, pois as partículas serão maiores e terão menos probabilidade de serem oxidadas”, acrescentaram.

Flynn disse que uma limitação do estudo publicado na JAHA foi a falta de detalhes sobre o azeite utilizado. Os pesquisadores não publicaram a contagem de fenol, que Flynn disse ser essencial para qualquer estudo que investigue a relação entre o azeite virgem extra e os resultados para a saúde.

Flynn também criticou a avaliação dos pesquisadores sobre a ingestão calórica e de nutrientes. Ela disse que a recordação da dieta não é a melhor maneira de avaliar as calorias, uma vez que a memória das pessoas sobre o que e quanto comeram nas últimas 24 horas é conhecida por ser falha.

Por fim, ela acrescentou que o peso antes e depois de ambos os conjuntos de ensaios no estudo cruzado não foi registrado, o que torna mais difícil comparar os resultados das duas dietas para cada grupo.

"Não acho o estudo útil”, disse ela. "Não contribui para a literatura em nenhuma direção.”

"Há uma falta de conhecimento em torno do azeite virgem extra, que é impulsionado pelas políticas de saúde neste país”, acrescentou Flynn, observando que a American Heart Association há muito defende dietas com baixo teor de gordura. independentemente do tipo de gordura consumido.

"O azeite virgem extra é um alimento diferente. É o suco da azeitona”, disse ela. "É o único alimento que temos que traz essa gama de benefícios à saúde. Não há medicamento nem alimento que possa competir com o azeite virgem extra.”

Por sua vez, Krenek alertou contra a simplificação excessiva dos resultados do estudo.

"É sempre importante observar o contexto geral da dieta, as preferências e o nível de risco na prática, já que a maioria das pessoas não compara o azeite de oliva extra virgem e as fontes de gorduras alimentares integrais, como abacates, nozes, sementes e azeitonas”, disse Krenek.

"O impacto nos factores de risco dependia do que estava a ser comparado”, acrescentou ela, referindo-se à forma como as dietas foram medidas em relação aos hábitos alimentares habituais dos participantes.

Os pesquisadores disseram que este estudo destaca a importância de focar nos tipos de gorduras dietéticas e nas escolhas alimentares, e não apenas na quantidade de gorduras, carboidratos e proteínas.

Eles alertaram sobre algumas limitações do estudo, incluindo "um período de estudo relativamente curto, uma amostra predominantemente de mulheres brancas com boa escolaridade – são necessários estudos futuros em populações maiores e mais diversas – e efeitos de transferência, o que significa que o estado de saúde dos participantes no início do segundo período de dieta não era o mesmo igual ao primeiro.”

Os pesquisadores acreditam que os próximos passos no estudo desta área devem incluir a expansão da pesquisa para diferentes populações e níveis variados de risco de doenças cardíacas.