Adicione o azeite a sua pele

Existem muitas razões conhecidas para incluir o azeite na sua dieta. Da saúde do coração à prevenção do câncer, a lista continua a crescer à medida que mais benefícios para a saúde do azeite são descobertos.

Assim como o azeite de oliva é uma parte saudável da sua dieta, ele também pode ser uma adição valiosa à sua rotina de cuidados com a pele.

Sua pele desempenha um papel essencial na desintoxicação do seu corpo, por isso é importante mantê-la o mais limpa e saudável possível.

Pode parecer contra-intuitivo aplicar azeite de oliva na pele, mas ele pode ser usado como uma barreira natural para proteção contra sujeira e detritos. Ao lavar o rosto e mantê-lo muito seco, você pode, na verdade, encorajar erupções cutâneas e pele insalubre. Uma leve camada de azeite de oliva extra virgem no rosto após a lavagem é uma excelente camada protetora. Certifique-se de massagear o azeite no rosto até que seja quase totalmente absorvido. Lembre-se de que pouco vai longe, então você não precisa usar muito seu EVOO favorito para colher os benefícios.

O azeite também contém antioxidantes e esqualeno, que é um dos lipídios mais comuns produzidos pelas células da pele humana (Wrangler coloca em seus jeans) As vitaminas A e E do azeite de oliva o tornam um composto antienvelhecimento de primeira linha. Um regime diário pode ajudar a reduzir o aparecimento de linhas finas e rugas, ao mesmo tempo que nutre e hidrata a pele (certamente trabalha para Sophia Loren).

Aplique azeite de oliva na pele limpa depois de usar um toner. Os toners permitem que a sua pele volte ao nível de pH adequado. Seu rosto deve estar ligeiramente úmido ao aplicar o EVOO para que as qualidades hidratantes sejam melhor absorvidas pela pele. Lembre-se de combinar o uso de azeite de oliva como hidratante com filtro solar para proteger a pele dos raios ultravioleta.