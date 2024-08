Pesquisador para compartilhar detalhes de 'Thrilling Discovery'

Em 21 de novembro, Gary Beauchamp, diretor e presidente do Monell Chemical Senses Center da Filadélfia, estará na Espanha para discutir sua conhecida descoberta da molécula de oleocanthal, um componente-chave responsável por alguns dos anunciados benefícios para a saúde do azeite virgem extra.



Semelhante ao antiinflamatório não esteroidal (AINE) conhecido como ibuprofeno, o oleocanthal compartilha as mesmas propriedades antiinflamatórias, mas sem os efeitos colaterais do medicamento tão amplamente utilizado pela indústria farmacêutica. Oleocanthal será explicado pelo homem que o descobriu acidentalmente há mais de uma década.

Dr. Gary Beauchamp

Vários estudos após a descoberta de Beauchamp descobriram que o oleocanthal pode ajudar a remover as proteínas que são o principal componente (conhecido como beta-amilóide) das placas amilóides em pacientes com Alzheimer.

O consumo a longo prazo de pequenas quantidades de oleocanthal do azeite de oliva pode ser responsável em parte pela baixa incidência de doenças cardíacas e de Alzheimer associadas a uma Dieta mediterrânea.

Na verdade, Beauchamp descobriu o oleocanthal durante um experimento para melhorar o sabor do ibuprofeno.

Enquanto pesquisava gastronomia molecular com uma equipe de cientistas, especialistas em alimentos e chefs, Beauchamp conduzia uma degustação de azeite de oliva quando percebeu algumas semelhanças entre o sabor de um determinado azeite e o do ibuprofeno.

Convidado pela Sociedade Oleocanthal da Andaluzia, QVE Extra Internacional e a Associação Espanhola de Municípios do Azeite, Beauchamp, fará uma palestra intitulada 'Oleocanthal: uma descoberta emocionante 'no Concelho de Córdoba para explicar o processo que o levou a descobrir a molécula do azeite que pode ajudar a melhorar a vida de muitos.