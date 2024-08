Berkeley Olive Grove EVOO compacta um soco

Pesquisas recentes mostram que um azeite extra-virgem da Califórnia pode estar entre os mais saudáveis ​​do mundo.

Dr. Prokopios Magiatis e Dra. Eleni Melliou, da Universidade de Atenas, tem testado EVOOs usando o método 1H-RMN (Ressonância Magnética Nuclear) para determinar as quantidades de oleocanto e oleaceina nos EVOOs de todo o mundo. Centenas de variedades de azeite foram testadas até agora.



O esforço insere-se num projecto mais amplo de descoberta das variedades específicas de oliveiras, métodos de gestão dos pomares, épocas de colheita e tipos de lagares que produzem os azeites mais saudáveis.

Verificou-se até agora que as variedades de azeitona Koroneiki e Throuba de determinadas regiões e moinhos específicos de azeitona continham os níveis mais altos e mais consistentes de oleocanto e oleaceína.

Agora, usando o novo teste expandido do 1H-RMN, invulgarmente altos níveis de oleuropeína aglicona foram detectados em amostras de azeite extra virgem Mission da Berkeley Olive Grove, no norte da Califórnia.

Sempre à procura dos últimos avanços científicos, Olival Berkely a proprietária Olivia Newsome-Grieco conheceu Melliou em um seminário na UC Davis. Newsome-Grieco disse que entendeu imediatamente o valor do novo método e enviou amostras para teste.

"É irônico que, em meio ao caos econômico, dois cientistas gregos tenham conseguido desenvolver um teste que confirmaria a alta qualidade do EVOO produzido aqui mesmo na Califórnia. Estou muito feliz por ter conhecido (Magiatis e Melliou) ”, disse Newsome-Grieco.

A maior concentração registrada de oleuropeína aglycon (342 mg / Kg) foi em uma amostra de Berkeley Olive Grove produzida a partir de azeitonas verdes sob irrigação estressada e moagem de baixa temperatura. "A concentração apresentou o maior valor entre as mais de 400 amostras analisadas pela Universidade de Atenas desde 2010 ”, afirmou Magiatis.

Recentemente, verificou-se que o composto oleuropeína Aglycon é eficaz para Prevenção de Alzheimer.

Análise química da missão EVOO Oleocanto: 88 mg / Κg

Oleacein: 90 mg / Kg

Aglicona de oleuropeína (forma de aldeído): 342 mg / Kg

Aglicon ligstrosídeo (forma aldeído): 170 mg / Kg

A origem do Cultivar de missão está envolta em mistério; supunha-se que ele chegasse à América do Norte por missionários franciscanos espanhóis. O teste de DNA, no entanto, não demonstrou nenhuma relação com as oliveiras espanholas, mas foram encontradas algumas características com o varietal de Picholine Marocaine encontrado em Marrocos.

A missão é a única variedade de azeitonas reconhecida pelo Conselho Internacional de Oliveiras como nativa da América do Norte.

Berkeley Olive Grove está comemorando seus 100th ano de história da olivicultura. O manejo orgânico e sustentável dos bosques, juntamente com uma pesquisa vigorosa sobre moagem de azeitonas e um processamento cuidadoso, produziram resultados. O produtor ganhou uma surpreendente três medalhas de ouro no Concurso Internacional de Azeite de Nova York.

"Acredito que este pode se tornar um momento decisivo para a indústria do azeite de oliva na Califórnia - tão importante quanto quando os vinhos da Califórnia venceram os vinhos franceses no evento de degustação de vinho duplo cego de 1976 em Paris ”, disse Darro Grieco, ao ouvir sobre os resultados positivos de seu EVOO .

Os azeites de oliva extra virgem mais saudáveis ​​podem não ser aqueles que as pessoas escolhem para provar. Os gregos antigos que insistiam em prensar azeitonas não maduras sempre blendvam seu azeite com vinho ou vinagre. Altos níveis de oleocanthal e oleaceina são geralmente encontrados em EVOOs de colheita precoce, que têm um sabor mais amargo e deixam uma sensação apimentada na garganta. Até hoje o vinagre balsâmico e o EVOO são encontrados lado a lado.

A frescura e o sabor por si só não podem determinar com precisão a saúde do EVOO. Muitas variedades de azeitona, independentemente da frescura e sabor, carecem dos níveis necessariamente altos dos principais compostos fenólicos.

Alguns EVOOs de colheita precoce, com altos níveis de compostos promotores de saúde, também ganharam prêmios organolépticos. Portanto, é possível produzir EVOOs de excelente sabor e bem equilibrados, com altos níveis de salubridade.

Os novos resultados do teste podem marcar o início de uma nova era para EVOO, quando a sabedoria antiga se combina com testes modernos e análises organolépticas, para desenvolver padrões específicos e novas reivindicações de rotulagem para "promoção da saúde ”EVOOs na Califórnia e no exterior.