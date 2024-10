O azeite de oliva pode realmente prevenir uma ressaca? Um especialista pesa

Uma tendência recente do TikTok surgiu entre a Geração Z, em que os indivíduos consomem doses de azeite antes de beber álcool, acreditando que essa prática pode amenizar os efeitos da ressaca.

Embora o conceito não seja totalmente novo, sua popularidade aumentou recentemente, refletindo uma confluência de influência das mídias sociais e alegações pseudocientíficas.

A tendência ganhou força após afirmações feitas pelo produtor musical e compositor americano Benny Blanco, que afirmou que o ritual de ingestão de azeite de oliva antes de beber previne efetivamente ressacas.

Não há mal algum em consumir azeite de oliva, mas não há benefício algum para a ressaca. - Mary Flynn, fundadora do olive oil Health Initiative da Brown University

Blanco defende esse método, alegando que ele torna a pessoa imune ao desconforto de uma ressaca no dia seguinte.

"Meu amigo Nino me ensinou isso”, Blanco disse ao The Tonight Show apresentador Jimmy Fallon. "Esses caras velhos da Itália chegaram. Eles disseram: 'Antes de beber, tome um shot disso, você não pode ficar de ressaca. Impossível.”

Blanco e Fallon beberam duas doses de azeite de oliva antes de consumir uma taça de vinho tinto. A alegação de Blanco gerou discussões entre usuários da internet e atraiu atenção significativa nas plataformas de mídia social, particularmente no TikTok.

Em agosto, uma usuária do TikTok conhecida como Itssjessc forneceu uma atualização sobre sua experiência.

"Ajudou. Não vou dizer que vai curar completamente sua ressaca se você beber muito, mas sou um peso leve e, geralmente, na manhã seguinte, independentemente de quantas bebidas eu tomo, não me sinto muito bem”, escreveu Itssjessc. "No entanto, sinto-me bem agora. Sinto-me muito melhor.”

Veja também: Usuários espanhóis de mídia social não impressionados com o corte de impostos do governo sobre o azeite

"“Eu confirmo isso”, escreveu outro usuário do TikTok. "Na Grécia também se sabe que uma colher de sopa de azeite antes de sair e nada de ressaca.”

Os utilizadores das redes sociais afirmam que "o azeite reveste o estômago e impede o esvaziamento gástrico, evitando assim que o álcool chegue ao intestino.”

No entanto, a Associação de Dietistas do Reino Unido salientou que existe "não existe isso de forrar o estômago.”

Mary Flynn, fundadora do olive oil Health Initiative do Hospital Miriam da Brown University, disse: Olive Oil Times que a tendência é "“bastante engraçado”, mas tem alguma verdade.

"Álcool, água e sódio são absorvidos pelo estômago; todo o resto é absorvido na primeira parte do intestino delgado, o duodeno”, disse ela. "É por isso que se você tem um 'estômago vazio' (ou seja, com fome), você pode sentir os efeitos do álcool mais rápido do que se tivesse comido.”

Flynn acrescentou que o peptídeo, um peptídeo inibitório gástrico presente na gordura, retarda o processo de esvaziamento do estômago. Além disso, a gordura é mais difícil de absorver do que proteínas e carboidratos, então ela é liberada do estômago mais lentamente.

"Então a gordura retarda a saída das coisas do estômago, mas eu não conseguia imaginar como isso afetaria a saída do álcool do estômago, e certamente não ajudaria com uma ressaca”, disse Flynn.

Chris Rhodes, médico e especialista em nutrição, disse ao The Focus que nada pode curar uma ressaca, e a maioria dos remédios caseiros tenta aliviar os sintomas.

"Resumindo, não, o azeite de oliva não vai conseguir prevenir uma ressaca”, disse ele. "Ressacas são uma condição multifacetada causada pelos efeitos negativos de longo alcance do consumo de álcool, que incluem problemas que vão desde desidratação até inflamação, danos cerebrais e função hepática.”

Flynn acrescentou que a premissa básica por trás da afirmação é incorreta, apontando que o estômago está cheio de ácido clorídrico, que decompõe alimentos e líquidos para a digestão, portanto, nenhuma substância única 'reveste o estômago.

"Seu estômago não está vazio como um recipiente de plástico, então o azeite não '“Revesti-lo”, ela disse. "É possível que se alguém bebesse uma xícara ou mais de qualquer azeite – outros azeites fariam a mesma coisa que eles afirmam para o azeite de oliva – isso poderia retardar a absorção do álcool, mas uma grande 'poder.'"

No entanto, Flynn ressaltou que alimentos gordurosos consumidos com álcool podem ajudar a diluí-lo e possivelmente retardar sua absorção. "Essa é a ideia por trás de servir queijo com álcool”, disse ela.

"Não há mal nenhum em consumir azeite de oliva, mas não há benefício para a ressaca”, concluiu Flynn.