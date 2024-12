Campeões universitários de cross-country usam azeite de oliva para combater o frio

O azeite de oliva pode ter desempenhado um papel fundamental no campeonato de cross-country da National Collegiate Athletic Association (NCAA) Divisão I de 2024, em Verona, Wisconsin.

Ao lado de seus colegas, o bicampeão olímpico e treinador da Universidade Brigham Young (BYU), Edward Eyestone, aplicou azeite de oliva nos braços, costas e pernas de seus atletas depois que eles tiraram as roupas de aquecimento pré-corrida e se prepararam para a corrida.

A fina camada de azeite de oliva proporciona algum isolamento contra a perda de calor da pele quente para o ar frio. - Edward Eyestone, treinador de cross-country, Universidade Brigham Young

Eyestone acredita que o azeite de oliva pode fazer a diferença quando as temperaturas da hora da corrida ficam acima de zero. Suas convicções foram recompensadas quando as equipes de cross-country masculina e feminina da BYU foram campeões coroados.

Embora usar azeite de oliva dessa forma não seja novidade para o treinador, ele disse que é algo reservado para ocasiões especiais. "Só tiramos o azeite para as grandes corridas no final do ano”, disse ele Olive Oil Times.

"Nos Estados Unidos, as grandes corridas geralmente coincidem com o final do outono, quando as condições estão ficando mais extremas. E meus caras geralmente correm bem no final da temporada”, disse Eyestone.

O treinador acredita que o azeite de oliva pode melhorar o desempenho dos atletas em diversas condições. "Só fiz isso antes de corridas de cross-country, mas não há razão para que não funcione em uma corrida de 5 km [cinco quilômetros] ou 10 km [dez quilômetros]”, disse Eyeston.

"Por mais de 30 minutos, eu ficaria preocupado que o azeite de oliva esfriasse gradualmente até a temperatura externa”, acrescentou. "Nesses casos, eu provavelmente optaria por opções mais tradicionais, como meias-calças, mangas de braço ou camisas mais longas. E, claro, em condições extremas, usaria várias camadas.”

A associação da oliveira ao desporto tem uma longa tradição, que remonta ao séc. Jogos Olímpicos na Grécia Antiga.

"Antes da prática atlética, os atletas ungiam seus corpos com azeite de oliva para preparar a pele”, disse Anna Gustafsson, arqueóloga e escritora finlandesa radicada em Atenas. Olive Oil Times em uma entrevista em agosto de 2024. "Eles também se limpavam após suar, esfregando a pele com uma blend de azeite de oliva e areia e depois raspando a sujeira.

Nos tempos modernos, atletas participantes em Anual da Turquia Kirkpinar torneio de luta livre com azeite de oliva usa cerca de duas toneladas métricas de azeite de oliva.

Os combatentes ritualisticamente cobrem a si mesmos e seus oponentes com azeite de oliva, o que torna muito difícil para os lutadores se agarrarem, forçando-os a agarrar os bolsos dos oponentes. Os lutadores também alegam que o azeite de oliva reduz a dor de ferimentos e ajuda suas feridas a cicatrizarem mais rápido.

"O uso do azeite de oliva é muito antigo”, disse Eyestone. "Quando eu era um corredor no ensino médio, no final da década de 1970, eu o usei pela primeira vez.”

"Acredito que posso relacioná-lo ao meu pai, que o usou na Universidade de Idaho enquanto corria cross-country na década de 1940, ou ao meu treinador do ensino médio, que o usou em nosso time”, acrescentou. "Como ele era do Canadá, ele sabia uma coisa ou duas sobre condições frias.”

Várias gorduras lubrificantes têm sido usadas na pele como uma camada protetora nos tempos modernos.

"Acredito que nadadores que cruzam o Canal da Mancha tentaram métodos semelhantes, cobrindo-se com vaselina ou banha”, disse Eyestone.

"Esquiadores cross-country em condições muito frias também são conhecidos por usar vaselina na pele exposta. O azeite de oliva é apenas uma versão mais fina da técnica da vaselina”, ele acrescentou.

" Esta foto do campeonato nacional de inverno de 1993 me mostra correndo à esquerda, com um bigode congelado, mas um leve brilho do azeite de oliva nas pernas e no rosto. A temperatura era de 7 ºF (-14 ºC)”, disse Eyestone.

O azeite de oliva contém vários componentes, incluindo antioxidantes e vitaminas, que são ideal para cuidados com a pele. Graças ao seu polifenóis, o azeite de oliva também pode ajudar a pele recuperar-se de danos.

Ainda assim, o treinador admitiu que o mecanismo exato pelo qual o azeite de oliva beneficia os corredores da BYU ainda não está claro.

"Um dos meus atletas é formado em engenharia mecânica, e seu professor, ao ouvir sobre o uso do azeite de oliva, sugeriu que ele provavelmente era marginalmente útil devido aos princípios de transferência de calor”, disse Eyestone.

"A fina camada de azeite de oliva fornece algum isolamento contra a perda de calor da pele quente para o ar frio”, acrescentou. "Graças à viscosidade do azeite de oliva, uma fina camada de ar também pode ficar presa entre a casca e o azeite.”

Eyestone explicou que a comissão técnica aquece levemente o azeite usando aquecedores, "que cria uma sensação aconchegante, semelhante a um cobertor, quando aplicado pela primeira vez”, disse ele.

"No final das contas, sinto que o azeite de oliva ajuda a preencher a lacuna entre a remoção das roupas externas de aquecimento e o calor que o corpo gera durante a corrida”, acrescentou Eyestone. "E em vez de precisar remover as mangas ou uma camisa extra durante a corrida, você já está livre dessas camadas e pode se concentrar na corrida.”

Como usuário de azeite de oliva de longa data em corridas, Eyestone refletiu sobre como ele o ajudou em algumas das condições mais adversas que ele encontrou. "Usei azeite de oliva em temperaturas que variam de 30 graus Celsius até -5 graus Celsius”, disse ele.