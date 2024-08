O azeite de milho reduz o colesterol: todos podemos ir para casa

Hora de arrumar tudo e encerrar o dia.

Não há futuro para o azeite. Todos esses anos de trabalho duro se resumiram a isso: o azeite de milho reduz o colesterol mais do que o azeite.

Eu sei o que você está pensando. Que tal todos aqueles estudos ao longo dos anos que o referido azeite pode ajudar a prevenir doenças cardíacas, diabetes e até câncer? E o Dr. Oz?

Esqueça tudo isso. Mazola reduz o colesterol. O que podemos fazer? Hora de virar a página e finalmente jogar golfe.

Deixe-me explicar o que me levou a ver as coisas com tanta clareza.

Admito que tenho um fraco no coração por Mazola desde o início dos anos 1970, quando fui ensinado desde jovem que o milho era "milho ”na língua dos índios (eu sei, mas chamamos nativos americanos índios naquela época).

Durante oito anos, aprendemos sobre o "Bondade do milho ”de uma bela atriz chamada Tenaya Torres, cujo povo chamava de milho "antes da América foi América. ”A margarina Mazola foi feita com essa bondade. Aquela bondade de milho doce e moída em pedra.

Por oito anos nós a assistimos durante os intervalos comerciais de M * A * S * H e Tudo em família, e demonstramos nosso amor comprando margarina suficiente para elevar as vendas do agro-conglomerado Best Foods para US $ 4 bilhões pela 1980.

Agora, somos convidados a mostrar nosso amor novamente - desta vez por nossos filhos, famílias e nós mesmos.

Aqui na maior economia do mundo, recentemente fomos inundados por um novo comercial do Mazola que nos incentiva a "cuide de quem você ama. ” E, até agora, já foi apresentado 5,475 vezes para o público nacional. Está arejando indefinidamente.

O comercial explica que algumas opções, como escolher um donut ou uma maçã, são fáceis e aparentes. Outros requerem consideração mais cuidadosa, como decidir entre azeite de milho e azeite de oliva.

Que informações devemos considerar em nossa decisão? Está nas letras pequenas:

O azeite de milho tem "quatro vezes mais esteróis vegetais bloqueadores de colesterol que o azeite ”e o azeite de milho pode "ajudam a reduzir o colesterol duas vezes mais (para adultos com altos níveis de colesterol quando consumidos diariamente como parte de uma dieta baixa em gorduras saturadas e colesterol). ”

Como sempre, as coisas não são tão simples.

"Antes de tudo, a redução do colesterol LDL não reduz necessariamente o risco de doença cardíaca ”, explica Olive Oil Times editora de saúde, Elena Paravantes. "O azeite reduz o LDL, mas também reduz a oxidação do LDL, que é muito mais importante. ”

"Em segundo lugar, o azeite de oliva tem uma infinidade de benefícios, graças aos antioxidantes, que vão muito além da redução do colesterol - benefícios como prevenção do câncer, redução da pressão arterial, redução da oxidação e inflamação - o azeite de milho não tem esses efeitos. ”

Mary Flynn, professora associada de medicina clínica na Brown University e autora do Dieta baseada em vegetais, também chamado de foco no nível LDL equivocado. "Você precisa saber se o LDL é saudável ou não. Se a pessoa está consumindo uma dieta que contém gordura poliinsaturada regularmente (a dieta americana típica é rica em azeites de sementes vegetais), ela terá LDL oxidado. ”

"O azeite de milho reduzirá o LDL, mas o azeite de oliva, sendo principalmente gordura monoinsaturada, não oxidará o LDL ”, afirmou Flynn. "Ao consumir o EVOO, você diminuirá ainda mais a oxidação. ”

A pesquisa mostrou que níveis excessivos de ácidos graxos ômega-6, em relação aos ácidos graxos ômega-3, podem aumentar a probabilidade de uma série de doenças. O azeite de milho tem uma proporção de ômega-6 para ômega-3 de 49: 1. A proporção ideal é considerada de 4 para 1 ou inferior.

"Usar azeite de oliva significa, possivelmente, um LDL ligeiramente mais alto ”, conclui o Dr. Flynn, "mas será o LDL que não contribuirá para a aterosclerose e você terá um HDL mais alto, que também é protetor para o desenvolvimento da aterosclerose ”.

Mas Mazola sabe que só respondemos a simples batidas sonoras, e a beleza do campo é sua simplicidade: o azeite de milho reduz o colesterol. Cuide de quem você ama.

Qual era o slogan daquele grande campanha de azeite alguns anos atrás? Oh sim, "adicione um pouco de vida. ” Ouvi dizer que teve um impacto profundo nas 14 pessoas que o viram.

Então, enquanto o Reino Unido impõe sua nova proibição de barras de azeitee magnatas em Taiwan tapa rótulos de azeite em biodiesel, enquanto os produtores da Califórnia promovem leis permitindo mentiras brancas na data da colheitae o consenso se baseia em condenação global do galheteiro de azeite, há um comercial de TV sobre alta rotação para azeite de milho intitulado, simplesmente, "Opções. ”

Se ao menos o azeite de oliva tivesse uma campanha própria.