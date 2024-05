Consumo diário de azeite associado à redução do risco de morte por demência, conclui estudo

Um novo estudo da Universidade de Harvard descobriu que consumir meia colher de sopa de azeite diariamente está associado a um menor risco de morte relacionada à demência.

Os pesquisadores examinaram dados coletados de 92,383 adultos dos Estados Unidos que participaram do Nurses' Health Study e do Health Professionals Follow-Up Study ao longo de 28 anos.

Eles descobriram que o consumo diário de pelo menos sete gramas de azeite estava associado a um risco 28% menor de morte relacionada à demência em comparação com aqueles que nunca ou raramente consumiram azeite.

A associação entre o consumo de azeite e doença de Alzheimer, a forma mais comum de demência, está estabelecida há muito tempo. No entanto, é cada vez mais interessante para os investigadores à medida que a prevalência da demência continua a aumentar.

Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que mais de 55 milhões de pessoas tiveram demência em todo o mundo em 2023. Uma pesquisa separada publicada no The Lancet previu que as taxas de demência deverão aumentar. triplo por 2050.

De acordo com Scott Small, diretor do Centro de Pesquisa da Doença de Alzheimer da Universidade de Columbia, a demência afeta a parte mais profunda do cérebro em seus estágios finais, o que pode inibir funções corporais, incluindo frequência cardíaca e respiração.

Embora as infecções do trato respiratório ou urinário sejam causas frequentes de morte em pacientes com demência em estágio avançado, aqueles que recebem cuidados da mais alta qualidade morrem essencialmente devido à morte acumulada de células cerebrais.

O estudo também examinou a associação entre o consumo total de azeite e a qualidade da dieta, incluindo a adesão ao Dieta mediterrânea e o Índice de Alimentação Saudável Alternativa.

Os pesquisadores descobriram que os participantes com maior consumo de azeite apresentavam menor risco de morte relacionada à demência, independentemente da adesão a qualquer uma das dietas. "Isto destaca um papel potencialmente específico para o azeite”, escreveram os pesquisadores.

"Ainda assim, o grupo com pontuações elevadas no Índice de Alimentação Saudável Alternativa e com elevada ingestão de azeite apresentou o menor risco de mortalidade por demência, sugerindo que combinar uma dieta de maior qualidade com uma maior ingestão de azeite pode conferir maiores benefícios”, acrescentaram.

O estudo também investigou o impacto substituindo outras gorduras dietéticas com azeite.

Os pesquisadores descobriram que substituir cinco gramas de maionese pela quantidade equivalente de azeite estava associado a um risco 14% menor de morte relacionada à demência. Enquanto isso, substituir cinco gramas de margarina por azeite foi associado a um risco -% menor.

Não foi observada diferença estatisticamente significativa na substituição da manteiga ou de outros azeites vegetais por azeite.

"Estas descobertas fornecem evidências que apoiam as recomendações dietéticas que defendem o uso de azeite e outros azeites vegetais como uma estratégia potencial para manter a saúde geral e prevenir a demência”, escreveram os investigadores.

No entanto, reconheceram que, na altura do estudo, a maionese e a margarina continham elevados níveis de gorduras trans hidrogenadas, que estão fortemente associadas a doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e demência. Em 2020, as autoridades de saúde dos EUA proibiram os fabricantes de adicionar azeites parcialmente hidrogenados aos alimentos.

Anne-Julie Tessier, autora principal do estudo e pesquisadora associada em nutrição na Escola de Saúde Pública TH Chan de Harvard, disse Olive Oil Times que os investigadores acreditam que os antioxidantes encontrados no azeite podem desempenhar um papel na associação entre o seu consumo e o menor risco de morte relacionada com a demência.

"Acreditamos que alguns compostos com atividade antioxidante no azeite podem atravessar a barreira hematoencefálica, tendo potencialmente um efeito direto no cérebro”, disse ela. "Também é possível que o azeite tenha um efeito indireto na saúde do cérebro, beneficiando a saúde cardiovascular, embora tenhamos contabilizado tais fatores nos nossos modelos e as associações tenham permanecido.”

A população do estudo incluiu 60,582 mulheres do Nurses' Health Study e 31,801 homens do Health Professionals Follow-Up Study, com idade média de 56 anos e que estavam livres de doenças cardiovasculares e câncer no início do estudo. O consumo de azeite foi avaliado de quatro em quatro anos através de um questionário de frequência alimentar.

"Isto envolveu fazer aos participantes uma série de perguntas sobre a frequência com que consumiam azeite, quer fosse para molhos de salada, para cozinhar ou adicionado a outros alimentos”, disse Tessier.

"No entanto, não tínhamos dados que nos permitissem diferenciar o tipo de azeite utilizado”, acrescentou. "Assim, observámos uma associação independentemente do tipo de azeite utilizado, se era virgem ou não, e se era utilizado para cozinhar, em molhos para salada ou adicionado a outros alimentos.”

Um dos principais pontos fortes do estudo foi a análise de vários subgrupos, incluindo indivíduos com o genótipo apolipoproteína ε4 (APOE ε4). Indivíduos com alelos APOE ε4 homogêneos têm cinco a nove vezes mais probabilidade de morrer de demência.

"Análises exploratórias de subgrupos mostraram associações entre maior consumo de azeite e menor risco de mortalidade relacionada à demência na maioria dos subgrupos”, escreveram os pesquisadores. "Não foram encontradas associações estatisticamente significativas em participantes com histórico familiar de demência, que moram sozinhos, usam multivitamínicos e em não portadores de APOE ε4.”

Embora os outros pontos fortes do estudo incluíssem o longo período de acompanhamento, o grande tamanho da amostra e o elevado número de casos de morte por demência, os investigadores reconheceram as suas limitações.

"Nosso estudo não pode estabelecer um efeito causal do azeite porque não é um estudo de intervenção”, disse Tessier.

Os investigadores também escreveram que a população do estudo não era representativa do público em geral nos Estados Unidos, uma vez que era composta maioritariamente por profissionais de saúde, a grande maioria dos quais eram mais velhos e brancos.

Tessier disse que estudos futuros devem fornecer azeite aos participantes para avaliar o seu impacto na função cognitiva e ver se um efeito direto pode ser observado.

"No entanto, é importante notar que para a maioria dos tipos de demência o início é gradual e a progressão da doença é lenta”, concluiu. "Por conta disso, devemos esperar muito tempo para que os casos ocorram. A demência e a mortalidade por demência dificilmente podem ser estudadas em um desenho diferente do observacional.”