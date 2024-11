Intervenção precoce com EVOO mostra-se promissora na redução dos sintomas da síndrome de Down

Azeite virgem extra poderia desempenhar um papel fundamental no combate à degeneração cognitiva em pessoas com síndrome de Down.

Um novo estudo realizado usando um modelo murino de síndrome de Down mostrou que o azeite de oliva extravirgem pode melhorar significativamente a memória e as habilidades cognitivas.

Azeite de oliva extra virgem pode alterar o funcionamento do cérebro ' perfil inflamatório' de forma positiva, retardando o processo neurodegenerativo não só no Alzheimer, mas também em outras condições como a Síndrome de Down. - Domenico Praticò, fundador, Centro de Alzheimer

"Historicamente, o azeite de oliva tem sido associado principalmente a benefícios cardiovasculares”, disse Domenico Praticò, professor de ciências neurais na Temple University, na Filadélfia, e fundador do Alzheimer's Center em Temple. Olive Oil Times.

"Por muito tempo, o cérebro não foi considerado uma entidade afetada pelo consumo de azeite de oliva extravirgem. Na realidade, um número crescente de estudos está mostrando que os efeitos positivos do azeite de oliva extravirgem também se estendem à saúde do cérebro”, explicou Praticò.

Em seu último estudo publicado no Journal of Alzheimer's Disease, a equipe de pesquisa de Praticò explicou como indivíduos com síndrome de Down geralmente desenvolvem declínio cognitivo e patologias semelhantes ao Alzheimer já aos 40 anos, muito antes da população em geral.

"Graças aos avanços farmacológicos e às novas técnicas cirúrgicas, a expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down aumentou significativamente, muitas vezes se estendendo muito além dos 50 anos”, disse Praticò.

Entre 60 e 70 por cento desses indivíduos começam a desenvolver problemas cognitivos muito mais cedo do que pessoas sem síndrome de Down. "Não é exatamente doença de Alzheimer, mas são condições extremamente semelhantes”, disse Praticò.

"Dada a crescente evidência do papel do azeite de oliva extravirgem, nosso estudo teve como objetivo investigar se a intervenção precoce com azeite de oliva extravirgem poderia ter um impacto positivo nessa população”, explicou ele.

Para verificar a eficácia do azeite de oliva extravirgem, a equipe usou um modelo animal com síndrome de Down, tratando os camundongos com uma dieta enriquecida com azeite de oliva extravirgem por cinco meses.

Pesquisadores escolheram um azeite de oliva extra virgem monovarietal Coratina produzido na Puglia, Itália, devido ao seu perfil fenólico significativo.

Ao final do tratamento, foram realizados testes cognitivos para avaliar as capacidades de aprendizagem e memória dos animais.

"Testes de memória em animais, como o Morris Water Maze, nos permitem medir a rapidez com que os ratos aprendem a encontrar uma plataforma escondida”, disse Praticò.

"Observamos que os ratos tratados com azeite de oliva extravirgem foram muito mais rápidos em aprender e recordar em comparação com seus equivalentes não tratados”, acrescentou.

Outro aspecto interessante da pesquisa foi o efeito do azeite de oliva extravirgem nas sinapses, as conexões entre as células nervosas responsáveis ​​pela transmissão de informações no cérebro.

Experimentos mostraram que ratos tratados com azeite de oliva extravirgem apresentaram função sináptica melhorada, conforme medido por técnicas de eletrofisiologia.

"As sinapses estavam funcionando de forma mais eficiente, sugerindo que o azeite de oliva extravirgem tem um efeito protetor nas conexões neuronais”, disse Praticò.

Além disso, o azeite de oliva extravirgem reduziu significativamente os níveis de neuroinflamação, um processo intimamente ligado ao declínio cognitivo e à neurodegeneração.

"Descobrimos que o azeite de oliva extravirgem pode modular a atividade da microglia, células que, entre outras coisas, atuam como necrófagas no cérebro”, disse Praticò.

"Essas células, sob condições de estresse crônico, podem acabar danificando o cérebro em vez de ajudá-lo”, acrescentou. "Graças ao azeite de oliva extra virgem, a microglia permanece em um estado mais equilibrado e pode continuar a desempenhar sua função benéfica.”

Um aspecto crucial do estudo foi a análise aprofundada de marcadores inflamatórios nos cérebros de camundongos tratados com azeite de oliva extravirgem.

Em particular, o azeite de oliva extravirgem demonstrou ter impacto significativo em várias citocinas, proteínas que regulam a resposta inflamatória do sistema imunológico.

Entre os marcadores analisados, as interleucinas são cruciais na modulação da inflamação cerebral, fenômeno intimamente associado ao declínio cognitivo e à neurodegeneração.

A equipe de Praticò observou uma redução significativa em moléculas como interleucina-12 e CD40, ambas conhecidas por promover a ativação microglial.

"A supressão do CD40 é particularmente relevante porque essa proteína está frequentemente envolvida na ativação da microglia e na produção de outras citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina-12”, disse Praticò. "Reduzir a atividade dessas moléculas ajuda a mitigar um fator que acelera o declínio cognitivo.”

Ao mesmo tempo, houve um aumento no Antagonista do Receptor de Interleucina 1 (IL-1ra) e na Interleucina 5, ambos associados a efeitos neuroprotetores.

"A IL-1ra atua como um freio na inflamação induzida pela interleucina-1, uma das citocinas mais potentes na promoção de respostas inflamatórias”, explicou Praticò.

Essas descobertas indicam que o azeite de oliva extravirgem reduz a inflamação cerebral e atua seletivamente, promovendo a expressão de moléculas que protegem as células nervosas.

"Nosso estudo sugere que o azeite de oliva extra virgem pode alterar o funcionamento do cérebro ''perfil inflamatório' de forma positiva, retardando o processo neurodegenerativo não apenas no Alzheimer, mas também em outras condições, como a síndrome de Down”, observou Praticò.

Segundo os cientistas, os resultados desta pesquisa abrem portas para novas abordagens terapêuticas para doenças como Alzheimer e outras formas de demência.

Azeite virgem extra, com seus componentes bioativos, incluindo oleocanthal, oleaceína e oleuropeína, poderia representar uma arma natural na luta contra o declínio cognitivo.

Num contexto em que a população está a envelhecer e a demência é tornando-se mais comum, descobrir novas ferramentas preventivas é crucial. "Estamos apenas no começo desta exploração”, disse Praticò.

"Mas se pudermos demonstrar que algo tão simples como o azeite de oliva extravirgem pode fazer a diferença, então teremos encontrado uma maneira acessível de melhorar a qualidade de vida de muitos”, concluiu.