Extrato de azeite de oliva extra virgem excede as propriedades anti-inflamatórias do ibuprofeno

Um grupo de pesquisadores da Universidade de Teramo e da Universidade Sapienza de Roma desenvolveu um novo método para extrair de forma sustentável oleocanthal e oleaceína de azeite virgem extra, obtendo uma solução altamente concentrada.

Esses extratos podem fornecer efeitos anti-inflamatórios mais eficazes do que os medicamentos conhecidos atualmente disponíveis, como o ibuprofeno.

Oleocanthal, oleaceína e as novas moléculas demonstraram atividade significativamente mais forte que o ibuprofeno como inibidores da ciclooxigenase. - Luciana Mosca, pesquisadora de bioquímica, Universidade Sapienza

Além disso, embora a extração de fenol seja normalmente cara, os novos extratos podem ser produzidos por uma fração do custo.

Uma razão pela qual a extração de fenol é tão custosa são os produtos químicos necessários. O novo processo elimina a necessidade desses produtos químicos, confiando inteiramente na água como solvente.

Além disso, esse processo à base de água não produz resíduos químicos e não afeta a comestibilidade do azeite de oliva processado.

"Desenvolvemos uma metodologia à base de água, ecológica e biocompatível”, disse Antonio Francioso, coautor do estudo e pesquisador do Departamento de Biociência e Tecnologia para Alimentos, Agricultura e Meio Ambiente da Universidade de Teramo.

"Oleocanthal e oleaceína são produtos naturais comestíveis formados durante a produção de azeite de oliva. Eles são derivados de precursores vegetais, ligstrosídeo e oleuropeína", Acrescentou. "Eles são especialmente notáveis ​​por seus efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes.”

Os pesquisadores desenvolveram um método para sintetizar dois derivados de oleocanthal e oleaceína, tiocanthal e tiocantol.

Eles também exploraram como oleocanthal, oleacina e seus novos derivados poderiam inibir a atividade da ciclooxigenase. Inibidores da ciclooxigenase, como o ibuprofeno, são comumente usados ​​para reduzir a inflamação.

"Confirmamos os dados existentes usando o ibuprofeno como padrão ouro em nossos testes”, disse Luciana Mosca, coautora do estudo e pesquisadora do departamento de ciências bioquímicas da Universidade Sapienza.

"Oleocanthal, oleaceína e as novas moléculas demonstraram atividade significativamente mais forte do que o ibuprofeno como inibidores da ciclooxigenase”, acrescentou ela.

As novas moléculas diferem do oleocanthal e da oleaceína devido a um processo conhecido como sulfonação, o que potencialmente as torna muito mais eficazes para aplicações médicas.

"Oleocanthal e oleacina, embora bem estudados, têm demonstrado grande atividade in vitro e em sistemas celulares”, disse Mosca. "No entanto, eles enfrentam um problema farmacocinético significativo: são moléculas instáveis.”

Quando o oleocanthal e a oleaceína são ingeridos, eles se degradam rapidamente, pois o corpo identifica os compostos como potencialmente prejudiciais e emprega vários sistemas biológicos, incluindo enzimas, para quebrá-los.

"A extrema reatividade dessas moléculas se deve à sua estrutura química. Ao usar essa reação de sulfonação, podemos torná-las muito menos reativas”, disse Mosca. "É por isso que acreditamos que in vivo, essas moléculas poderiam demonstrar maior atividade farmacológica”.

"No entanto, isso ainda precisa ser confirmado de uma perspectiva científica”, acrescentou ela. "Temos evidências iniciais e continuamos a conduzir testes. Há mais por vir no próximo capítulo.”

Embora dezenas de fenóis estejam presentes em azeites de oliva extravirgem, nem todo azeite de oliva extravirgem contém a mesma quantidade e proporção desses compostos. Curiosamente, essas diferenças impactam o processo de produção dos novos extratos.

"É importante selecionar cultivares que produzam azeites particularmente ricos nestes dois polifenóis, pois nem todas as cultivares podem produzir altas quantidades de oleocanthal e oleaceína no azeite”, disse Roberto Mattioli, coautor do estudo e pesquisador do departamento de ciências bioquímicas da Universidade Sapienza.

Por esta razão, os pesquisadores concentraram seu estudo inicial em Coratina, uma cultivar da Apúlia conhecida por produzir azeite de oliva extra virgem no qual 70 a 80 por cento dos fenóis são oleocanthal e oleaceína.

"Mesmo com cultivares tão ricas, os métodos tradicionais de extração dependem de longos processos envolvendo solventes orgânicos, que devem ser removidos posteriormente, representando riscos tanto para o meio ambiente quanto para os trabalhadores”, disse Mattioli.

Mattioli e seus colegas disseram que desenvolveram um método usando moléculas biocompatíveis em vez de solventes orgânicos para obter extratos altamente concentrados, atingindo cerca de 50 miligramas de polifenóis por mililitro.

"Essas moléculas podem ser ingeridas com segurança, potencialmente administradas diretamente aos animais ou usadas in vitro em tecidos ou células em cultura porque são totalmente biocompatíveis”, disse ele. "Com concentrações tão altas, as substâncias podem ser adequadamente diluídas em vários meios de cultura e administradas diretamente, sem etapas adicionais de purificação ou evaporação do solvente.”

"Atualmente, cinco miligramas de oleocanthal podem custar € 250, o que o torna insustentável para produção em larga escala”, acrescentou Francioso.

Segundo os pesquisadores, o novo processo pode virar o jogo.

"Começando com azeites particularmente ricos, usamos um método extremamente econômico… para concentrar polifenóis por um fator de 100 em um solvente biológico e lipídico”, disse Rodolfo Federico, coautor do estudo e cofundador da startup Active-Italia.

"Pela primeira vez, temos matérias-primas que podem ser usadas como agentes promotores de saúde. Até agora, não existiam suplementos contendo oleocanthal e oleaceína”, acrescentou, "apenas seus precursores.”

Ele acredita que extratos dessas duas moléculas terão benefícios de longo alcance, além das propriedades anti-inflamatórias comprovadas atribuídas ao seu comportamento inibidor da ciclooxigenase.

"Na Vivo evidências de estudos clínicos em pacientes mostram que o azeite de oliva com alto teor de oleocanthal e oleaceína inibe a síntese de citocinas pró-inflamatórias”, disse ele. "O mecanismo de ação pode ser muito mais amplo, potencialmente abordando múltiplas patologias. É realmente fascinante.”