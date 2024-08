Fundação Internacional para Promover a Dieta Mediterrânica

Foi criada uma fundação internacional dedicada à promoção da dieta mediterrânea. A Fundação Internacional da Dieta Mediterrânea (IFMeD) é registrada em Londres, Reino Unido e tem como objetivo reunir instituições, universidades e centros de pesquisa de diferentes países, bem como atores do setor privado e consumidores interessados ​​em promover a dieta mediterrânea.

Lluis Serra-Majem, presidente do IFMeD estados no site da Fundação, Que "apesar do reconhecimento pela UNESCO da dieta mediterrânea Como patrimônio cultural imaterial, a adesão a este padrão alimentar tem diminuído em alguns países mediterrâneos como consequência das restrições econômicas que a Europa enfrenta desde 2008. Portanto, é essencial melhorar a Dieta Mediterrânea como um estilo de vida saudável e sustentável [ sic], adaptando-o às mudanças socioeconômicas e culturais atuais, bem como preservando-o e reafirmando-o como patrimônio cultural imaterial da humanidade ”.

O IFMeD tem como objetivo reunir conhecimentos e competências multidisciplinares e funcionar como um grupo de reflexão para analisar, validar e divulgar estudos científicos relevantes sobre a dieta mediterrânica. As fundações declaração de missão aponta para a necessidade de "fiador científico transnacional ”acima dos interesses locais e nacionais, a fim de promover a dieta mediterrânea como um estilo de vida saudável e sustentável.

Sandro Dernini, o secretário geral do IFMeD declarou que "há necessidade de um novo repensar interdisciplinar e intercultural para a revitalização da Dieta Mediterrânea. Portanto, o IFMeD pode ser o lugar internacional ideal para promover essa mudança, atuando na reconstrução de um contexto cultural alimentar sustentável para a Dieta Médica, mais adequado aos tempos atuais e para todas as pessoas ”.