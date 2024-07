Adesão à MedDiet associada a menor risco de mortalidade para sobreviventes de câncer

Publicado recentemente pesquisa descobriu que seguir rigorosamente as Dieta mediterrânea pode reduzir significativamente as taxas de mortalidade por todas as causas e cardiovasculares entre os sobreviventes do câncer.

O estudo descobriu que uma maior adesão à dieta mediterrânica estava associada a uma redução de 30 por cento no risco de morte por qualquer causa e a uma redução de quase 60 por cento na mortalidade cardiovascular entre os sobreviventes do cancro.

"O impacto da adesão à dieta mediterrânica é substancial. Isto foi avaliado independentemente das terapias que cada paciente recebeu para o seu tumor”, disse Marialaura Bonaccio, pesquisadora do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Nutricional do Instituto Neurológico Neuromed Mediterrâneo, na Itália, e coautora do estudo.

Estamos vendo cada vez mais pessoas diagnosticadas com câncer. Isso pode advir de melhores ferramentas de diagnóstico, mas também nos diz que cada vez mais pessoas necessitarão de associar uma dieta saudável aos seus tratamentos. - Marialaura Bonaccio, Instituto Neurológico Neuromed Mediterrâneo

A carta de pesquisa, de autoria de um grupo de cientistas italianos e publicada no JACC CardiOncology, também explorou os fatores de risco compartilhados entre doenças cardiovasculares e câncer.

"Muitos indivíduos que desenvolvem tumores também desenvolvem doenças cardiovasculares”, disse Bonaccio Olive Oil Times. "Evidências bem documentadas sugerem fatores de risco comuns para essas duas condições.”

Ambas as condições compartilham fatores de risco metabólicos, como inflamação e estresse oxidativo. A dieta mediterrânica, rica em alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes, aborda estas vias partilhadas.

A pesquisa utilizou dados do amplo Estudo Moli-sani, que acompanhou aproximadamente 25,000 adultos do Região de Molise da Itália há mais de uma década.

Esta nova pesquisa concentrou-se em 802 participantes, com cerca de 60 anos de idade, que tinham histórico de câncer no início do estudo. Seus hábitos alimentares e resultados de saúde foram monitorados ao longo de 13 anos.

"Todos os indivíduos que incluímos tinham tumor no momento em que ingressaram no estudo Moli-sani, independentemente do tipo de tumor”, disse Bonaccio. "Embora estudos anteriores tenham se concentrado nos impactos da dieta em tipos específicos de tumores, nosso estudo teve a vantagem de estender os resultados a todos os sobreviventes do câncer”.

Os participantes foram categorizados com base na sua adesão à dieta mediterrânica, medida através de um questionário semiquantitativo de frequência alimentar, e obtiveram uma pontuação MedDiet.

"Consistente com a literatura anterior, descobrimos que os benefícios mais significativos foram observados naqueles que aderiram estritamente à dieta mediterrânica”, disse Bonaccio. "A adesão ocasional não produziu benefícios mensuráveis.”

De acordo com a investigação, os pacientes com maior adesão à dieta mediterrânica tendiam a ter um estatuto socioeconómico mais elevado e eram mais propensos a serem fisicamente activos. A taxa de mortalidade por todas as causas foi 32% menor do que a dos outros pacientes examinados pelos pesquisadores.

Durante os 12.7 anos de acompanhamento, foi registrado um total de 248 mortes por todas as causas, incluindo 59 mortes cardiovasculares e 140 por câncer.

Os investigadores reconheceram algumas limitações do estudo, visto que se trata de um estudo observacional, o que significa que a causalidade não pode ser inferida diretamente. Eles também observaram como a ingestão alimentar auto-relatada pode estar sujeita a relatos incorretos.

"Era um grupo pequeno de uma determinada idade e isso nos impediu de obter dados específicos sobre tipos de câncer ou diferentes impactos em diferentes idades”, disse Bonaccio.

Segundo Bonaccio, um dos destaques do estudo é que ele se refere especificamente a uma população mediterrânea.

"Muitas pesquisas realizadas em outros países avaliam o impacto da dieta mediterrânea, mas é muito interessante medi-los num contexto mediterrâneo”, afirmou.

"As populações mediterrâneas têm uma cultura em que os alimentos são combinados de uma certa forma”, acrescentou Bonaccio. "Na Itália nunca falamos apenas de massas ou legumes, pois estão sempre combinados. A forma como os alimentos são cozinhados melhora as propriedades nutricionais dos alimentos.”

Além disso, a adesão rigorosa à dieta mediterrânica também significa evitar a maior parte produtos ultraprocessados.

"Dedicar o tempo necessário à preparação de uma refeição, transformar em casa os produtos frescos, utilizar produtos de qualidade como o azeite, tudo isto não acontece se se procurar produtos prontos a consumir e de prateleira”, explicou Bonaccio.

O cientista italiano observou como a dieta mediterrânica pode desempenhar um papel mais significativo no futuro da nutrição.

"Estamos vendo cada vez mais pessoas diagnosticadas com câncer”, disse Bonaccio. "Isso pode vir de melhores ferramentas de diagnóstico, mas também nos diz que cada vez mais pessoas precisarão associar uma dieta saudável aos seus tratamentos”.

Embora seja necessária mais investigação, Bonaccio também sublinhou os estudos significativos que estão actualmente a ser conduzidos, destacando o papel que a dieta mediterrânica e o azeite podem desempenhar na saúde dos pacientes com cancro.

"Quando vemos que a dieta mediterrânica pode reduzir em 60 por cento os eventos fatais de AVC nestes pacientes, e este é apenas um exemplo retirado do nosso estudo, isso diz-nos como este pode ser um bom ponto de partida para quem tem de lidar com essas doenças”, Concluiu Bonaccio.