MedDiet é eleita a melhor do mundo pelo oitavo ano consecutivo

US News & World Report nomeou o Dieta mediterrânea o melhor pelo oitavo ano.

A publicação pediu a um painel de 69 médicos, nutricionistas registrados, epidemiologistas nutricionais, chefs e pesquisadores de perda de peso que analisassem 38 planos alimentares populares em 21 categorias.

Ao considerar o 'Na categoria "melhor dieta geral", os painelistas compararam a completude nutricional das dietas, os riscos e benefícios à saúde, a sustentabilidade a longo prazo e a eficácia baseada em evidências.

A dieta mediterrânica foi classificada com 4.8 de 5, superando a DASH, a Flexitariana e a Dietas MIND para a melhor dieta geral.

Os painelistas também identificaram a dieta mediterrânea como o melhor programa alimentar para artrite, diabetes, diverticulite, fígado gorduroso, saúde intestinal, alimentação saudável, colesterol alto, inflamação, saúde mental e pré-diabetes.

Além disso, eles encontraram o padrão alimentar, que também estipula atividade física regular, descanso adequado, socialização e beber bastante água, para ser o mais fácil de seguir.

"A dieta mediterrânea se concentra na qualidade e no estilo de vida, em vez de em um único nutriente ou grupo alimentar”, escreveram a editora sênior de saúde Shanley Chan e a editora-gerente assistente Elaine Hinzey.

A dieta tradicional de muitas regiões produtoras de azeitonas incentiva o consumo de frutas, vegetais, cereais integrais e azeite virgem extra em todas as refeições com porções diárias de nozes, sementes de azeitonas e laticínios com baixo teor de gordura e porções semanais de legumes, peixes e frutos do mar.

(Foto: Fundação Dieta Mediterrânea)

Em vez de proibir o consumo de certos alimentos, a dieta mediterrânea recomenda de uma a duas porções por semana de carne vermelha, branca e processada, com menos de duas porções de doces.

"Numerosos estudos demonstraram que este modelo alimentar reduz o risco de certas condições crónicas de saúde, como doença cardiovascular e diabetes tipo 2, ao mesmo tempo que promove a longevidade e melhora a qualidade de vida”, escreveram Chan e Hinzet.

Na verdade, seguir a dieta mediterrânica está associado a resultados de saúde favoráveis, incluindo uma menor risco de demência, reduzido risco de doenças cardiovasculares e menores incidências de câncer.

Muitos desses resultados melhorados estão associados às propriedades antioxidantes do polifenóis encontrado em muitos azeites de oliva extra virgem e vegetais, junto com o azeite de oliva gordura monoinsaturada e os ácidos graxos ômega-3 comuns em peixes e frutos do mar.

Uma série de pesquisas recentes também relacionou a adesão à dieta mediterrânica com um menor risco de fibrilação atrial, positivo saúde bucal resultados e alívio de Sintomas de TEPT.

Além disso, descobriu-se que uma dieta mediterrânica com baixo teor de carboidratos ajuda os pacientes com diabetes alcançando remissão, enquanto a dieta mediterrânica e o exercício físico foram associados a melhor saúde intestinal em adultos mais velhos.

O US News & World Report também identificou a dieta MIND como a melhor para a saúde do cérebro e a dieta DASH como a mais saudável para o coração. Ambas as dietas incluem azeite de oliva como gordura primária e são fortemente influenciadas pela dieta mediterrânea, que ficou em segundo lugar em ambas as categorias.

A dieta mediterrânea também ficou em segundo lugar em pressão alta (atrás da DASH), menopausa (atrás da menopausa), dieta baseada em vegetais (atrás da flexitariana) e perda de peso (atrás do WeightWatchers).