Adesão à dieta mediterrânica está associada a menor risco de fibrilação atrial

Um recente estudo publicado no periódico Frontiers in Cardiovascular Medicine examinou as evidências atuais sobre o impacto de intervenções dietéticas, nutrientes individuais e outros componentes dietéticos na condição.

A arritmia cardíaca mais comum, a fibrilação atrial, é caracterizada por batimentos rápidos e irregulares das câmaras atriais do coração. A condição pode contribuir ou ser precursora de uma ampla gama de complicações, desde dor no peito e desmaios até insuficiência cardíaca e derrame.

Apesar dos avanços nos procedimentos médicos e tratamentos farmacêuticos, a incidência de fibrilação atrial tem aumentado em todo o mundo, particularmente no chamado mundo desenvolvido.

Por exemplo, um importante estudo de coorte estimou um aumento de três por cento nos Estados Unidos anualmente de 2006 a 2018. Isso levou a um ressurgimento do interesse na gestão do estilo de vida, do qual a dieta é um aspecto significativo.

Os pesquisadores da divisão de cardiologia do Baylor Scott & White Health Hospital, Texas, usaram uma abordagem de síntese narrativa para explorar o impacto das intervenções alimentares na fibrilação atrial e avaliar o papel que os componentes individuais dessas intervenções desempenham.

O estudo descobriu que os dois padrões alimentares mais comumente associados à redução de incidências e à melhoria dos resultados foram os Mediterrânicoe dietas DASH.

Embora este último tenha sido associado a melhores resultados cardiovasculares e redução da mortalidade, os pesquisadores descobriram que, quando outros fatores de estilo de vida foram considerados, não houve efeito demonstrável na incidência específica, recorrência ou progressão da fibrilação atrial.

Por outro lado, a dieta mediterrânica serviu como "uma estratégia preventiva robusta contra o desenvolvimento de fibrilação atrial”.

Ao explorar os possíveis mecanismos por trás desse efeito, os pesquisadores propuseram vários fatores possíveis.

A primeira é a elevada percentagem de frutas, vegetais e azeite virgem extra. Todos os três grupos alimentares fornecem antioxidantes e polifenóis, que apresentam efeitos anti-inflamatórios e cardioprotetores comprovados.

oleuropeína, por exemplo, demonstrou capacidade de reduzir significativamente a pressão arterial, alinhando-se com o uso tradicional da folha de oliveira no tratamento da hipertensão.

Os estudos discutidos no artigo também fornecem evidências das propriedades antitrombóticas e antiarrítmicas do oleocanthal e a hidroxitirosol, compostos encontrados quase exclusivamente no azeite de oliva extravirgem.

Foi demonstrado que esses compostos melhoram a função endotelial e reduzem a agregação plaquetária, diminuindo assim o risco de eventos como acidente vascular cerebral em pacientes com fibrilação atrial.

A importância dos compostos à base de azeitona foi ainda reforçada por uma análise secundária em 2014 da Avaliação PREDIMED, que revelou proteção significativa contra a fibrilação atrial a partir de uma dieta mediterrânea suplementada com azeite de oliva extra virgem.

Os pesquisadores citaram essa análise, que mostrou uma redução de 38% no risco relativo de fibrilação atrial em comparação com outras dietas.

Embora as evidências examinadas apoiem fortemente o papel dos antioxidantes e polifenóis, particularmente no que diz respeito às ligações diretas com a redução da incidência de fibrilação atrial, os pesquisadores enfatizam que os mecanismos em questão permanecem relativamente inexplorados.

Eles concluem, portanto, que, embora cada componente justifique uma pesquisa mais aprofundada, intervenções alimentares como a dieta mediterrânea devem ser consideradas holisticamente no contexto da prevenção de doenças.

Esta conclusão baseia-se na evidência crescente que demonstra que a dieta mediterrânica está associada à redução significativa de eventos cardiovasculares e diabetes mellitus, melhorado pressão arterial, resistência à insulina, perfis lipídicos e triglicerídeos, e significativamente menor obesidade taxas.