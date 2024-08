Visitantes de uma feira comercial recente em Zurique, que avaliaram 140 amostras, EVOOs preferidos com um sabor doce sobre aqueles que eram amargos. Qualquer que seja o perfil de sabor de azeite que as pessoas preferem nas profundezas do país da manteiga, um estudo recente mostrou que mesmo uma adesão culturalmente adaptada à dieta tradicional do estilo mediterrâneo pode prolongar suas vidas.



O Plano de Ação Global para Saúde Mental --- da Dieta mediterrânea, rica em frutas, vegetais, legumes, carboidratos complexos, azeite, peixe e vinho, mas pobre em laticínios e carnes, tem sido associada à longevidade e à baixa incidência de câncer e doenças cardíacas. O efeito protetor, mais pronunciado nos países mediterrâneos, levou os pesquisadores na Suíça a determinar se a adesão a uma dieta mediterrânea era eficaz em uma população suíça influenciada por suas culturas alemã, italiana e francesa.

O estudo incluiu 17,861 participantes que faziam parte de dois estudos importantes conduzidos na Suíça: o Programa Nacional de Pesquisa 1A e o Monitoramento Suíço de Tendências e Determinantes em Doenças Cardiovasculares. Os pesquisadores selecionaram uma população culturalmente diversa das três regiões linguísticas distintas da Suíça, para quem o acompanhamento da mortalidade estava disponível por mais de 30 anos por meio do registro estatístico e de saúde nacional.

Veja também:Artigos sobre a dieta mediterrânea

O Plano de Ação Global para Saúde Mental --- da estudo a adesão associada à dieta mediterrânea com a morte por câncer, doenças cardiovasculares e todas as causas, no entanto, a dieta teve uma diferença distinta. Diferentemente da dieta mediterrânea tradicional com baixo teor de laticínios, o leite e seus derivados são parte integrante da dieta suíça e foram consumidos quase diariamente pela população da amostra.

A ingestão alimentar foi analisada usando um método de recordatório simplificado de 24 horas, onde os participantes responderam afirmativamente ou negativamente à ingestão de 11 grupos de alimentos diferentes: saladas, frutas, vegetais, laticínios, grãos, carne, peixe, tipo de azeite, álcool, ovos e chocolate. Os pesquisadores pontuaram a adesão à dieta mediterrânea usando uma pontuação de 9 pontos, em que a adesão mínima foi uma pontuação de 0 e a aderência máxima foi de uma pontuação de 9.

A frequência de ingestão de grupos alimentares pelos 8,665 homens e 9,196 mulheres, cuja idade média era de 45 anos no momento da pesquisa, era quase semelhante, mas apresentava duas diferenças notáveis. As mulheres comiam frutas com mais frequência do que os homens, enquanto os homens consumiam álcool com mais frequência do que as mulheres.

A análise estatística revelou que o consumo de frutas reduziu o risco de morte por doenças cardíacas e câncer em ambos os sexos, embora uma maior ingestão de monoinsaturados e risco de morte por doenças cardíacas tenham sido observados apenas em homens. Por outro lado, o consumo de álcool reduziu o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares, mas aumentou o risco de morrer de câncer.

O resultado mais interessante, no entanto, foi a associação entre consumo de produtos lácteos e menor risco de mortalidade por todas as causas, câncer e doenças cardíacas em homens e mulheres. Esses resultados contrastam com o consenso de que os laticínios aumentam a ingestão de gorduras saturadas e, portanto, aumentam o risco de doenças cardiovasculares.

Uma possível explicação que os pesquisadores oferecem à inesperada associação benéfica observada neste estudo pode ser que os laticínios suíços de "vacas alpinas puramente alimentadas com pasto ”são ricas em ácidos graxos n-3 e têm menor teor de gordura saturada do que laticínios de outros países. Os autores também citam outra literatura que encontrou um efeito protetor do consumo de laticínios na incidência de doenças cardíacas e câncer.

Mesmo que o estudo tivesse uma desvantagem principal - um método bruto de um dia usado para avaliar a ingestão de alimentos - o estudo descobriu que a adesão a uma dieta mediterrânea que adotava diferenças culturais era benéfica para a saúde e reduzia o risco de mortalidade por câncer e doenças cardíacas.