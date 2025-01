Extrato de águas residuais de moinho produz benefícios promissores para a saúde

Pesquisadores das Universidades de Bolonha, Palermo e Bari têm investigado a eficácia de um suplemento alimentar obtido a partir de águas residuais de lagares de azeite em doenças cardiovasculares.

O suplemento, vendido comercialmente como Momast Plus 30 Bio (MP30B), é enriquecido com hidroxitirosol, um dos principais ingredientes do azeite de oliva polifenóis, usando uma técnica patenteada para extrair o composto das águas residuais do lagar de azeite.

A Bioenutra, empresa que fabrica o MP30B, não estava envolvida no estudo.

Estudos anteriores descobriram que o suplemento exerce efeitos anti-inflamatórios e remove o oxigênio reativo, o que atenuou as infecções cardíacas em in vivo estudos.

In ex vivo estudos, descobriu-se também que o MP30B diminui a rigidez da artéria torácica, o que se acredita preceder o aumento da pressão arterial.

A pesquisa também demonstrou que o MP30B não alterou significativamente a capacidade do coração de bombear sangue de forma eficaz ou impactou a função e a saúde dos vasos sanguíneos, conhecidos como parâmetros cardíacos e vasculares, em ex vivo estudos.

"Com base nessas descobertas, posicionamos o MP30B como um extrato promissor para a prevenção de doenças cardiovasculares, e suas propriedades antibacterianas específicas sugerem sua utilidade na prevenção de infecções cardíacas”, escreveram os pesquisadores.

Junto com os resultados promissores de saúde do estudo, os pesquisadores disseram encontrando novos usos para subprodutos da produção de azeite de oliva ajuda a aumentar a sustentabilidade do processo de produção e substitui um custo para os moleiros por uma fonte de receita adicional.

Estima-se que 30 milhões de metros cúbicos de águas residuais de moinhos de azeitonas são produzidas anualmente na bacia do Mediterrâneo. Devido ao seu alto teor de compostos fenólicos, essas águas residuais devem ser tratadas antes do descarte.

"As águas residuais dos lagares de azeite representam um importante problema de gestão de resíduos, uma vez que a falta de tratamento convencional pode neutralizar sua alta toxicidade”, escreveram os pesquisadores. "No entanto, os compostos fenólicos nas águas residuais representam uma oportunidade para '“reciclar” esses resíduos para obter produtos de alto valor agregado.”

O estudo, conduzido em porquinhos-da-índia, descobriu que o Momast Plus 30 Bio inibiu a capacidade das enzimas de sintetizar óxido nítrico, um radical livre cuja superprodução pode promover inflamação e estresse oxidativo.

"Nossos resultados sugerem que o MP30B também pode interferir em processos inflamatórios que afetam o sistema cardiovascular, neutralizando os efeitos deletérios causados ​​pela biossíntese descontrolada de óxido nítrico”, escreveram os pesquisadores.

Eles também encontraram o hidroxitirosol propriedades antibacterianas no MP30B, especialmente contra endocardite infecciosa, uma infecção cardíaca bacteriana ou fúngica com uma taxa de mortalidade hospitalar relativamente alta.

"Os estreptococos estão entre as causas mais frequentes de endocardite infecciosa”, escreveram os pesquisadores. "O MP30B tem ações em todos os tipos de estreptococos testados.”

"Comparando os resultados do MP30B com aqueles obtidos usando o antibiótico de referência levofloxacino em Streptococcus pyogenes ATCC or FL, observa-se que o MP30B é mais potente tanto como bactericida quanto como bacteriostático em Estreptococos FL; ao contrário do que foi observado para a levofloxacina, cujas ações são mais significativas nas bactérias ATCC”, acrescentaram.

Os pesquisadores concluíram que o suplemento alimentar enriquecido com hidroxitirosol demonstrou potencial como suplemento alimentar para prevenir doenças cardiovasculares e sugeriram que pesquisas futuras deveriam investigar seu impacto no câncer de mama.

"Estudos sobre os efeitos cardiotóxicos das terapias antitumorais demonstram a ação protetora do hidroxitirosol na cardiotoxicidade do câncer de mama, aumentando as aplicações potenciais do MP30B”, escreveram.