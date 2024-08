Licitação de patentes mostra a versatilidade de Oleocanthal

Oleocanthal - a parte do azeite de oliva extra virgem que pica na garganta - é uma oportunidade de marketing a ser aproveitada, segundo o centro de pesquisas americano que o isolou e deu o nome.

O diretor de transferência de tecnologia do Monell Chemical Senses Center, Mark Friedman, diz que o potencial do composto continua crescendo.

"A inflamação é um componente de tantas doenças e condições que o potencial como um antiinflamatório sozinho é enorme. Há muitas pesquisas interessantes sendo feitas sobre os efeitos do oleocanthal na saúde, e não apenas no Monell ”, disse ele.

"Acreditamos que o oleocanthal é uma oportunidade comercialmente valiosa esperando para acontecer. Tudo o que seria necessário é o compromisso e o investimento certos. ”

Descoberta acidental

O azeite é antigo, mas o oleocanthal foi descoberto há relativamente pouco tempo.

Monell, da Filadélfia, começou a trilhar o caminho depois que seu diretor, Gary Beauchamp, tomou um gole de azeite de oliva extra-virgem fresco na Sicília em 1999 e percebeu que a picada que sentiu na garganta era como uma forma líquida de antiinflamatórios não esteróides (AINEs). engoliu durante os estudos sensoriais.

Em colaboração com a vizinha Universidade da Pensilvânia, os cientistas mais tarde isolaram o agente natural que acreditavam ser o responsável - ligstrosídeo deacetoxidialdeídico aglicona, um dos muitos polifenóis do azeite de oliva - e descobriram que uma versão sintética produzia a mesma irritação na garganta. Foi denominado oleocanthal: oleo = oliveira; canth = picada; al = aldeído.

Monell entrou com um pedido de registro de marca federal dos Estados Unidos para Oleocanthal em 2005, mas não deu continuidade.

Patente internacional procurada

Agora, a Universidade e o Monell estão buscando uma patente mundial e seu pedido mostra uma ampla gama de usos para o composto.

Embora intitulado "Oleocanthal para tratamento da dor ”, o pedido de patente, publicado em abril pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, afirma que o oleocanthal também pode ser usado como anti-inflamatório no tratamento ou prevenção de muitas doenças, incluindo a doença de Alzheimer, e como antioxidante no combate ao câncer. e promover a cicatrização de feridas.

"A invenção refere-se ao princípio ativo no azeite, denominado oleocanthal e métodos de uso de oleocanthals em várias formulações, incluindo aditivos alimentares, produtos farmacêuticos, cosméticos, repelentes de animais e ferramentas de descoberta de genes de receptores de irritação em mamíferos, produtos gênicos, alelos, variantes de emenda , transcrições alternativas e similares ”, diz o texto.

Oleocanthal pode fazer com que os azeites inferiores tenham sabor de azeite extra-virgem

Primeiro no "Usos de oleocantais ”da aplicação é "como um aditivo alimentar ”, e um aspecto que alguns no setor do azeite, propenso a fraudes, podem achar preocupante.

"Os oleocanthals da invenção fornecem a sensação de irritação característica encontrada em azeites premium. Os oleocanthals podem ser adicionados a azeites de qualidade inferior para fornecer um azeite com gosto de azeite virgem extra premium ”, afirma.

Friedman contou Olive Oil Times que o aplicativo publicado este ano remonta a um arquivamento inicial no 2006. Desde então, o grande número de reivindicações de patentes no pedido original foi dividido pelos examinadores de patentes em grupos menores, cobrindo diferentes aspectos da invenção.

"O que será patenteado é diferente deste aplicativo original. ”

"Daqui para frente, Monell não tem planos e nenhum interesse em reivindicar patentes direcionadas ao uso de oleocantal como um composto aromatizante. ”

"Somos uma organização sem fins lucrativos com a responsabilidade de contribuir para o bem público e queremos nos concentrar nos benefícios do oleocanthal para a saúde ”, disse ele.

Miríade usa para oleocanthal

Oleocanthal pode ser extraído de azeitonas ou azeite de oliva extra virgem, mas Friedman disse que as maiores concentrações são encontradas neste último. Um método para fazer oleocantal sintético - a partir do açúcar simples D-ribose, barato e facilmente disponível - também é descrito no pedido de patente e ele disse que uma patente também pode ser solicitada para o método.

Entre os usos que Monell reivindica para o oleocanthal estão:

Aditivo alimentar: o oleocanthal pode ser usado para melhorar o sabor dos alimentos e inibir a doçura, e como irritante adicionar ao " experiência gastronômica ”de forma semelhante ao chili e pimenta Szechwan. Também pode adicionar ao " experiência de irritação sensorial ”de produtos como pasta de dente, enxaguatório bucal e pastilhas.

experiência gastronômica ”de forma semelhante ao chili e pimenta Szechwan. Também pode adicionar ao experiência de irritação sensorial ”de produtos como pasta de dente, enxaguatório bucal e pastilhas. Conservante: as propriedades antibacterianas e antifúngicas do oleocanthal permitem que ele atue como um conservante, como para revestir alimentos antes de embalar ou ser aplicado em embalagens de alimentos para evitar sua deterioração.

Auxílio para resfriado e gripe: o oleocanthal pode ser usado para tratar sintomas de resfriado ou gripe, inclusive como contra-irritantes para dores de garganta e em descongestionantes nasais.

Antioxidante: como se acredita que o oleocanthal tenha atividade antioxidante, ele também pode ser usado para tratar ou prevenir várias condições, incluindo câncer, para promover a cicatrização de feridas e para fornecer estabilidade à oxidação em cosméticos.

Alívio da dor: útil para o alívio da dor associado a condições como influenza ou outras infecções virais, resfriado comum, dor lombar e cervical, dismenorreia, dor de cabeça, dor de dente, entorses e distensões, queimaduras e artrite.

Anti-inflamatório: como agente de tratamento ou prevenção de doenças marcadas por inflamação.

Tratamento ou prevenção do desenvolvimento de placas cerebrais associadas à doença de Alzheimer: acredita-se que, como o ibuprofeno, o oleocanthal inibe as proteínas micro-G e as cinases associadas.

Para cirurgia oral e tratamento de câncer por irradiação oral: como um enxágue oral para inibir a inflamação da cirurgia ou irradiação oral.

Repelente de animais: incluindo repelir gatos domésticos, roedores, guaxinins, cães e coiotes, e impedir que os pássaros usem líquidos não potáveis, como águas residuais e água autônoma em pistas de aeroportos, estacionamentos, etc.

A pesquisa continua no tratamento de inflamação, doença de Alzheimer e câncer

Friedman disse que não tinha conhecimento de nenhum desses aplicativos baseados em oleocanthal já à venda.

"Monell não é uma empresa comercial e dependemos de empresas e empreendedores para levar nossas invenções ao mercado ”, afirmou.

Enquanto isso, o centro continua a explorar o papel do oleocanthal como antiinflamatório, na prevenção e tratamento da doença de Alzheimer e no tratamento do câncer.

O cientista de Monell, Paul Breslin, disse que o oleocanthal in vitro demonstrou ter "propriedades anti-inflamatórias em enzimas, células e tecidos, para interferir com a formação de peptídeos e oligômeros da doença de Alzheimer - ou seja, Tau e Abeta, e matar linhas de células cancerígenas e também não matar linhas celulares saudáveis ​​”.

"Continuamos nossos interesses nas três áreas e estamos trabalhando em células Abeta e câncer ”, afirmou.

"Há espaço para explorar a saúde vascular e o papel do oleocanthal na dieta em relação a doenças cardíacas, derrames e outras doenças vasculares, mas ainda não estamos lá. ”

"É um campo de rápido crescimento da pesquisa translacional e médica e é muito estimulante para sua promessa atual, dados os resultados que estamos vendo ”, disse Breslin.