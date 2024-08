Mecanismo potencial para o efeito cardioprotetor de azeite extra virgem desvendado

Em uma série de estudos clínicos recentes aprovados pelo comitê de ética da Universidade Sapienza de Roma, um grupo de pesquisa italiano forneceu evidências preliminares sobre o efeito benéfico de curto prazo do azeite de oliva extra virgem (EVOO), a marca registrada do Dieta mediterrânea, no perfil glicêmico e lipídico pós-prandial em adultos saudáveis ​​e pré-diabéticos. Em paralelo, este grupo descobriu a regulação da incretina como um mecanismo subjacente plausível para o antioxidante EVOO e efeitos cardioprotetores.

Apesar das evidências clínicas robustas que associam a dieta mediterrânea, especialmente seu componente-chave, o azeite de oliva extra virgem (EVOO), a um menor risco de doença vascular, até o momento não havia nenhuma indicação clara de como ela pode exercer seus efeitos protetores vasculares. Além disso, a glicemia pós-prandial tem sido associada a maior prevalência de desfechos cardiovasculares na população em geral.

Na primeira série de estudos publicados em Aterosclerose, o grupo italiano demonstrou não apenas a "efeito protetor do EVOO em uma série de marcadores de estresse oxidativo ”, mas também "mostraram pela primeira vez que o azeite de oliva extra virgem regulou negativamente a atividade de NOX2, apontando para esta via enzimática como um mecanismo responsável pela atividade antioxidante do azeite de oliva extra virgem. ”

Os autores apontaram a possibilidade de o EVOO exercer seu efeito por outras vias enzimáticas no controle do estresse oxidativo pós-prandial.

No ano passado, o grupo de pesquisa deu um passo adiante e demonstrou em voluntários adultos saudáveis ​​que uma refeição com EVOO adicionado está associada com redução pós-prandial estresse oxidativo e glicemia pós-prandial melhorada via mecanismo regulador da incretina.

Sabe-se que hormônios incretina, como peptídeo semelhante ao glucagon-1 (GLP1) e peptídeo insulinotrópico dependente de glicose (GIP), induzem a secreção de insulina e influenciam significativamente o controle glicêmico pós-prandial. Essas incretinas são rapidamente desativadas pela enzima onipresente dipeptidil-peptidase-4 (DPP-4), diminuindo a secreção de insulina.

Os resultados das pesquisas mais recentes publicadas em Clinical Nutrition revelou ainda que a adição de uma pequena quantidade de EVOO (10g) a uma refeição aumentou o perfil glicêmico e lipídico pós-prandial, desta vez em pacientes pré-diabéticos. Em comparação com o controle, as refeições contendo EVOO resultaram em uma redução de quase 20% na glicemia pós-prandial e aumento de 40% na produção de insulina.

Semelhante às descobertas anteriores, as evidências apoiaram o envolvimento do hormônio incretina, especificamente o GLP1 na regulação da glicose pós-prandial. Os estudos in vitro demonstraram que o EVOO resultou na ativação de ambos os hormônios incretina com inibição concomitante da atividade da DPP-4.

Os autores concluíram que inclusão de EVOO nas refeições melhora a glicemia pós-prandial e o perfil lipídico em pacientes pré-diabéticos, reduzindo os efeitos prejudiciais do alto nível de açúcar e colesterol no sistema vascular. Eles também reconhecem que mais pesquisas nesse grupo de metabolismo da glicose são necessárias para avaliar os efeitos a longo prazo da suplementação com EVOO.

A mensagem desses estudos reforça a noção de que a prevenção contra uma série de doenças crônicas é tão simples quanto adicionar uma colher de sopa de EVOO às refeições diariamente.