Pequeno estudo sugere potencial antienvelhecimento dos polifenóis na pele

Pesquisas recentes confirmaram que os fenóis encontrados em azeite virgem extra pode ter potencial significativo na mitigação dos efeitos do envelhecimento na pele.

De acordo com uma papel publicado na revista científica Medicina, dois compostos bioativos polifenóis, oleaceína e oleocanthal, demonstraram reduzir alguns dos sinais mais visíveis do envelhecimento em adultos mais velhos.

Embora o azeite de oliva extravirgem contenha dezenas de fenóis, os pesquisadores se concentraram nesses dois compostos devido aos seus efeitos promissores na saúde da pele, especialmente no tratamento de câncer de pele não melanoma e na promoção cicatrização de feridas.

Além disso, esses dois fenóis são reconhecidos por sua potente anti-inflamatório propriedades, conforme apoiado por um número crescente de estudos.

O estudo aplicou ambos os compostos em uma solução de cuidados com a pele a 55 mulheres e 15 homens ao longo de um mês. Os participantes foram divididos em subgrupos com base na idade e morfotipos de pele.

Em estudos randomizados e simples-cegos, um método comum de ensaios clínicos, somente os pesquisadores sabem qual tratamento é dado aos participantes.

No início do estudo, foram coletados dados detalhados sobre os participantes, incluindo idade, peso, altura, fototipo de pele, histórico médico, uso de medicamentos e hábitos de tabagismo e álcool.

Os participantes foram instruídos a aplicar um soro de um por cento contendo oleocanthal e oleacein duas vezes ao dia por 30 dias. Dados da pele foram coletados no início do estudo, após 15 dias e no final do mês.

Os pesquisadores usaram o VISIA Skin Analysis System, uma plataforma amplamente usada para avaliar tratamentos de pele, para avaliar a melhora no envelhecimento da pele. Este sistema captura informações como área total de rugas e intensidade das rugas.

Rugas profundas e superficiais foram avaliadas no início, meio e conclusão do estudo.

Os resultados revelaram uma redução média de 23% na contagem de rugas em todos os participantes.

Tanto homens quanto mulheres apresentaram efeitos cumulativos do soro, com os pesquisadores observando que a eficácia do tratamento aumentou ao longo do estudo.

Segundo os autores do estudo, a eficácia dos dois compostos "alinha-se com pesquisas mais amplas sobre os benefícios dos polifenóis para a saúde da pele, incluindo sua capacidade de penetrar barreiras epidérmicas e interagir com receptores celulares.”

"Foi observado que os polifenóis melhoram a organização estrutural da derme, o que é crucial para sua função de barreira, e aumentam a espessura dérmica e os níveis de hidratação, que são essenciais para manter uma pele saudável e com bom funcionamento”, acrescentaram os pesquisadores.

No entanto, homens e mulheres tiveram resultados diferentes.

Especificamente, homens mais jovens, com idades entre 20 e 44 anos, tiveram uma redução de 52% nas rugas, enquanto homens mais velhos tiveram uma redução de 47%.

Para mulheres de 45 a 79 anos, a contagem de rugas diminuiu 34%, enquanto mulheres mais jovens tiveram uma redução de 26%.

"Nosso estudo demonstra que o oleocanthal e a oleaceína reduzem significativamente a contagem de rugas em homens e mulheres, especialmente naqueles com idades entre 45 e 79 anos”, escreveram os autores.

Eles também observaram algumas limitações, incluindo a curta duração do estudo, a falta de acompanhamento em longo prazo e a ausência de um grupo de controle com placebo.

"Os dados coletados em três intervalos de tempo distintos mostram uma tendência consistente de redução de rugas. No entanto, as descobertas gerais apoiam o uso de polifenóis derivados de azeite de oliva extravirgem em formulações de cuidados com a pele antienvelhecimento", escreveram, sugerindo a necessidade de estudos mais extensos e detalhados.

O azeite de oliva tem sido usado para cuidados com a pele por milhares de anos. Hoje, um crescente corpo de pesquisa científica apoia a importância do uso de azeite de oliva de alta qualidade em cuidados com a pele.

Esta pesquisa explora o uso do azeite de oliva extra virgem em produtos dedicados ao cuidado da pele e os efeitos antienvelhecimento a longo prazo de uma dieta rica em azeite de oliva extra virgem, como o Dieta mediterrânea.