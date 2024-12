Escolha do Secretário de Saúde de Trump Eleva a Polêmica do Óleo de Semente ao Gabinete dos EUA

Robert F. Kennedy Jr., descendente de uma das famílias políticas mais conhecidas dos Estados Unidos, foi escolhido pelo presidente eleito Donald J. Trump para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

Se for confirmado por um Senado liderado pelos republicanos, Kennedy teria ampla autoridade sobre a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, que regula cerca de 80% do fornecimento de alimentos do país.

Embora seja amplamente conhecido por suas opiniões antivacinas, Kennedy também é um crítico proeminente e ferrenho dos azeites de sementes, trazendo à tona um antigo debate sobre seus impactos na saúde.

Em um agosto entrevista com a Fox News, Kennedy chamou os azeites de sementes "um dos ingredientes mais prejudiciais à saúde” encontrados nos alimentos e disseram que são "uma das piores coisas que você pode comer”, pois estão associadas a "inflamação em todo o corpo”.

Em vez disso, Kennedy recomenda substituir azeites de sementes por sebo bovino, feito do tecido adiposo de órgãos de vaca. Pesquisando as declarações públicas históricas de Kennedy e contas de mídia social, não encontrei nenhuma menção ao azeite de oliva.

Pesquisadores, incluindo membros científicos da American Heart Association, há muito argumentam que os azeites vegetais — principalmente derivados de sementes, especialmente canola, girassol e soja — são uma alternativa mais saudável à gordura animal devido ao seu teor de gordura insaturada.

"De forma muito consistente, todos os dados dizem que manteiga e banha são ruins para o coração”, disse Christopher Gardner, professor de medicina na Universidade de Stanford. "Estudos mostram que trocar gorduras saturadas por gorduras insaturadas reduz o risco de doenças cardíacas.”

Embora Kennedy esteja entre os críticos mais proeminentes dos azeites de sementes, há um movimento crescente de influenciadores contrários aos azeites de sementes nas redes sociais.

Os críticos do azeite de semente articulam dois argumentos principais. O primeiro é que os azeites de semente são frequentemente contaminados por hexano, o solvente químico usado na maioria das produções comerciais de azeite de semente.

O hexano é conhecido por ser tóxico para humanos na forma gasosa, mas é usado como líquido na produção de azeite de semente. O hexano evapora durante o tratamento térmico que os azeites de semente sofrem quando refinados.

Entretanto, o FDA não regula ou monitora resíduos de hexano em azeites de sementes, então não está claro se vestígios de hexano permanecem em azeites de sementes disponíveis comercialmente.

O argumento mais comum contra os azeites de sementes é seu alto teor de ácidos graxos poli-insaturados ômega-6, especialmente ácido linoleico, em comparação ao azeite de oliva e às gorduras de origem animal.

O teor de ácido linoleico é de cerca de 55 por cento no azeite de soja, quase 70 por cento no azeite de girassol (menos de cinco por cento no azeite de girassol com alto teor oleico) e mais de 20 por cento no azeite de canola. Em contraste, o azeite de oliva compreende de 2.5 a 21 por cento de ácido linoleico, enquanto a carne bovina tem cerca de um por cento de teor de ácido linoleico.

Os críticos do azeite de semente argumentam que os ácidos graxos ômega-6 são convertidos em ácidos araquidônicos promotores de inflamação no corpo. De fato, o ácido araquidônico é amplamente reconhecido como um bloco de construção para compostos que causam inflamação, mas também foi demonstrado que ele suprime compostos pró-inflamatórios.

De acordo com uma meta-análise de 2017 de 30 estudos de controle randomizados envolvendo 1,377 indivíduos publicados, o ácido linoleico teve um impacto mínimo nas concentrações sanguíneas de marcadores inflamatórios. Os pesquisadores atribuíram isso ao fato de que apenas 0.2 por cento do ácido linoleico é convertido em ácido araquidônico.

Embora seja amplamente reconhecido que os humanos precisam de fontes alimentares de ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 para sobreviver, os críticos do azeite de semente argumentam que as dietas ocidentais modernas incluem muitos ácidos graxos ômega-6 e poucos ácidos graxos ômega-3.

De fato, a proporção recomendada de ômega-6 para ômega-3 é de quatro para um. No entanto, alguns pesquisadores estimam que essas proporções variam de dez para um a trinta para um nos EUA.

Os críticos do azeite de semente também destacam frequentemente a correlação entre o consumo de azeite de semente nos EUA e o aumento da obesidade, doença cardiovascular e diabetes como evidência de seu impacto negativo na saúde.

No entanto, correlação não é o mesmo que causalidade. Em vez disso, alguns especialistas argumentam que o aumento do consumo de azeite de semente está diretamente ligado ao aumento dramático em alimentos ultraprocessados, que incluem azeites de sementes como ingrediente e são amplamente vistos como responsáveis ​​pelas doenças crônicas mencionadas acima.

Gardner argumentou ainda que alimentos ultraprocessados ​​não são saudáveis ​​principalmente por causa de outros ingredientes, incluindo xarope de milho rico em frutose, açúcar adicionado e sódio. "É difícil culpar os azeites de sementes quando esses alimentos contêm tantas outras coisas”, disse ele.

Kennedy também se opôs fortemente a alimentos ultraprocessados ​​e disse que proibiria seu uso em almoços escolares. No entanto, o FDA não tem uma definição formal para alimentos ultraprocessados, o que tornaria qualquer proibição difícil de implementar.