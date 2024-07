Compreendendo os efeitos positivos do azeite extra virgem nas doenças cardiovasculares

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo.

As DCV abrangem uma série de condições que afetam o coração e os vasos sanguíneos. As mais prevalentes entre estas são as doenças coronárias, as doenças reumáticas e as doenças cerebrovasculares.

O Departamento de Saúde do Estado de Nova Iorque informou recentemente que cerca de 695,000 americanos morrem anualmente de doenças cardíacas, o que representa uma em cada cinco mortes no país. Globalmente, a Organização Mundial da Saúde estima que as doenças cardiovasculares são responsáveis ​​por 32% de todas as mortes.

Embora as doenças cardiovasculares sejam desencadeadas por vários factores, incluindo a genética, a poluição e o estilo de vida, desencadeiam doenças cardiovasculares, um conjunto crescente de investigação relaciona o consumo diário de azeite virgem extra, a categoria de azeite da mais alta qualidade, para reduzir significativamente o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

A evidência por trás do impacto decisivo do azeite

Um ensaio em grande escala realizado em milhares de indivíduos em Espanha durante a década de 2010 demonstrou que a adesão ao Dieta mediterrânea e o consumo diário de azeite reduzem significativamente os eventos cardiovasculares em pacientes de risco em comparação com uma dieta genérica com baixo teor de gordura.

O estudo PREDIMED (PREvención con DIeta MEDIterránea), publicado no New England Journal of Medicine, lançou as bases para futuras pesquisas em todo o mundo.

A Estudo de sete países, realizado desde a década de 1950 nos EUA, Finlândia, Holanda, Itália, Grécia, Iugoslávia e Japão, também confirmou a papel crítico do azeite e da dieta mediterrânica na redução das doenças cardiovasculares.

Este extenso estudo epidemiológico envolveu 12,000 homens de meia-idade, revelando que o consumo diário de gorduras insaturadas, como o azeite, e a adesão à dieta mediterrânica reduzem significativamente os riscos de doenças cardíacas.

Estes estudos confirmaram o impacto significativo do comportamento alimentar nos níveis de colesterol e outras condições relacionadas com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Como resultado destes estudos, centenas de publicações científicas exploraram o papel único do azeite na saúde humana nas últimas décadas.

Os efeitos benéficos do azeite são atribuídos principalmente ao seu elevado teor de gorduras monoinsaturadas. O polifenóis encontrado no azeite da mais alta qualidade, o azeite virgem extra, realça ainda mais estes benefícios para a saúde.

O papel dos ácidos graxos monoinsaturados (MUFAs)

O ácido oleico, um ácido graxo monoinsaturado (MUFA), é um componente crítico do azeite e é creditado com muitos dos benefícios significativos à saúde associados ao seu consumo.

"É importante notar que o azeite virgem extra consiste em 60 a 83 por cento de MUFAs”, disse Bruno Tuttolomondo, professor titular de medicina interna da Universidade de Palermo e diretor da unidade de medicina interna com tratamento de AVC do Hospital Policlínico de Palermo.

"A restante composição inclui pequenas percentagens de ácidos gordos saturados, como ácido palmítico e ácido esteárico”, acrescentou. "Juntamente com as gorduras poliinsaturadas, as gorduras monoinsaturadas são consideradas 'gorduras boas.'”

Tuttolomondo disse que a pesquisa indica que uma elevada percentagem de MUFAs desempenha um papel crucial na prevenção de doenças cardiovasculares.

"Isso ocorre porque os MUFAs influenciam os níveis de colesterol e LDL, reduzem a oxidação do LDL e afetam a composição das placas ateroscleróticas, exercendo assim um papel cardioprotetor”, disse.

LDL significa uma combinação de baixa densidade de gordura e proteína. É um tipo de colesterol que pode se acumular na corrente sanguínea e formar placas nas artérias, causando aterosclerose.

"Os MUFAs não são os únicos componentes importantes do azeite virgem extra, mas são os mais abundantes ”, disse Tuttolomondo. "Isto por si só qualifica o azeite virgem extra como um dos 'gorduras boas.'”

Os polifenóis são essenciais para a redução do risco de DCV

Os polifenóis são um grupo diversificado de centenas de substâncias encontradas em muitos alimentos.

O azeite virgem extra contém dezenas destes polifenóis, que são raros e especialmente valiosos devido à sua elevada biodisponibilidade.

Isso significa que, uma vez consumidos, atingem áreas do corpo onde podem exercer seus efeitos, incluindo potentes propriedades antioxidantes e antiinflamatórias.

"Os polifenóis certamente desempenham um papel na saúde cardiovascular e são objeto de pesquisas significativas devido às suas ações cardioprotetoras”, disse Tuttolomondo.

Um dos polifenóis mais pesquisados ​​para colesterol e doenças cardiovasculares é oleuropeína.

"Muitos pesquisadores, incluindo a equipe de [Francesco] Violi na Universidade La Sapienza em Roma, estão investigando a oleuropeína”, disse Tuttolomondo. "Eles descobriram que a oleuropeína ajuda a estabilizar as placas lipídicas e reduzir a oxidação do LDL.”

"Eles também descobriram que modula o impacto do diabetes na saúde vascular e cardiovascular”, acrescentou.

EVOO pode melhorar a prevenção do diabetes

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 422 milhões de pessoas têm diabetes globalmente. A investigação demonstrou que o azeite virgem extra e a adesão à dieta mediterrânica podem reduzir significativamente o risco de desenvolver a doença.

O diabetes está ligado a doenças cardiovasculares porque pode levar ao excesso de açúcar no sangue, o que pode danificar os vasos sanguíneos que irrigam o coração. Este dano pode reduzir o fornecimento de oxigênio e nutrientes ao coração, aumentando significativamente o risco de doenças cardíacas.

"Durante algum tempo, o impacto do azeite virgem extra na diabetes foi avaliado indiretamente ”, disse Tuttolomondo. "Em numerosos estudos, incluindo os realizados pelo meu grupo de investigação, analisámos a adesão à dieta mediterrânica, que considera o azeite virgem extra a gordura primária. É bem sabido que a adesão à dieta mediterrânica resulta numa menor incidência de diabetes.”

Mais pesquisa se baseou nessas descobertas. "Sabemos agora que o azeite virgem extra e os fenóis como a oleuropeína têm efeitos semelhantes a alguns compostos utilizados nas terapias da diabetes, uma vez que aumentar a sensibilidade à insulina”, disse Tuttolomondo.

"Temos agora fortes evidências do papel preventivo e regulador dos níveis glicémicos pelo consumo diário e regular de azeite virgem extra, especialmente quando consumido durante muitos anos”, acrescentou.

"Embora não se possa esperar reduzir o açúcar no sangue simplesmente comendo uma salada com azeite virgem extra, o consumo diário, familiar e tradicional de azeite virgem extra provou ser eficaz na redução da prevalência da diabetes”, observou.

O azeite é a escolha de gordura mais saudável e saborosa

"Uma das qualidades únicas do azeite virgem extra é o seu sabor. Além dos amplos benefícios à saúde, também oferece um sabor requintado”, disse Tuttolomondo. "Nenhuma outra gordura de cozinha combina propriedades organolépticas favoráveis ​​com nutrientes benéficos como o azeite virgem extra. É um pequeno milagre, aliando saúde e sabor.”

No entanto, ele enfatizou que outras gorduras também podem beneficiar a saúde humana.

"Considere as gorduras poliinsaturadas como ómega-3 e ómega-6, que demonstraram desempenhar um papel na prevenção de doenças cardiovasculares. Mesmo assim, nenhum deles se compara ao azeite virgem extra de uso diário”, disse Tuttolomondo. "O azeite virgem extra é a peça central de todos os almoços e jantares de quem segue a dieta mediterrânica.”

"Quando falamos de Ómega-3 e Ómega-6, pensamos nas gorduras do peixe azul ou nos extratos de amêndoa. Embora algumas pessoas comam cinco amêndoas no almoço, é impraticável basear uma dieta em amêndoas”, acrescentou.

Gorduras saudáveis, como semente de abóbora ou azeite de linhaça, têm perfis benéficos, mas não oferecem as mesmas propriedades organolépticas que o azeite virgem extra.

"São gorduras benéficas, mas considere o azeite de linhaça; não tem sabor, por isso não pode motivar as pessoas através do sabor”, disse Tuttolomondo. "Na minha opinião, precisamos de atrair as pessoas para a prevenção, apelando ao seu sentido do paladar.”

Enquanto isso, o azeite de abacate tem sido objeto de diversos estudos. "Do ponto de vista da palatabilidade, é praticamente insípido”, disse Tuttolomondo. "Contém uma quantidade significativa de gorduras poliinsaturadas, mas não creio que existam estudos suficientes sobre o seu conteúdo polifenólico.”

Quanto EVOO deve ser consumido?

O azeite virgem extra deve ser consumido diariamente para colher os seus benefícios para a saúde.

No entanto, nem todos os azeites virgens extra são iguais. Embora a oleuropeína e outros polifenóis possam beneficiar significativamente a saúde humana, a quantidade e o tipo de fenóis variam entre os azeites virgens extra.

"O teor de polifenóis depende de fatores como cultivar, área de cultivo, métodos de processamento e temperatura externa”, disse Tuttolomondo. "Existe um limite de teor de polifenóis que caracteriza um azeite virgem extra de alta qualidade.

"Os polifenóis são um dos critérios de avaliação do azeite virgem extra ”, acrescentou. Para ter um efeito significativo, deve conter pelo menos 250 a 350 miligramas por quilograma.”

"Foi levantada a hipótese de que níveis mais elevados de polifenóis correspondem a maiores efeitos cardioprotetores”, continuou Tuttolomondo. "No entanto, devemos sempre lembrar o papel fundamental desempenhado pelos MUFAs, que são a base de todos os azeites virgens extra.

Embora o consumo excessivo de azeite possa levar à ingestão excessiva de calorias, os investigadores trabalharam para definir as doses diárias recomendadas de azeite virgem extra.

"Muitos estudos indicam que 20 gramas de azeite virgem extra podem otimizar os benefícios da dieta mediterrânea”, disse Tuttolomondo. "Isso equivale a cerca de uma a uma colher e meia de sopa.”

"No entanto, estudos de intervenção avaliaram até quatro colheres de sopa por dia para efeitos cardiovasculares”, acrescentou. "Considerando a regulação do peso e a ingestão calórica geral, eu diria que quanto mais EVOO consumirmos, melhor.”