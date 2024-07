Por que o azeite extra virgem está associado a menor risco de demência e melhor saúde cerebral

A demência acompanha a velhice desde a antiguidade, mas o reconhecimento dos mecanismos responsáveis ​​só agora começa a surgir.

Nomeado em homenagem ao psiquiatra alemão Alois Alzheimer, doença de Alzheimer estima-se que seja a causa de 60 a 80 por cento dos casos de demência em todo o mundo e é inevitavelmente fatal.

Marcada por declínio cognitivo e perda de memória, a doença afeta dez por cento das pessoas com mais de 65 anos e 40 por cento com mais de 80 anos.

Embora as mortes por doenças como acidente vascular cerebral e doenças cardíacas tenham diminuído desde 2001, as taxas de mortalidade por demência padronizadas por idade aumentaram durante o mesmo período.

Existem actualmente mais de 55 milhões de casos de Alzheimer em todo o mundo e espera-se que este número aumente triplo por 2050 à medida que a população e a esperança de vida aumentam.

Embora numerosos tratamentos experimentais para a doença estejam em desenvolvimento, a maioria das pesquisas concentra-se na prevenção.

Numerosos estudos demonstraram que o consumo azeite virgem extra é ligado à função cognitiva melhorada e risco reduzido de demência.

Num estudo de coorte publicado recentemente com 92,383 adultos nos Estados Unidos observados ao longo de 28 anos, consumir mais de sete gramas de azeite por dia foi associado a um risco 28% menor de morte relacionada com demência do que nunca ou raramente consumir azeite.

Ao contrário de muitos estudos anteriores, estes resultados foram independentes da qualidade geral da dieta.

Os polifenóis interrompem o acúmulo de placa e atenuam a inflamação

Polifenóis são um grupo de compostos naturais encontrados em plantas, incluindo azeitonas, conhecidos por suas propriedades antioxidantes.

Eles trazem vários benefícios à saúde, incluindo proteção potencial contra doenças cardiovasculares e neurodegenerativas.

O azeite virgem extra é conhecido pelo seu rico teor de polifenóis, que fornece a maior parte dos seus benefícios para a saúde e contribui para a sua sabor único e aroma.

O azeite virgem extra contém 25 polifenóis, incluindo oleocanthal, oleaceína, oleuropeína e hidroxitirosol.

Destes, o oleocanthal e a oleuropeína são os mais fortemente associados à prevenção e mitigação de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Atual pesquisa sugere que existem várias maneiras pelas quais isso ocorre.

A oleuropeína aglicona (um composto de oleuropeína) pode induzir a autofagia, um processo natural que elimina aglomerados de proteínas e organelas danificadas (componentes celulares) e impede sua acumulação. Duas proteínas em particular estão associadas a este tipo de acumulação em formas de demência, como a doença de Alzheimer.

A proteína precursora beta-amilóide está implicada em várias funções biológicas, desde a formação e reparação de sinapses até à regulação hormonal. Também forma beta-amilóide, que é tóxico para os neurônios.

O beta-amilóide acumula-se rapidamente, formando pequenos aglomerados chamados oligómeros e eventualmente acumulando-se em placas amilóides volumosas.

Estas acumulações são perigosas por vários motivos. Eles podem desencadear inflamação por meio de uma resposta imunológica e também induzir a produção de proteína tau anormal.

A proteína tau é essencial para manter a estrutura correta dos neurônios. No entanto, quando as moléculas da proteína tau são danificadas, elas podem se separar e formar aglomerados conhecidos como emaranhados neurofibrilares. Quando isso acontece, ocorre a morte dos neurônios, interrompendo a transmissão de mensagens dentro do cérebro.

A deficiência de autofagia foi descoberta em pacientes com Alzheimer, assim como níveis elevados de oligômeros e placas amilóides e emaranhados neurofibrilares.

Portanto, a capacidade da oleuropeína de induzir este processo é potencialmente um mecanismo importante pelo qual o azeite virgem extra pode proteger contra a neurodegeneração.

A placa amilóide também está presente no cérebro de idosos que não desenvolvem a doença de Alzheimer, o que implica que há mais de um fator em jogo.

A neuroinflamação, a ativação das células gliais, como a micróglia e os astrócitos, que mantêm os neurônios no lugar e auxiliam no seu funcionamento normal, é uma forte candidata.

A ativação dessas células causa a produção de fatores inflamatórios, como citocinas e quimiocinas, que foram observados ao redor de placas e neurônios prejudicados no cérebro de pacientes com Alzheimer.

Os compostos fenólicos encontrados no azeite virgem extra, como o hidroxitirosol e a oleuropeína, demonstraram a capacidade de impedir a translocação do fator nuclear kappa B (NFkB) para o núcleo, levando à diminuição da produção de agentes pró-inflamatórios e, assim, reduzindo a neuroinflamação causada por microglia.

Além disso, observou-se que estes compostos aumentam a secreção de citocinas anti-inflamatórias, ao mesmo tempo que suprimem a produção de citocinas pró-inflamatórias, apresentando uma abordagem multifacetada para combater a neuroinflamação.

MUFAs associados a uma melhor saúde cerebralatravés do sistema cardiovascular

Além do seu alto teor de polifenóis, o azeite é rico em ácidos graxos monoinsaturados (MUFAs).

O famoso Estudo de sete países descobriu que gorduras diferentes podem ter efeitos muito diferentes na saúde. O estudo revelou que as pessoas na Grécia e em outras partes do Mediterrâneo apresentavam uma baixa taxa de doenças cardíacas, apesar de uma dieta rica em gordura.

Os investigadores concluíram que isto acontecia porque as gorduras primárias na sua dieta não eram as gorduras animais saturadas, comuns em países com taxas mais elevadas de doenças cardíacas, mas as gorduras monoinsaturadas do azeite.

Evidência forte existe ligação doença cardiovascular e Alzheimer, pelo que a redução da primeira é uma das muitas estratégias consideradas essenciais para a prevenção.

O substituição de gorduras saturadas com ácidos graxos monoinsaturados, como o ácido oleico, tem um histórico comprovado nesta área. O ácido oleico é o principal componente do azeite, constituindo 70 a 80 por cento.

Além de ajudar a regular a função imunológica, a pesquisa mostrou que, quando usada para substituir a gordura saturada da dieta, a gordura monoinsaturada reduz os riscos de doenças cardiovasculares, diminuindo os níveis de lipídios no sangue, como o colesterol.

Também foi demonstrado que aumentar e diminuir este último no soro sanguíneo humano melhora a proporção de HDL (lipoproteína de alta densidade) para LDL (lipoproteína de baixa densidade).

Uma forma significativa pela qual as doenças cardiovasculares podem contribuir para o desenvolvimento da demência é através da deterioração da barreira hematoencefálica. Esta barreira refere-se às propriedades especializadas do sistema vascular do sistema nervoso central que controlam a troca de íons, moléculas e células entre o sangue e o cérebro.

Quando se torna disfuncional, a barreira hematoencefálica pode permitir a entrada de moléculas tóxicas no cérebro e prejudicar a eliminação de substâncias tóxicas, como beta-amilóide e proteínas tau anormais.

Isto pode levar ao aumento da neuroinflamação e do dano oxidativo, que também tem sido associado à doença de Alzheimer.

Estudos descobriu que o consumo regular de azeite virgem extra reduz a permeabilidade da barreira hematoencefálica no hipocampo e área circundante, ajudando assim a restaurar a função normal.

EVOO e a dieta mediterrânea

Vários estudos concluíram que a adesão ao Dieta mediterrânea corresponde a um risco reduzido de demência, incluindo doença de Alzheimer.

Um estudo de coorte de 2023 do Biobank do Reino Unido descobriu que quanto maior a adesão de um indivíduo, maior diminuir o risco de desenvolver demência. Surpreendentemente, descobriu-se que isso era verdade independentemente da predisposição genética.

Um estudo separado dos EUA de 2023 descobriu que os níveis de cinco micronutrientes comuns na dieta mediterrânica eram significativamente mais baixos nos cérebros daqueles que morreram com a doença de Alzheimer do que naqueles que morreram sem ela.

O estudo analisou os cérebros de 31 doadores cuja idade média ao morrer era de 75 anos e descobriu que os cérebros daqueles com a doença tinham cerca de metade dos níveis de licopeno, retinol, luteína, zeaxantina e vitamina E.

Embora o corpo só precise destas substâncias em pequenas quantidades, elas são cruciais para a manutenção de muitos sistemas corporais, como o sistema imunitário, os olhos e a pele.

Os países mediterrânicos estão historicamente entre os países mais saudáveis no mundo, registando taxas relativamente baixas de doenças cardiovasculares e cancro, bem como uma maior esperança de vida.

No plano puramente dietético, a dieta mediterrânica baseia-se no consumo diário de frutas, vegetais, legumes, nozes, cereais integrais e alguns laticínios, com azeite de oliva extra virgem servindo como principal fonte de gordura.

A Fundação da Dieta Mediterrânea com sede na Espanha, uma das organizações mais influentes dedicadas à pesquisa e promoção da dieta mediterrânea, define a dieta como um modo de vida. Na visão da fundação, estilo de vida e valores formam uma parte vital que não pode ser separada do todo.

Isto se reflete na pirâmide da dieta mediterrânea. Ao contrário das pirâmides alimentares mais familiares, a base é construída a partir de uma combinação de exercício, descanso, socialização e culinária na frente física e um compromisso com escolhas alimentares sustentáveis, locais, sazonais e ecológicas na frente de valor.

Embora seja necessária mais investigação para determinar como a dieta mediterrânica ajuda o corpo a evitar e combater tantas doenças, os seus benefícios para a saúde humana já estão firmemente estabelecidos.