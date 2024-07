Vencedores Kirkpinar

Período da República Başpehlivan

O período de partido único da República da Turquia começou com o estabelecimento formal do país em 1923. başpehlivan, ou lutador de cabeça, é o vencedor do Kirkpinar anual - o evento esportivo mais antigo do mundo.

1 - Benli Abdullah - (1924)

2 - Geçkinli Yusuf - (1925) [1]

3 - Kara Emin - (1926)

4 - Manisalı Rifat - (1927)

5 - Gostivarlı Mülâyim (Acar) - (1928)

6 - Gostivarli Mülayim - (1929)

7 - Kara Ali Acar - (1930)

8 - Edirneli Himmet - Çoban Mehmet (1931) [2]

9 - Kara Ali Acar - (1932)

10 - Huseyin Alkaya - (1933)

11 - Gostivarlı Mülayim e Hüseyin Alkaya - (1934) [3]

12 - Hüseyin Alkaya - (1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942)

13 - Kozpınarlı İbrahim - (1943)

14 - Suleyman Ertas - (1944)

15 - Babaeskil İbrahim Erdi - (1945)

16 - Sındırgılı Şerif Ünal - (1946)

17 - İsmail Çolak - Süleyman Ertaş - (1947) [4]

18 - Babaeski Mustafa Yenici - (1948)

19 - Sındırgılı Şerif Ünal - (1949)

20 - Süleyman Ertaş - (1950)

21 - İrfan Atan - (1951)

22 - Tarzan Mehmet - (1952)

23 - İrfan Atan - (1953)

24 - Ibrahim Karabacak - (1954)

25 - İrfan Atan - (1955)

26 - Ibrahim Karabacak - (1956)

27 - Hasan Acar - (1957)

28 - Adil Atan - (1958)

29 - Ibrahim Karabacak - (1959, 1960)

30 - Mehmet Ali Yağcı - (1961)

31 - Mehmet Ali Yağcı e Ali Çelik (1962) [5]

32 - Sezai Kanmaz - (1963)

33 - Mehmet Ali Yağcı - (1964)

34 - Ali Çelik - (1965)

35 - Ordulu Mustafa Bük - (1966)

36 - Babaeskil Nazmi Uzun - (1969)

37 - Ali Çelik e Aydın Demir - (1970) [6]

38 - Hasan Şahin - (1971)

39 - Mustafa Yıldız - (1972) 40 - Davut Yilmaz - (1973)

41 - Ali Çelik - (1974)

42 - Wrestling cancelado pelo município (1975)

43 - Aydın Demir - (1976, 1977, 1978)

44 - Sabri Acar - (1979)

45 - Mehmet Guclu - (1980)

46 - Mustafa Yıldız - (1981)

47 - Hüseyin Çokal - (1982, 1983, 1984)

48 - Sabri Acar - (1985)

49 - İbrahim Gümüş - (1986)

50 - Recep Kılıç - (1987)

51 - Recep Gurbuz - (1988)

52 - Saffet Kayali - (1989)

53 - Ahmet Taşçı - (1990, 1991, 1992, 1993)

54 - Cengiz Elbeye - (1994)

55 - Ahmet Taşçı - (1995, 1996, 1997)

56 - Cengiz Elbeye - (1998)

57 - Ahmet Taşçı - (1999)

58 - Vedat Ergin - (2000, 2001)

59 - Hasan Tuna - (2002)

60 - Kenan Simsek - (2003)

61 - Recep Kara - (2004)

62 - Şaban Yılmaz - (2005)

63 - Osman Aynur - (2006)

64 - Recep Kara - (2007, 2008)

65 - Mehmet Yesilyeşil - (2009, 2010)

66 - Ali Gurbuz - (2011, 2012)

67 - İsmail Balaban - (2013)

68 - Fatih Atli - (2014)

69 - Orhan Okulu - (2015)

70 - Recep Kara - (2016)

71 - Ismail Balaban - (2017)

72 - Orhan Okulu (2018)

73 - Ali Gurbuz (2019)

74 - Ali Gürbüz (2021)

75 - Cengizhan Simşek (2022)

76 - Yusuf Can Zeybek (2023)

77 - Yusuf Can Zeybek (2024)

[1] Aparece em publicações, mas não verificado.

[2] Empatado.

[3] Empatado.

[4] Nenhum vencedor foi declarado.

[5] Nenhum vencedor foi declarado.

[6] A luta livre terminou antes de sua conclusão.