World Olive Oil Competition Atualizações ao vivo de 2025

Fixado⚲

Primeiros resultados para 2025 revelados

4 de março 13:34 UTC

Relatórios da equipe OOT de Nova York

De Jaén a Hunan, agricultores, moleiros e engarrafadores aguardam ansiosamente notícias sobre se seu azeite de oliva extra virgem foi premiado no Prêmio de 2025. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Os resultados do maior e mais prestigiado concurso de qualidade de azeite de oliva do mundo já começaram a ser divulgados. Vinte e dois azeites da Albânia, Croácia, Itália e Estados Unidos foram premiados no primeiro dia.

Com o prazo de submissão estendido até 15 de marçoth, produtores de 25 países do Hemisfério Norte já enviaram seus azeites de oliva extravirgem para serem analisados ​​pela NYIOOC .

Para dar aos produtores mais tempo para se beneficiarem de suas conquistas, os resultados premiados são divulgados durante o período de julgamento, à medida que são verificados (em vez de esperar até que a última amostra seja julgada antes de liberá-los em massa).

Os resultados ao vivo do Hemisfério Norte começarão em março até que todos os vencedores sejam revelados.

Agora em sua décima terceira edição, o NYIOOC é o concurso de qualidade de azeite mais proeminente do mundo, com inscrições de dezenas de países disputando os prêmios mais cobiçados do setor. Os resultados anuais são distribuídos através principais meios de comunicação em todo o mundo, no Guia oficial dos melhores azeites do mundo e os votos de Olive Oil Times Rankings Mundiais.