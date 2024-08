Em algumas semanas, uma audiência pública será realizada em Washington pela Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos sobre o "condições de concorrência ”entre os produtores americanos de azeite e os principais fornecedores estrangeiros. o investigação foi lançada a pedido do Presidente do Comitê de Modos e Meios da Casa Dave Camp.

Esperar nos bastidores é uma proposta ordem federal de marketing elaborado por produtores da Califórnia que esperam colocar novos obstáculos para o azeite importado e, ao mesmo tempo, abrir caminho mais fácil. Ambos os lados estão advocatícios para o que deveria ser uma luta intensa.

Os produtores domésticos de azeite atualmente fornecem menos de 2 ½ por cento do que os americanos consomem - quase 98 por cento é importado - e tem sido amplamente divulgado, inclusive nestas páginas, que os produtores americanos podem algum dia fornecer 5 por cento. Mas haveria uma luta tão violenta por apenas mais 2 ½ por cento (meras 8,000 toneladas)?

Acontece que a resposta é não. Há muito mais em jogo do que os 5% amplamente divulgados e ambos os lados sabem disso.

De acordo com uma fonte da indústria de azeite da Califórnia, os participantes da indústria local têm como objetivo fornecer muito mais do que 5% das necessidades domésticas. Na verdade, eles não consideram totalmente impossível que todos os do azeite que os americanos precisam poderia eventualmente ser fornecido pelos produtores norte-americanos.

Em números redondos, os americanos vão consumir 280,000 toneladas de azeite este ano, ou 74 milhões de galões, tornando-se o maior mercado do mundo fora da Europa. Uma fazenda moderna de alta densidade pode produzir 160 galões por acre, então você precisaria de aproximadamente 462,000 acres para fazer tanto azeite.

Parece muito? Bem, é, e não é. Considere o seguinte: há mais de 800,000 acres dedicados somente às amêndoas na Califórnia. E o produtor espanhol de azeite Hojiblanca estima que suas participações em breve cheguem ao 1.2 milhões de acres.

De repente, 462,000 acres parecem estar ao nosso alcance, especialmente se você adicionar alguns trechos da Geórgia, Arizona e Texas. Na verdade, é mais ou menos assim:

Portanto, não é de admirar que os produtores europeus estejam armados, ação exigente nos níveis mais altos sobre o que eles vêem como esforços americanos para construir barreiras comerciais. Os americanos dizem que estão apenas procurando "nivelar o campo de jogo. ” O que alguns participantes da indústria podem realmente querer, no entanto, é mais como 462,000 acres "Campo dos sonhos."