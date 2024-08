EVOO Research atinge um muro na Grécia

Tenho relatado há mais de um ano sobre a polêmica em relação à implementação de Regulamento de rotulagem da UE 432/2012 na Grécia. Tentar desvendar esse nó górdio de desinformação e ofuscação científica tem sido uma tarefa hercúlea.

Minha investigação continuou e foi além dos eventos que relatei em artigos anteriores. Fiquei cara a cara com os interesses conflitantes, intervenções políticas, inveja profissional e possível má conduta científica e fraude dentro da comunidade científica da UE.

Quando comecei esta jornada, presumi que os cientistas buscavam a verdade e a inovação. Pelo menos essa foi minha experiência até então. Na Grécia moderna, entretanto, alguns acadêmicos que estão bem conectados por relações familiares ou por afiliações políticas recebem tratamento preferencial, mesmo quando seu trabalho é inferior ou mesmo totalmente fraudulento. Há uma grande quantidade de dinheiro doada a um pequeno número de acadêmicos bem relacionados na Grécia. Recentemente, foi relatado que milhões de euros em subvenções da UE para investigação foram obtidos de forma fraudulenta. Os nomes dos pesquisadores envolvidos não foram publicados.

Rivalidades acadêmicas pessoais foram reveladas quando uma carta foi enviada ao presidente anterior do Parlamento grego por três cientistas proeminentes; Dimitrios Boskou, Maria Tsimidou e Alexios-Leandros Skaltsounis em 18 de junho de 2014. Eles se opuseram à questão que foi colocada ao Ministro da Agricultura Athanasios Tsaftaris no ano passado por alguns membros do parlamento em relação ao regulamento de rotulagem de alegações de saúde da UE 432/2012.

Aqui está um trecho:

"Para nossa surpresa, descobrimos que um site internacional (oliveoiltimes.com) relatou que um grupo de funcionários eleitos gregos apresentou uma questão no Parlamento, que está associada à análise científica (NMR) para detectar duas substâncias específicas (oleocanthal e oleaceina) em azeite virgem e pede às autoridades competentes - nomeadamente EFET (Hellenic National Food Safety) e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Alimentar - que apoiem uma análise científica (NMR) para demonstrar a superioridade de determinados azeites produzidos na Grécia. Pensamos que tais ações são extremamente equivocadas, cientificamente vagas, criando grande confusão entre os produtores e muitas perguntas sobre sua motivação ”.

O que motivou esses três cientistas a escrever uma carta questionando as motivações das autoridades eleitas demorou um pouco para descobrir. No entanto, o que motivou os governantes eleitos é mais óbvio.

A questão colocada por um grupo de parlamentares agindo em nome dos olivicultores pedia esclarecimentos sobre o motivo pelo qual a EFET se recusou a implementar o regulamento que o próprio Tsaftaris havia abraçado com tanto entusiasmo anteriormente. O NMR seria o instrumento perfeito para usar com essa finalidade. Mas precisava de uma decisão política e apoio para que o NMR fosse mais acessível.

A comunidade científica global abraçou com entusiasmo o Método de RMN para medir com precisão os compostos fenólicos individuais, mas na Grécia foi ignorado. Por quê? Porque existe um grande volume de financiamento da UE em jogo. A UE tem financiado generosamente os cientistas gregos para encontrar novos métodos para medir os compostos fenólicos no azeite com o objetivo de implementar o regulamento de rotulagem da UE 432/2012, mas o NMR já foi inventado sem qualquer financiamento de investigação da UE.

A seguinte alegação de saúde é permitida nos rótulos: Polifenóis de azeite contribuem para a proteção dos lipídios do sangue do estresse oxidativo. A alegação pode ser usada apenas para azeite que contenha pelo menos 5 mg de hidroxitirosol e seus derivados (por exemplo, complexo de oleuropeína e tirosol) por 20 g de azeite. Para poder ser feita a alegação, o consumidor deve receber informação de que o efeito benéfico é obtido com uma ingestão diária de 20 g de azeite.

Ao contrário da alegação de saúde acima permitida pela UE, os três cientistas que escreveram a carta (Boskou, Tsimidou e Skaltsounis) alegaram que não era possível quantificar os benefícios para a saúde de compostos fenólicos individuais no azeite:

"A questão levantada no Parlamento grego é cientificamente complexa e qual é o método de análise mais eficiente, fiável e económico ou quais as substâncias que devem ser identificadas, é algo que deve ser respondido pela comunidade científica e não pelos membros do Parlamento. O azeite de oliva é muito rico em componentes bioativos, uma classe que são biofenóis quimicamente relacionados com hidroxitirosol e tirosol e não é possível quantificar a contribuição de cada composto individual no efeito benéfico geral sobre a saúde. ”

Mas a UE já havia quantificado os benefícios de saúde do hidroxitirosol e seus derivados encontrados no azeite. Esta foi a base da alegação de saúde permitida no rótulo de EVOOs com alto polifenol que se qualificam. De fato, foi perguntado a Tsaftaris porque ele tinha autoridade sobre a EFET em meio a reclamações de que a EFET não estava permitindo a implementação do regulamento de alegações de saúde da UE.

O que torna isso ainda mais estranho é que os três cientistas que assinaram esta carta de protesto são muito respeitados no campo da pesquisa do azeite. Isso me deixou muito curioso. Então, examinei seus relacionamentos entrelaçados. Tsaftaris também foi professor na Universidade Aristotélica de Thessaloniki, onde Boskou e Tsimidou estão sediados. Eles poderiam ter influenciado o EFET a mudar de idéia na implementação do regulamento?

Fiquei surpreso ao ver o nome Skaltsounis na carta. Skaltsounis é o chefe do departamento de Farmacognosia da Universidade de Atenas, onde Prokopios Magiatis descobriu o método NMR de medir com precisão indivíduos compostos fenólicos no azeite. Por que ele não gostaria que o NMR fosse usado para medir o hidroxitirosol e seus derivados no azeite para cumprir o regulamento? E por que esses três cientistas envolveram o presidente do Parlamento grego, que não tem autoridade ou conhecimento sobre tais assuntos? Eles acreditavam que tinham tanto poder político?

Minha investigação revelou uma série de irregularidades e rivalidades violentas que se escondem por trás desta carta em particular. Mas primeiro uma recapitulação dos eventos que levaram a isso e algumas informações adicionais.

Após a pergunta inicial, Tsaftaris consultou a EFET e a resposta foi: "oleocanthal e oleacein não podem ser medidos e incluídos para se qualificar para a alegação de saúde porque eles não são mencionados especificamente no regulamento. ” Ao ouvir o que achei ser uma decisão equivocada e não científica, liguei imediatamente e escrevi uma carta para a UE pedindo esclarecimentos sobre quais derivados específicos do hidroxitirosol deveriam ser medidos para se qualificar para a alegação de saúde. Também escrevi para a EFET explicando o regulamento e defendendo a inclusão do oleocanthal e da oleaceina. O regulamento referia-se a derivados de hidroxitirosol, como tirosol, etc. Um químico com conhecimento de química do azeite saberia a quais outros derivados eles estavam se referindo. Mesmo que eles não soubessem, tudo o que tinham que fazer era pesquisar no Google como eu.

Anúncios

Anúncios

Consequentemente, a EFET reverteu sua decisão e confirmou que, de fato, o oleocanthal e a oleaceina deveriam ser medidos para se qualificar para a alegação de saúde. Ao ouvir isso, enviei imediatamente uma carta à UE informando-os de que o EFET havia aceitado o oleocanthal e a oleaceina e, portanto, sua opinião não era mais necessária. Eu também adicionei: "meu entendimento é que o EFET, como autoridade sobre qualidade e segurança alimentar na Grécia, tem jurisdição para interpretar como os regulamentos da UE devem ser implementados. Pedi a eles que confirmassem esse fato.

A ironia dessa situação é que um repórter armado com uma paixão pela leitura de documentos de pesquisa e resumos jurídicos, sem química formal ou formação jurídica, teria que explicar a química por trás das regulamentações da UE e a situação legal do EFET em relação à UE. Pouco depois de publicar a decisão positiva, o EFET hesitou mais uma vez e pediu esclarecimentos à UE sobre se o oleocantal deveria ser incluído.

Esta foi uma reviravolta devastadora para Azeite grego, que contém mais oleocanthal do que oleaceina. Uma decisão favorável da EFET teria sido um desenvolvimento muito positivo para uma indústria que precisava urgentemente de boas notícias.

Nesse ínterim, tive de reenviar minha carta à UE várias vezes, porque eles estavam reorganizando seus escritórios e departamentos. A UE finalmente respondeu à minha pergunta depois de um ano de atraso e me informou que, de fato, as agências nacionais de segurança alimentar nos países membros da UE têm plena autoridade para interpretar e implementar as regulamentações da UE. A única vez que a UE se envolve quando há uma queixa, caso em que tenta mediar, mas a decisão final é determinada pelo tribunal de justiça da UE.

Ao receber o e-mail respondi perguntando se havia alguma reclamação contra a EFET por algum outro país ou indivíduo. Eles me forneceram um link onde todas as reclamações são registradas. Verifiquei que não houve reclamações contra o EFET sobre este ou qualquer outro assunto.

Isso me levou à conclusão óbvia de que a reclamação que levou a EFET a mudar de opinião repetidamente teve origem na Grécia. Mas quem foi o responsável por impedir a implementação de um regulamento que teria um efeito tão positivo sobre o azeite grego?

Decidi encontrar e entrevistar os autores da carta, começando pelo Sr. Skaltsounis, pois ele estava em Atenas e eu havia escrito para Boskou e Tsimidou anteriormente e meus e-mails não foram respondidos e as ligações não foram retornadas. Tsimidou também estava trabalhando em um novo método para medir compostos fenólicos no azeite de oliva e havia ignorado repetidamente o método de RMN.

Skaltsounis concordou prontamente com uma entrevista. Como chefe do departamento de Farmacognocitose da Universidade de Atenas, Skaltsounis estava no mesmo departamento onde Magiatis e Melliou conduziram suas pesquisas. Conheci Skaltsounis em seu laboratório na Universidade.

Skaltsounis publicou recentemente um artigo onde anunciou a descoberta de um novo método CE (eletroforese capilar) para medir o oleocanthal e a oleaceina. Skaltsounis afirmou que este novo método foi verificado por HPLC e citou o artigo de Magiatis sobre RMN como prova de sua validade. Eu perguntei a ele se Magiatis ou Melliou verificaram seu método usando RMN. "Eles não sabem o que estão fazendo - ele disse enfaticamente.

Não querendo transformar esta entrevista em um debate, permiti que ele continuasse. Eu queria descobrir o que estava por trás de seus ataques a dois cientistas que trabalham em seu próprio departamento. Já vi rivalidades científicas antes, mas esta era pessoal.

Skaltsounis me mostrou generosamente o laboratório e todo o trabalho de pesquisa em andamento. Ele posou alegremente para fotos enquanto afirmava não procurar publicidade como algumas "uma referência óbvia à publicidade que Magiatis e Melliou receberam internacionalmente por seu trabalho com a Quantitative NMR.

Aqui está um trecho de seu trabalho de pesquisa:

"Para o melhor de nosso conhecimento, aqui descrevemos o primeiro método CE validado adequado para a determinação quantitativa simultânea de oleocanthal e oleaceina em azeite. Até agora, apenas um ensaio foi relatado cumprindo esses critérios (Karkoula, Magiatis et al., 2012). Em comparação com este último, que utilizou NMR quantitativo, o ensaio CE é muito mais simples e econômico, mas os resultados quantitativos são comparáveis ​​e igualmente reprodutíveis ... Outras abordagens mais convencionais como HPLC requerem um tempo de análise mais longo (40 versus 15 min) e facilitam a determinação de oleocanthal apenas (Impellizzeri & Lin, 2006). ”

Há alguma dúvida se os resultados são realmente precisos e reproduzíveis, uma vez que usam HPLC como um de seus métodos de validação. HPLC já foi refutado por Magiatis em um estudo do método HPLC e publicado em um jornal revisado por pares. Simplesmente declarado, o oleocanthal e a oleaceina reagem com o metanol ou / e a água usada no HPLC causando medições imprecisas. Para que o método Skaltsounis CE funcione, oleocantal e oleaceina puros são necessários como padrões de referência.

"Estamos tentando produzir oleocanthal e oleaceina puros aqui em nosso laboratório. Planejamos que eles sejam as primeiras formas puras validadas e aceitas de oleocanthal e oleacein ”, disse-me Skaltsounis.

"Então, você será o fornecedor de oleocanthal e oleacein para todos os testes que seriam realizados por este novo método? ” Eu perguntei. "Sim, é claro ”, ele disse. "Temos outro laboratório nos arredores de Atenas, onde também conduzimos nosso trabalho em cooperação com a Universidade ”, acrescentou.

"Então, com o seu método CE, você seria capaz de medir o oleocanthal e a oleaceina para fundamentar a regulamentação da UE? ” Eu perguntei. "Bem, não sabemos quais medir, porque elas mudam com o tempo. ”Ele explicou.

Ele me mostrou um gráfico que ilustrava como o oleocanthal e a oleaceina revertem ao seu hidroxitirosol e tirosol originais. "Isso simplesmente prova que o oleocanthal e a oleaceina são derivados do hidroxitirosol e do tirosol. ” Eu comentei. Mas Skaltsounis apenas balançou a cabeça.

Tornou-se óbvio para este repórter por que a Skaltsounis não gostaria que essa regulamentação fosse implementada usando o método de medição por RMN.

A Grécia está passando por uma fuga de cérebros que obriga os cientistas mais brilhantes e talentosos a procurar trabalho no exterior. Mas fica pior. A Grécia também parece estar sofrendo uma fuga de propriedade intelectual.

A comunidade científica grega continua a inovar e inventar novos métodos e idéias e descobertas patenteáveis. Mas o que acontece com eles? Onde eles vão? Quem recebe o crédito e quem se beneficia?

Soube por outro professor que Magiatis havia apresentado uma reclamação oficial à Universidade de Atenas sobre uma patente que Skaltsounis havia registrado no escritório de patentes dos Estados Unidos em colaboração com o centro de pesquisa de câncer City of Hope, na Califórnia. Magiatis afirma que ele foi um dos inventores, mas não foi creditado e nem a Universidade de Atenas. Eu perguntei a Magiatis sobre isso e ele confirmou que ele realmente apresentou a reclamação.

A reclamação apresentada contra Skaltsounis em relação aos direitos de patente do Magiatis e da Universidade de Atenas ainda está em uma mesa em algum lugar. Dois reitores sucessivos da Universidade não tomaram nenhuma providência para investigar a denúncia de má conduta científica contra Skaltsounis feita há mais de um ano. Fica sem resposta e sem investigação, como tantas outras coisas na Grécia.

Deve-se notar que o irmão de Skaltsounis é juiz do Supremo Tribunal na Grécia. Foi sugerido que talvez esta seja a razão da inação. Talvez as autoridades não estejam ansiosas para investigar uma possível má conduta contra o irmão de um juiz da Suprema Corte.

Enviei uma cópia deste artigo para Boskou, Tsimidou e Skaltsounis, mas não recebi resposta ou comentário.

O fato é que a RMN não mede apenas o oleocanthal e a oleaceina, mas também vários outros compostos fenólicos em uma única passagem e em 3 minutos. Não há fluxo de renda contínuo do método NMR para os cientistas que o descobriram. Há uma abundância de equipamentos de RMN ociosos ou em universidades e laboratórios de pesquisa internacionais. Não seria melhor colocá-los em uso em vez de tentar desenvolver outro método que mede apenas dois compostos fenólicos e requer a compra de oleocantal e oleaceína puros?

O COI está prestes a decidir qual método eles devem aceitar oficialmente para a medição precisa de compostos fenólicos individuais no azeite. A resposta é óbvia.