Hora do azeite grego resolver 'X'

A abordagem do Google para idéias inovadoras e pensamento pioneiro é chamada 'Resolva para X '. Todo o conceito é que um grande problema, não importa sua natureza, requer uma solução radical que pode se tornar viável usando a tecnologia mais avançada disponível. Como o Astro Teller comenta em um Artigo da revista com fio, "Google X Head on Moonshots: 10X mais fácil do que 10 por cento ”, pensar em resolver um problema global não é apenas apropriado para grandes empresas e organizações poderosas, mas todos podem dar uma chance se puderem forçar a cabeça e pensar fora do comum para encontrar a solução. E, ao contrário da crença comum, tentar melhorar em 10 vezes em vez de apenas 10 por cento é geralmente mais fácil. Este assim chamado 'o pensamento da lua é exatamente o oposto do pensamento incremental; em vez de abrir caminho lentamente para a solução, concentre-se nas grandes coisas e vá diretamente para lá.

No que diz respeito ao azeite e dadas as circunstâncias especiais de hoje, o paralelismo é óbvio: se os agricultores e produtores de azeite da Grécia conseguirem superar o situação desfavorável, então eles precisam buscar e sustentar uma produção que retorne uma receita grande o suficiente para mantê-los funcionando. Mas se eles fizerem tudo de acordo com o livro, a missão será muito difícil de ser cumprida. Isso significa que eles devem ser flexíveis e de mente aberta, e que devem olhar para frente para encontrar uma solução geral para seus problemas, independentemente de seu tamanho e poder na indústria do azeite. Em outras palavras, eles deveriam ter um pensamento lunar.

Assuntos que duram anos e atormentam a indústria podem ser colocados em um caminho lunar e se tornar obsoletos. Por exemplo, em vez de descartar o resíduo líquido que sai dos moinhos de azeite, prática que às vezes faz com que os donos dos moinhos respondam perante o poder público por causa da poluição, outro caminho pode ser seguido para purificá-lo e transformá-lo em água própria para irrigação . A tecnologia existe, mas é muito caro para um único dono de moinho comprar e usar o equipamento necessário, então os produtores poderiam encontrar uma solução econômica, talvez criando uma planta de processamento de resíduos servindo muitos moinhos de azeite.

Todos os verões se debate se os pesticidas para a mosca da azeitona foram eficazes ou não e se o azeite fresco será bom ou não, uma vez que a mosca tem um impacto significativo na sua qualidade. Mas se os produtores se concentrarem no problema e tentarem não melhorar nem um pouco as coisas, mas sim eliminar todo o problema, eles verão que genética apenas pode ser o lugar eles não procuraram até agora para encontrar a resposta para seu problema. Essa abordagem precisa ser esclarecida em nível europeu, mas lembre-se de que tentar tornar as coisas dez vezes melhores pode ser mais fácil do que almejar apenas dez por cento de melhoria.

As exportações de azeite grego são anêmicas e o mercado mundial é dominado por azeites italianos e espanhóis. Mais toneladas de azeite que vão para a Alemanha, Rússia ou China são boas para a empresa exportadora, mas não são tão importantes em comparação com uma tentativa holística de estabelecer a qualidade do azeite grego na mente dos consumidores e marcá-lo em todo o mundo.

Os olivicultores e produtores de azeite constituem uma parte sensível da casta agrícola grega e são uma grande engrenagem de uma roda muito maior. Simplificando, eles são muito importantes para falhar e incorporar pensamento avançado ou "resolver para X ”pode ser o suficiente para sobreviver e até prosperar.