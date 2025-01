O Problema Muito Italiano no Rancho Olive da Califórnia

Alguns de vocês podem ter estado em Washington comigo em dezembro de 2012 para uma audição na Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (USITC) sobre as condições de concorrência entre os produtores americanos de azeite de oliva e os principais fornecedores estrangeiros.

Olive Oil Times estava há apenas alguns anos cobrindo notícias do setor, e as audiências da USITC pareciam um grande negócio na época – um drama judicial colocando produtores americanos iniciantes contra importadores da velha guarda.

O principal protagonista foi o California Olive Ranch (COR), que vinha fazendo lobby por uma "campo de jogo equilibrado” com produtores europeus que desfrutavam, COR e outros argumentaram, de vantagens injustas, incluindo subsídios governamentais. Ao mesmo tempo, eles contornavam os padrões de qualidade e as regras de rotulagem.

"Assim que a indústria do azeite de oliva dos EUA for autorizada a competir em um mercado justo com base no preço e na qualidade”, disse o vice-presidente da COR, Adam Englehardt. dito no processo, "os consumidores poderão tomar decisões de compra informadas com base em rótulos e padrões confiáveis.”

Mais de 95 por cento do azeite de oliva consumido pelos americanos é importado. Esse desequilíbrio comercial, argumentou Englehardt, "seria de se esperar se os EUA fossem incapazes de produzir azeite de oliva em grandes quantidades.” Mas a COR estava experimentando um crescimento explosivo na época – comprando terras e fazendo acordos de alto valor com fazendeiros enquanto eles trabalhavam para chegar às prateleiras dos supermercados americanos.

A audiência ocorreu logo após uma iniciativa inovadora Relatório da UC Davis, financiado duvidosamente em parte por produtores da Califórnia, que encontraram mais azeites importados com rótulos errados do que os nacionais. Então veio um livro, Virgindade Extra por Tom Mueller, que revelou o lado negro dnegócio do azeite de oliva.

As notícias tradicionais levaram os seus leitores ao frenesi com manchetes sensacionalistas denunciando a fraude do azeite no Velho Mundo, e a COR estava voando alto – agitando sua bandeira da Califórnia quando a desconfiança do consumidor e Buy American o sentimento estava no auge.

Então a realidade se instalou.

Outra novata energética, Boundary Bend, veio da Austrália, estabelecer fazer compras no Golden State e começar a pagar aos fazendeiros ainda mais do que a COR tinha sido. As empresas europeias expandido suas operações no Vale Central. E o clima irregular, as secas e os incêndios introduziram elementos de incerteza nas fileiras organizadas e de alta densidade de plantas jovens de Arbequina da COR.

Fiquei surpreso quando nós relatado em 2012 que o COR estava negociando para comprar uma marca de azeite de oliva italiano, Lucini. Atribuí isso a uma estratégia da empresa de ampliar a distribuição de seus azeites nacionais para lojas especializadas onde Lucini era presumivelmente mais forte.

O CEO da COR na época era Gregg Kelley, um ex-executivo do Vale do Silício que sabia como levantar dinheiro – e ele fez. Com novos investidores para apaziguar e os patrocinadores espanhóis originais da empresa, a pressão para manter o crescimento frenético deve ter levado ao próximo movimento.

"Nosso principal desafio é o fornecimento”, Kelley dito em 2015, logo após a aquisição da Lucini. "Temos terra e recursos suficientes aqui na Califórnia para satisfazer a demanda atual ”, disse ele. Olive Oil Times. "Você tem que lembrar que estamos operando com uma visão de longo prazo.”

A necessidade da COR de crescimento contínuo e a percepção de que a Califórnia sozinha não conseguiria satisfazer grande parte da sede de 350,000 toneladas de azeite de oliva dos Estados Unidos foi o que levou a equipe de Kelley a fornecedores sul-americanos e europeus — aqueles temidos azeites importados que a COR e seus lobistas passaram tanto tempo difamando alguns anos antes.

"Começamos colocando a Califórnia no mapa com o COR”, Kelley nos contou em 2017, "e agora esperamos chamar a atenção para a Argentina.” A COR pode ter desejado elevar o perfil dos produtores argentinos, mas não o suficiente para uma menção no rótulo.

Em 2018, o COR revelou Está "Destination Series” na embalagem reconhecível da marca. Kelley deve ter canalizado seu Cupertino interior quando aprovou o slogan "Cultivado globalmente, criado na Califórnia” que apareceu em letras relativamente pequenas sob o "Guarda-chuva “Califórnia”.

É clássico "se você não pode vencer ,em, junte-se ,em.” De repente, a COR era beneficiária dos subsídios que eles lamentavam. E, apesar de toda a conversa sobre rótulos verdadeiros, muitos acusaram a marca de ostentar um dos rótulos mais enganosos da cidade.

A Itália pode se identificar.

Desde sempre, os azeites de oliva italianos têm desfrutado de uma reputação arduamente conquistada como os melhores do planeta. O problema sempre foi que há muito pouco para distribuir. Os italianos consomem mais do que o país produz. Como eles conseguiram exportar meio milhão de toneladas para terras distantes todos os anos?

Como "Feito na Califórnia”, havia ""Produto da Itália", o argumento de venda decisivo, bom o suficiente para colocar azeites de oliva abençoados pela Itália (mesmo que não produzidos) em todas as lojas e quase todas as cozinhas do mundo.

Óleos da Espanha, Marrocos, Grécia, e a Tunísia foram magistralmente blenddos e embalados em garrafas e latas com marcas e imagens italianas, e foram declarados Produtos da Itália. Os mais do azeite de oliva que era verdadeiramente italiano nunca saiu da The Boot.

Então as coisas começaram a mudar. A Espanha se cansou de basicamente dedicar um terço de seu país a uma commodity sem lucro e começou a se esforçar para hastear sua própria bandeira, estabelecer marcas e agregar valor. E os fazendeiros italianos começaram a expressar desconforto com produtos que alegavam ser italianos quando não eram.

A "Começou a campanha “Made in Italy” envergonhar empresas que buscavam enganar os consumidores, e novas regras foram escritas para forçar os engarrafadores a serem mais transparentes sobre as origens dos azeites na Europa e além.

E é isso que está acontecendo agora na Califórnia.

Novo legislação, AB-535, em debate, proibiria o uso de "Azeite da Califórnia, ” "“Azeitonas da Califórnia” ou outros termos semelhantes em nomes de marcas e embalagens não produzidos a partir de azeitonas cultivadas na Califórnia.

"Isto é em resposta à crescente desvalorização do azeite de oliva extra virgem da Califórnia pelos produtos da California Olive Ranch que cinicamente e com falsas representações carregam o nome Califórnia estampado em seus rótulos para dar aos consumidores a impressão de que o azeite de oliva é da Califórnia”, disse Alan Hilburg, fundador da recém-formada Coalizão da Califórnia pela Verdade na Rotulagem do Azeite de Oliva. Olive Oil Times.

Mas o COR vê isso de forma diferente. "Os rótulos do azeite de oliva regulamentados pela AB-535 não são enganosos quando identificam claramente a região de origem do produto”, disse o novo CEO da empresa, Michael Fox. Olive Oil Times. Mas se a COR realmente quisesse deixar clara a origem, por que não criar uma marca separada para eles, como sua linha Lucini?

Na sua Acordo de adesão 2019/20, o Conselho de Azeite de Oliva da Califórnia anunciou uma nova regra: "Se usar 'Califórnia 'em qualquer frase como nome da empresa, nome da marca ou outra palavra ou grupo de palavras, ou imagens que identifiquem a Califórnia no rótulo de qualquer azeite vendido pelo membro, então 100 [por cento] da fruta para produzir o azeite deve vêm exclusivamente do estado da Califórnia. ”

Isso tornou a COR inelegível para associação ao grupo. Um porta-voz da empresa disse que eles não tinham intenção de se juntar novamente ao COOC de qualquer forma.

A escrita está na parede. Mas o problema real aqui não é que as pessoas não conseguem dizer se um azeite é feito na Califórnia ou em outro lugar pelo rótulo. O problema é que elas se importam.

Se um EVOO é feito na Itália, Califórnia, Tunísia ou Eslovênia não deve ser o fator mais importante nas decisões de compra. Claro, é legal ver a origem sem trocadilhos e enganos, mas o que importa é: é bom?

Azeite de oliva extravirgem de alta qualidade é produzido em dezenas de países no mundo todo, e produtores de excelência, onde quer que estejam, merecem seu negócio.

O problema é que as pessoas não sabem como determinar a qualidade de forma independente, então elas confiam em informações enigmáticas em rótulos que seguem poucas regras.

Feito na Califórnia é outra entrada em uma longa lista de termos de marketing sem sentido, como Produto da Itália e prensado a frio.

Em um mundo perfeito, todos nós saberíamos quão bom o EVOO deveria ser, e o nacionalismo não teria muito papel em nossas decisões de compra. Até lá, é assim que vai ser.