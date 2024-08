Produtores do 'Novo Mundo' devem anunciar o Trade Group ao Rival International Olive Council

Por mais de meio século, os sediados em Madri, Espanha Conselho Oleícola Internacional (COI) teve a primeira e a última palavra em avaliação sensorial e química, normas e facilitação do comércio de azeite em todo o mundo. A totalidade da União Europeia e vários outros países produtores de azeite estão membros do COI. Os EUA não são um deles.

As relatado pela Olive Oil Times em agosto passado, e por questão de política, os Estados Unidos não se envolvem em parcerias dessa natureza. Dan Flynn, do UC Davis Olive Center, disse: "Em Washington, continua voltando a mensagem de que os Estados Unidos não querem ceder qualquer parte de sua jurisdição sobre o estabelecimento de padrões a um grupo de nações estrangeiras ”. Mas há mais nesta história do que uma guerra política por território. A votação dentro da organização é direcionada aos países com a maior produção, deixando aqueles com o maior consumo, como os EUA, de fora.



Espera-se que os produtores do Novo Mundo anunciem a criação de uma organização rival (ao COI), o World Olive Oil Trade Group - Bloomberg

Relatórios recentes de fraude desenfreada no setor, conforme detalhado no início deste mês em um segmento bombshell on ,60 minutos ”e padrões questionáveis ​​para a avaliação química e sensorial do azeite extra-virgem serviram apenas para fortalecer a determinação dos produtores americanos de criar e aplicar padrões próprios.

Dirigindo-se aos participantes da Concurso Internacional de Azeite de Nova York em 2014, Gregg Kelley, CEO da California Olive Ranch (COR), disse: "No que diz respeito ao Conselho Oleícola Internacional, não nos preocupamos muito com a sua actividade. Claro, nós os acompanhamos e o que está acontecendo lá, mas (os EUA) não são membros. Existem desafios que eles terão que enfrentar e cabe a eles decidir se vão apoiar uma indústria progressista que busca constantemente fornecer a melhor experiência ao consumidor. ”

Ontem, em um artigo em Bloomberg.com, Peter Robison e Vernon Silver fizeram a pergunta, "O azeite americano está prestes a ter seu momento? ” O artigo traçou paralelos entre o momento crucial na história do comércio de vinho quando, em 1975, os produtores do Novo Mundo foram finalmente levados a sério depois que uma safra da Califórnia foi considerada superior aos seus equivalentes europeus.

Assim, como o EVOO de fabricação americana continua a brilhar em competições globais e por meio de painéis de degustação em todo o mundo, e à medida que a indústria em crescimento continua a desenvolver avanços técnicos na produção liderados por empresas como COR, Corto Olive e Cobram Estate, muitos estão vendo uma grande mudança em direção a maior qualidade e responsabilidade.

"O California Olive Ranch está tentando fazer com as azeitonas o que a Califórnia fez com o vinho ”, disse Kelley à Bloomberg. E este mês, o artigo da Bloomberg relatou, "Espera-se que os produtores do Novo Mundo anunciem a criação de uma organização rival, o World Olive Oil Trade Group ”, cujos membros provavelmente incluirão Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e outros produtores do Novo Mundo, como Chile, Argentina, Uruguai e África do Sul .

Um dia, a organização poderá ser mais um porta-estandarte, um que represente as preocupações exclusivas dos novos setores de azeite nos países do Novo Mundo e suas abordagens progressivas a uma indústria antiga.