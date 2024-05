Uma fresta de esperança para alguns produtores marroquinos após má colheita

Uma colheita decepcionante terminou em Marrocos com boas notícias para alguns produtores.

Adil Bajoub, engenheiro agrônomo e coordenador do primeiro Mestrado específico em azeite, Disse Olive Oil Times que se espera que Marrocos produza 109,836 toneladas de azeite na safra 2023/24.

Embora as condições iniciais de seca tenham suscitado preocupações, as recentes chuvas em Marraquexe melhoraram as nossas perspectivas para a próxima temporada. - Wajih Rekik, executivo-chefe da CHO América

Embora exceda a expectativa inicial de 106,000 toneladas e o rendimento do ano passado (que o Conselho Oleícola Internacional revisou de 156,000 toneladas para 107,000 toneladas), permanece significativamente abaixo da média de cinco anos de 160,000 toneladas.

Rachid Benali, presidente da Federação Interprofissional Oleícola Marroquina, disse à mídia local que a falta de chuvas nos meses anteriores à colheita resultou em níveis de acumulação de azeite muito mais baixos do que o esperado anteriormente.

"Nas zonas secas, a produção [era] mínima”, disse ele. "Mesmo nas zonas com boa produção de oliveiras, as azeitonas eram muito pequenas. Em vez de atingir 20 a 22 por cento, os rendimentos do petrazeite ficaram entre 10 e 15 por cento.”

No entanto, alguns agricultores e moleiros do concelho ainda alcançaram uma qualidade premiada. Três produtores combinados para ganhar um Gold Award e dois Silver Awards no 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

"A colheita deste ano foi melhor do que o esperado, apesar da escassez de chuva”, disse Wajih Rekik, presidente-executivo da CHO America, que ganhou o Silver Award pela sua marca Moresh.

"A qualidade do nosso azeite foi elevada, atingindo níveis de acidez inferiores a 0.2 por cento em grande parte da nossa produção ”, acrescentou. "Embora as condições iniciais de seca tenham levantado preocupações, as recentes chuvas em Marraquexe melhoraram as nossas perspectivas para a próxima temporada.”

Enquanto Grupo CHO é a Tunísia maior produtor de azeite, a empresa também gere 280 hectares de olivais perto de Marraquexe.

Segundo dados da empresa, o Grupo CHO exportará 600 toneladas de azeite virgem extra Moresh na atual safra, tendo França, Estados Unidos e Canadá como principais destinos. "Nossas vendas em 2024 quadruplicaram em comparação com 2023”, disse Rekik.

A cerca de 400 quilómetros a nordeste de Marraquexe, os produtores por detrás Noor Fès também comemorou uma colheita relativamente bem-sucedida e o Prêmio Ouro por uma Picholine orgânica. A família cultiva cerca de 300 hectares de oliveiras perto de Saïss.

Os produtores por trás da Noor Fès acreditam que a variedade local Picholine é a chave para superar os desafios relacionados com as alterações climáticas em Marrocos. (Foto: Noor Fès)

"A colheita deste ano foi muito boa”, disse Ghizlane Tazi, gerente geral da empresa. "Nossa produção está estável em relação ao ano passado: temos cerca de 400 toneladas de azeite virgem extra. "

Tazi atribuiu a resiliência da empresa aos seus investimentos nos olivais e nas práticas agronómicas. Ainda assim, ela reconheceu o impacto da seca em curso e das intensas ondas de calor em muitos dos produtores de azeite do concelho.

"Temos um sistema de irrigação por gotejamento durável e eficiente”, disse Tazi, acrescentando que as azeitonas Picholine tendem a florescer no início de abril, o que significa que não foram afetadas pelas fortes ondas de calor e ventos secos experimentados em maio, quando outras variedades tendem a florescer.

"Ao gerir meticulosamente a nossa irrigação e minimizar os efeitos da alternância das oliveiras através da poda adequada das árvores e da colheita manual para proteger os botões ”, Noor Fès evitou os declínios extremos de produção experimentados por outros produtores, disse Tazi.

Mesmo assim, os produtores e responsáveis ​​marroquinos continuam preocupados com os impactos da das Alterações Climáticas à medida que o país continua a ficar mais quente e seco. Isto será especialmente sentido pelos 40 por cento dos olivais do país que não são irrigados.

"As nossas principais preocupações giram em torno do impacto do aquecimento global e da falta de chuva, que representam desafios significativos para a indústria do azeite ”, disse Rekik. "A flutuação na produção e nos preços de varejo corre o risco de reduzir o consumo de azeite, uma vez que os compradores podem recorrer a azeites alternativos.

Bajoub acrescentou que os primeiros sinais nos olivais apontam para outra colheita desafiante para o país do Norte de África, o segundo maior produtor de azeite do continente.

"Com base no que observei durante as minhas visitas a alguns pomares na região de Meknes, há um impacto significativo das alterações climáticas nesta cultura: de facto, as chuvas [no início da Primavera] deram esperança, mas a floração foi interrompida em algumas árvores em plena floração, outras apenas começando, ou até mesmo nem florescendo”, disse ele.

"Podemos esperar uma nova queda na produção na safra 2024/25”, acrescentou Bajoub. "Pelo menos na região de Meknes, tenho certeza de que a produção estará abaixo da média.”

Apesar dos desafios, Tazi acredita que os produtores marroquinos podem adaptar-se adotando variedades nativas, investindo em irrigação moderna e seguindo as melhores práticas de colheita.

"A tendência é para a volatilidade porque o clima é imprevisível e mutável em toda a região”, acrescentou. "No entanto, continuamos otimistas.”