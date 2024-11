Azeite de oliva premiado da Danish Family Crafts na Toscana

Gioanna e Henrik Brorson-Jorgensen apreciaram a colheita de azeitonas em Uzzano, Toscana, perto de Florença e Lucca.

"Estamos muito satisfeitos com a qualidade do azeite. O sabor é extraordinário”, disseram Olive Oil Times.

Não fazemos nada especial com nossas árvores. Cortamos a grama cerca de três vezes por ano e não borrifamos nada. O resultado de cada ano está inteiramente nas mãos da natureza. - Henrik Brorson-Jorgense, coproprietário, Casale 3 Danesi

O casal dinamarquês e sua filha fundaram Casale 3 Danesi em 2012, um produtor de azeite premiado que também se destacou em 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Com aproximadamente 450 oliveiras, a família cultiva quatro das variedades mais típicas da Toscana: Frantoio, Moraiolo, Leccino e Pendolino. As árvores crescem em terraços que cercam o lado sul da casa da família.

Henrik e Gioanna Brorson-Jorgensen são os cofundadores da pequena fazenda familiar dinamarquesa. (Foto: Casale 3 Danesi)

"Embora algumas de nossas oliveiras tenham apenas cinco anos, a maioria tem mais de 70”, disse Henrik Jorgensen. "Nossa fazenda data de 1790 e é cercada por 1.7 hectares de terra. É um edifício histórico. Por isso, nem mesmo sua cor branca pode ser alterada.”

Antigamente, a fazenda da família era a casa do renomado ator e comediante italiano Raffaele Pisu. "Não sabíamos disso até que o médico da nossa aldeia nos perguntou onde tínhamos nos estabelecido e então nos revelou isso", disse Jorgensen. Agora, uma foto de Pisu tirada dentro da casa está pendurada lá dentro.

Jorgensen disse que a família se concentra em uma colheita precoce e blend azeitonas de todas as maturações em seu premiado azeite virgem extra.

"Quando começamos nossa colheita antecipada, muitas árvores ainda produzem azeitonas totalmente verdes, cujo azeite combina perfeitamente com o de outras que estão ficando marrons ou pretas, bem como com aquelas que estão na metade do amadurecimento”, disse Jorgensen. "O resultado é um azeite de oliva extra virgem que gostamos, com aquelas notas fortes e frescas.”

Casale 3 Danesi produz azeite de oliva premiado de 450 árvores na Toscana. (Foto: Casale 3 Danesi)

"Curiosamente, muitas das nossas garrafas vão para os Estados Unidos e Dinamarca, mas muitas outras ficam na Itália, pois temos vários clientes restaurantes”, acrescentou. "Eles também compram nosso azeite de oliva online. Eles usam nosso produto na cozinha para realçar os sabores de pratos como risoto; eles reconhecem a qualidade.”

Assim como seus vizinhos, a família aplica a mesma abordagem orgânica a todas as suas plantações, incluindo videiras e outras frutas.

"Quando tudo começou, nosso vizinho nos apresentou ao fascinante mundo da produção de azeite de oliva. Ele administra mais de 2,000 árvores e nos ensinou o básico”, disse Jorgensen.

"Não fazemos nada de especial com nossas árvores”, acrescentou. "Cortamos a grama cerca de três vezes por ano e não pulverizamos nada. O resultado de cada ano está inteiramente nas mãos da natureza.”

Com o tempo, Jorgensen plantou um pequeno vinhedo perto do olival. "Posso ver a diferença, pois nossa abordagem orgânica parece uma luta árdua com o vinhedo, mas tudo parece se encaixar com as oliveiras”, disse ele.

"O clima e as flutuações na produção de azeitonas ditadas pela natureza, como os diferentes rendimentos e teor de azeite nas azeitonas, são nossos maiores desafios”, comentou Jorgensen.

Um moinho próximo fornece à família dinamarquesa tudo o que ela precisa para produzir azeite de oliva extra virgem de alta qualidade.

"Ainda assim, em épocas de colheita como esta, onde chuvas fortes tornam tudo mais desafiador, não é fácil para nós nem para toda a região”, disse Jorgensen.

Casale 3 Danesi vende azeite de oliva extra virgem na Itália e exporta para os Estados Unidos e Dinamarca. (Foto: Casale 3 Danesi)

"Às vezes, o moinho não seguia o cronograma normal de abertura porque muitas pessoas não estavam colhendo, o que nos obrigava a terminar alguns dias de colheita antes do que queríamos”, acrescentou.

As azeitonas do pequeno pomar são colhidas manualmente com modernos ancinhos elétricos e as tradicionais redes verdes que pontilham o interior da Itália durante a temporada de colheita.

"Quando a chuva chega, tudo fica mais complicado, é claro”, disse Jorgensen. "Além disso, quando você leva azeitonas molhadas para o moinho, você paga mais pela moagem, pois seu peso varia.”

A chuva impactou as operações de colheita de muitos produtores italianos, forçando a família a um padrão de colheita intermitente. Eles passaram dias inteiros esperando o pomar secar.

"Esse foi outro desafio, pois alguns trabalhadores que nos ajudam durante a colheita também têm agendas ocupadas em outros lugares”, disse Jorgensen. "Mesmo com todos esses desafios durante a colheita, o resultado é um azeite de oliva excepcionalmente bom.”

"Acabei de perceber que estamos em 41º lugarst entre os produtores de azeite na Itália e 80th em todo o mundo. Estamos muito felizes com isso”, concluiu Jorgensen, referindo-se à sua colocação no Olive Oil Times Rankings Mundiais.