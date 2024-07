Produtor premiado promove Rodes como destino de azeite

Destino turístico popular tanto para gregos como para estrangeiros, a ilha de Rodes, no sudeste do Mar Egeu, não é a primeira região que vem à mente quando se trata de azeite grego.

No entanto, o amor da família Kallas pelas oliveiras colocou Rodes no mapa das principais regiões produtoras de azeite do país.

A mensagem que queríamos passar (com estes prémios) é que, além de um destino turístico de referência, Rodes é também um local onde se produz azeite de elevada qualidade. - Stavros Kallas, CEO, Natura Rodos

Os Kallases cultivam oliveiras há gerações; o seu primeiro azeite foi produzido em 1959. Ao longo dos anos, a família percebeu que o caminho a seguir era marcar o azeite em vez de o vender a granel. O primeiro azeite dos seus olivais foi engarrafado no final da década de 1990.

Em 2000, a família transferiu todas as suas operações para a aldeia de Theologos, no noroeste de Rodes, fundando Natura Rodos.

Um ponto de viragem para a empresa foi a sua primeira participação na edição de 2020 NYIOOC World Olive Oil Competition, onde ganhou um prêmio de prata. Desde então, a Natura Rodos tem sido consistentemente premiada no maior concurso mundial de qualidade de azeite.

"A mensagem que queríamos enviar é que, além de um destino turístico de referência, Rodes é também um local onde se produz azeite de alta qualidade ”, afirmou Stavros Kallas, presidente-executivo da empresa. "Nos anos seguintes, não paramos de dar o nosso melhor e ganhou um prêmio de ouro em Nova York em 2022.”

"É um grande prazer para nós que o nosso produto tenha conseguido chegar ao exterior e ser apresentado a pessoas de outros continentes e culturas”, acrescentou. "Os clientes estão sempre ansiosos para experimentar algo que foi premiado e conhecido por exceder padrões específicos de qualidade e sabor.”

No 2023 NYIOOC, a empresa conquistou mais um Gold Award pelo seu azeite virgem extra Koroneiki, seguido por um Prêmio Prata em 2024.

"Os nossos esforços foram recompensados ​​da melhor forma possível, garantindo a nossa presença entre os melhores azeites do mundo ”, afirmou Kallas.

"O prémio deste ano foi especialmente significativo porque foi um ano muito difícil para nós”, acrescentou. "Como resultado dos incêndios florestais devastadores do ano passado, as culturas e o ambiente natural da nossa ilha foram gravemente afetados e testemunhámos os efeitos das alterações climáticas no ecossistema da ilha.”

Kallas cultiva quatro variedades, incluindo Frantoio introduzido durante a ocupação italiana no início dos anos 20.th século. (Foto: Natura Rodos)

A Natura Rodos cultiva 2,000 oliveiras de quatro variedades diferentes: a grega Koroneiki, a italiana Frantoio e as espanholas Arbequina e Picual. Cerca de um quarto das árvores da empresa são cultivadas organicamente.

Kallas disse que as árvores Koroneiki têm o maior rendimento das suas variedades de azeitona, enquanto as árvores das duas cultivares espanholas são as mais jovens nos olivais da família.

Já as oliveiras Frantoio têm as suas raízes na ocupação italiana de Rodes, iniciada no início da década de 1910 e que durou 30 anos.

"O cultivo de oliveiras de diferentes variedades também nos dá alguma flexibilidade, uma vez que os seus frutos podem ser colhidos em momentos ligeiramente diferentes durante a colheita”, afirmou.

No entanto, como quase todos os outros produtores de azeite da bacia do Mediterrâneo, a Natura Rodos é afetada pelas alterações climáticas.

"O aumento das temperaturas durante a floração das árvores e a redução acentuada das chuvas impactam o rendimento do azeite das nossas árvores ”, disse Kallas. "Tivemos que irrigar a maior parte dos nossos olivais para manter a nossa capacidade de produção e as elevadas características organolépticas dos nossos azeites.

Kallas acrescentou que os incêndios florestais são outra ameaça significativa que os agricultores rodianos enfrentam, com muitas das oliveiras da ilha queimando anualmente.

As alterações climáticas têm sido um desafio consistente para os produtores da ilha de Rodes. (Foto: Natura Rodos)

"Até agora, as nossas árvores não foram afetadas pelos incêndios, mas notámos que as nossas vendas caíram significativamente nas áreas afetadas pelos incêndios”, disse ele.

"Os incêndios são um factor imprevisível que causa ansiedade a todos os olivicultores da ilha ”, acrescentou Kallas. "Por esta razão, limpamos constantemente a erva seca e as ervas daninhas dos nossos bosques no verão e aplicamos todas as medidas de proteção contra incêndios.”

Rodes, conhecida na Grécia como a 'Emerald Island' é a quarta maior ilha do país e abriga mais de 1.5 milhão de oliveiras, principalmente cultivares gregas.

Em Agosto passado, grandes extensões de terras agrícolas, incluindo 50,000 oliveiras, foram danificado por um incêndio florestal que ardeu durante mais de dez dias no centro e no leste de Rodes.

Kallas enfatizou que o objetivo permanente da Natura Rodos é manter a mais alta qualidade dos seus azeites.

"Mantemos baixa a acidez dos nossos azeites virgens extra e monitorizamos constantemente todos os parâmetros durante a extracção para estarem dentro dos limites ”, afirmou. "Preferimos obter uma menor quantidade de azeite do que perder as delicadas características organolépticas dos nossos azeites.”

"Sabíamos que tínhamos um produto de qualidade em mãos, por isso decidimos entrar na competição de Nova York em primeiro lugar”, acrescentou Kallas. "A nossa ilha, Rodes, também é aclamada pelo nosso reconhecimento no NYIOOC, tornando-se conhecido como um local produtor de produtos agrícolas saborosos e de alta qualidade.”